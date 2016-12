Movimentando







Luiz Dutra foi recepcionado pela coordenadora de eventos do estádio, Mariana Caserta Paravani

Farra das viagens???

Apesar do recesso, servidores continuam manifestando descontentamento com a gestão de Luiz Dutra (PMDB) na presidência da Câmara e com sua reeleição. Desta vez, dizem que o discurso dele é uma coisa e a prática, outra. E enviaram à coluna ofício de solicitação de liberação de viagem, de 25 de março de 2015, em que Dutra pede para ele e o diretor geral da Casa, Rodrigo Souto, a liberação de carro oficial e adiantamento para combustível e pedágio. A viagem era para que conhecessem o Allianz Parque e a estrutura e o projeto da Câmara Municipal de Paulínia (SP), visando à construção da sede própria do Legislativo local.

Justificativa

No site da Câmara Municipal, Dutra prestou contas da visita feita no dia 30 de março de 2015 ao estádio de futebol Allianz Parque e à sede da Câmara Municipal de Paulínia, anexando fotos. Dutra explicou no relatório de viagem, aprovado pelo plenário na sessão do dia 9 de abril de 2015, que a visita teve o objetivo de buscar soluções para a demanda de reforma e ampliação do Estádio Municipal Engenheiro João Guido, o “Uberabão”, transformando-o numa arena multiuso, nos moldes do funcionamento do estádio do Palmeiras.

Investigação

A Fundação Cultural instaurou tomada de contas especial, com a finalidade de identificar os responsáveis e apurar irregularidades na aplicação de verbas oriundas do convênio de Rede de Pontos de Cultura, referente ao Projeto Beira de Estrada. Processo de Sindicância Administrativa Investigativa apurou dano ao erário de R$370.985,67.

Corrida

Na ata de 14 de dezembro do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv), o presidente interino, Evaldo Espíndula, respondeu a conselheiro que o projeto de reforma da previdência está causando corrida de servidores em busca da aposentadoria devido às mudanças em curso.

Notificações

A Secretaria Municipal de Finanças publicou edital de notificação preliminar, na edição de sexta-feira do jornal oficial “Porta Voz”, notificando milhares de contribuintes, optantes do Simples Nacional, da possibilidade de exclusão desse regime de tributação decorrente de incorreções quanto às informações prestadas sobre a Base de cálculo (ISS Próprio).

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu R$682.207,37 no quarto e último repasse de dezembro de ICMS, o último do ano. O valor ficou abaixo da previsão de R$777.190,29, mas no fechamento de todos os repasses no mês chegou a R$14.020.707,77, o maior desde janeiro. Ao longo do ano, as transferências de ICMS fecharam em R$156.450.247,05.

Recursos

No dia 6 de dezembro, a Prefeitura de Uberaba recebeu repasse do Ministério do Esporte, no valor de R$361.429,74, destinados à infraestrutura esportiva no município.

Reprovação

O leitor Wagner Kisling enviou e-mail à coluna contra a Prefeitura de Uberaba gastar R$12mil com o envio mensal de pedintes e moradores de rua para suas cidades de origem e indaga se cobra esses gastos de alguém. Diz que cabe também à prefeitura fiscalizar quem desembarca na rodoviária e por quanto tempo vai ficar na cidade, se tem parentes, emprego em vista, pois só assim vai ter um controle do problema. Sugere ainda que as prefeituras sejam notificadas de quantas pessoas já foram devolvidas a seus municípios, sob o entendimento de que o município não pode continuar arcando com essa despesa.

Uberaba está em todas

Reportagem do jornal “O Tempo”, de domingo, 25, mostrou a importância da produção de sinos em Uberaba, uma arte antiga, nascida na Itália há cerca de mil anos. Mas não é necessário ir até lá para encontrar criadores de qualidade. Na cidade mineira, há mais de 40 anos, José Donizetti da Silva, 61 anos, atua como artesão campanológico, profissão que já passou para os filhos. Seu trabalho vai quebrar o silêncio de quase 20 anos, na paróquia Santa Luzia, em BH. Os sinos foram adquiridos para celebrar o centenário da capital, em 1997, mas só agora deverão finalmente ser instalados na igreja, que já começou a receber obras de reforço na sua estrutura.

Ti-ti-ti

- Cohagra pagará R$8.141,96 mensais de aluguel, com reajuste de 10,48% no contrato de locação de imóvel onde funciona sua sede, na avenida Guilherme Ferreira.

- A Prefeitura de Uberaba iniciou os trabalhos de atualização da legislação tributária municipal, com aprovação de portaria, com o regimento interno da Comissão de Análise, Revisão e Atualização.

- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente suspendeu todos os prazos de processos administrativos até 8 de janeiro de 2017.

- Tem secretários e ocupantes de cargos comissionados que estão com os “nervos à flor da pele”, sem informações de quem fica e quem sai. Outros parecem que já sabem que vão permanecer no novo governo.