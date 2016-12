Isso pode?

Enfim

Com as vendas em baixa, os postos de combustíveis do perímetro urbano fizeram ao contrário na véspera do Natal e baixaram os preços ontem, ao se aproximar a passagem de ano. O litro da gasolina era vendido a R$3,894; do etanol, a R$2,894, e do óleo diesel, a R$2,999, uma nova diminuição de R$0,10.

Cruzada por voos

Como a coluna havia antecipado, o site Tudo de Viagem informa que a Passaredo pretende chegar a 25 cidades em 2017, contra os atuais 16 destinos. Estão em seus planos lançar voos do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para Guarulhos (SP) e Brasília. A Azul chegou a oferecer voos para esses destinos. Retomar as operações em Uberaba e Uberlândia também fazem parte do planejamento da Passaredo.



“X” da questão

Servidora de carreira volta a defender que o enxugamento na Prefeitura comece pela Secretaria de Saúde, onde existem 71 cargos comissionados, isso sem contar os coordenadores de unidades de saúde e funções gratificadas. Segundo ela, a continuar assim, não vão conseguir nunca controlar as finanças da Prefeitura, e o orçamento da Saúde também nunca vai dar para tirá-la do caos.

Mais cargos

Na Secretaria Municipal de Educação são 47 cargos comissionados, isso sem contar a nomeação de diretores das escolas e centros de educação infantil (Cemeis). Na Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest) e Secretaria de Desenvolvimento Social, as listas de postos de confiança chegam a 33 em cada e na pasta de Administração, a 31. Na Secretaria de Finanças são 26 e na de Planejamento, 25. O menor número de postos comissionados está na Secretaria de Projetos e Parcerias (Seppar): quatro.

Presentes

Adelmo Carneiro (PT) e Aelton Freitas (PR) estão entre os nove deputados mineiros que marcaram presença em todos os dias de sessões deliberativas na Câmara Federal em 2016, entre os 53 da bancada mineira. O levantamento feito pelo jornal Estado de Minas – com dados do Centro de Informação da Câmara dos Deputados – desconsiderou as ausências dos congressistas por motivos de licenças médicas e missões autorizadas no exterior. O mais faltoso da bancada mineira foi o deputado Renzo Braz (PP), com 17 ausências.

Fundo imobiliário

O governador Fernando Pimentel (PT) anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa, no início do ano, um projeto de lei criando um fundo de ativos imobiliários. Segundo ele, a ferramenta vai ajudar um pouco a equilibrar as finanças do governo, com a venda de imóveis do Estado.

Cotado

Dos vereadores que não disputaram a reeleição, Elmar Goulart (PMN) é nome para estar no novo governo municipal. Pesam a seu favor o desafio de ter assumido a liderança do Executivo na Câmara Municipal e conseguido apaziguar os ânimos naquela Casa.

Prepare-se

O consumidor pode preparar o bolso para 2017. As contas de telefone fixo e de celular vão subir. O motivo é uma decisão do STF, que concluiu que o ICMS incide sobre a assinatura básica mensal de telefonia – questão sobre a qual havia questionamentos na Justiça. Algumas operadoras recolhiam o ICMS, mas outras não.

Extraoficial

Diretor declarou ontem em reunião com os ocupantes de cargos comissionados que Luiz Neto (DEM) vai continuar na presidência do Codau. Na ocasião, anunciou que todos serão exonerados e só em janeiro serão feitas novas nomeações. Luiz Neto estava viajando. Por isso não participou do encontro, justificou.

Leitor



Uberabense Wellington Cândido Vieira abasteceu seu veículo na cidade de Passos (MG), na segunda-feira (26), e pagou R$3,67 pelo litro de gasolina. Ao indagar o proprietário do posto sobre o preço, ele disse que o litro da gasolina deveria custar no máximo R$3,39 em Uberaba

Ti-ti-ti

- Guardas municipais voltam a dizer que esperam a troca de chefias no novo governo. Caso não aconteça, vão paralisar as atividades.

- Mais uma família foi assaltada na BR-262, altura do Residencial 2000, quando pneu do carro furou ao passar sobre objeto cortante jogado na pista.

- O Conselho de Ensino da UFTM aprovou o calendário de reposição de aulas pós-greve, referente a 39 dias. As atividades terão início no dia 7 de janeiro e término, em 21 de fevereiro.

- Assembleia no dia 2 de janeiro vai decidir sobre a extinção do Instituto Social Padre Júnior, em Nova Ponte.

- Uberabenses sonham com o prêmio milionário da Mega da Virada de R$225 milhões e lotam casas lotéricas.

- Em função do feriado bancário amanhã, o governo federal enfrenta dificuldades para repassar os recursos da repatriação de recursos no exterior às prefeituras.