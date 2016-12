Uberaba incluída

Uberaba includa

Orçamento federal

Sem grandes montantes para investimentos em obras públicas, o orçamento federal de 2017 prevê poucos recursos para melhorias nas rodovias mineiras. Na lista de projetos previstos pelo Ministério dos Transportes estão ainda obras menores. Entre elas está a adequação de travessia urbana em Uberaba, nas BRs 262 e 050, com previsão de R$3,1 milhões.

Mais

No orçamento da União de 2017 ainda estão a BR-135, no Norte de Minas, com R$3,7 milhões; a construção de trecho na BR-146, entre Araxá e a divisa com São Paulo, com R$18 milhões; a duplicação da BR-381, entre Nova União e Itabira, com R$334,5 milhões, e a pavimentação de parte da BR-367, no Vale do Jequitinhonha, com R$ 914,7 milhões.

Reforços no caixa

Apesar das dificuldades financeiras, os repasses de ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foram maiores em dezembro para a Prefeitura de Uberaba. E a renovação do contrato de exclusividade da folha de pagamento do funcionalismo com a Caixa Federal permitirá a entrada de mais R$10 milhões. Já os últimos repasses de ICMS hoje e de FPM e do Fundo de Estímulo à Exportação (FEX), com a multa da repatriação de recursos do exterior, na quinta-feira, 29, somarão mais R$6,7 milhões, segundo estimativas do Portal das Transferências.

Lamentações

Os servidores municipais lotaram a caixa de e-mail da coluna no feriado de Natal, queixosos do atraso no pagamento do 13º salário. A turma considerou o atraso uma vergonha e nem satisfação foi dada àqueles que passaram o Natal sem dinheiro para a ceia e os presentes.

Mais insatisfeitos

O professor aposentado Adalberto Gomes Pires diz que o governo Pimentel, do PT, conseguiu não só extinguir o pagamento dos servidores no 5º dia útil, como também parcelar os salários do funcionalismo estadual em três vezes. Não bastasse, parcelou também o 13º salário em quatro vezes. Segundo ele, isso sim é partido dos trabalhadores; isso sim é pensar no trabalhador, e quem tem governo assim não precisa de inimigo. E acrescentou que a resposta para tanto disparate só mesmo nas urnas.

Bagunça

A empresa São Bento fez os passageiros da linha Uberaba-Ribeirão Preto (SP) perder compromissos na sexta-feira, 23. O ônibus que sairia às 10h50 só deixou o terminal local por volta das 11h20. Passagens foram vendidas em duplicidade, causando o atraso. Consequentemente, o veículo não conseguiu cumprir o horário e os passageiros desembarcaram em Ribeirão somente às 14 horas. Alguns perderam conexões para outras cidades, inclusive passagens que já tinham sido compradas.

Início da operação

A primeira viagem férrea de minério de fosfato para o Complexo Mineroquímico de Araxá foi realizada na quinta-feira, 22. A iniciativa da Vale Fertilizantes, agora Mosaic, faz parte do Projeto “Salitre”, que iniciou as atividades em Patrocínio. O excedente virá para o complexo de Uberaba. A integração entre a jazida e a usina em Araxá exigiu investimento de R$1 bilhão, sendo R$500 milhões da Vale Fertilizantes e R$500 milhões da VLi.

Esclarecimento

O taxista Márcio Borges esclarece que advogado da categoria e procuradores da prefeitura informaram que o Uber não está autorizado a operar em Uberaba e que a sugestão de se dar desconto para competir com o aplicativo é difícil. Isso porque as permissões foram adquiridas por R$150 mil; só podem usar veículos acima do ano de 2012 e na cor branca; na montagem padrão são gastos R$2 mil, e todo fim de ano, crachá de motoristas e de permissionários custa R$300. Além disso, as multas de fiscalização vão de R$1.035,00 a R$6.210,00. Sobre a tarifa, a orientação dada aos motoristas é ligar o taxímetro ou, se o cliente quiser, combina-se o preço.



Barbeirinho (PHS) aderiu ontem à candidatura de reeleição de Luiz Dutra (PMDB) à presidência da Câmara Municipal

Ti-ti-ti

- O último atraso no pagamento do 13º salário dos servidores municipais tinha ocorrido no fim do governo de Wagner do Nascimento.

- Suspenso pela Justiça o aumento de 26% que os vereadores de São Paulo tinham dado para os próprios salários. Dentre os que votaram favoráveis está o uberabense Paulo Frange (PTB).

- Idoso faleceu no fim de semana no Hospital de Clínicas da UFTM, onde estava internado em consequência de agressões do filho. Caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

- Funcionários da Codiub ficaram insatisfeitos com a não adoção de revezamento de folgas na última semana do ano, como ocorre na prefeitura. Metade do funcionalismo folgou ontem e folgará hoje e a outra metade, nesta quarta-feira, 28, e na quinta-feira, 29.

- O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Luís Carlos dos Santos, e diretores percorreram ontem as Secretarias de Finanças e Administração, em busca de informação sobre o pagamento do 13º salário. A quitação dependeria da entrada de R$9 milhões nos cofres municipais.