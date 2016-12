No ranking

Enquanto o projeto da planta de amônia de Uberaba (UFV-V) está literalmente parado, a Petrobras assegurou R$4,616 milhões para retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados (UFN III), de Três Lagoas (MS), paralisadas desde novembro de 2014, mesmo elevando em R$460 milhões os investimentos da estatal para este ano. O valor representa apenas 1% do total. Esses investimentos foram assegurados no PLN 32/2016, que foi um dos 31 projetos de créditos orçamentários aprovados pelo Congresso Nacional na quinta-feira, 15. A unidade de Sergipe receberá R$8,458 milhões. Os créditos especiais foram aprovados pelo Congresso Nacional.

Empreendedorismo

Desenvolvido pela Brasil Júnior, Rede CsF, Aiesec, Brasa e Enactus, o Índice de Universidades Empreendedoras de 2016 mostra a UFTM na 27ª posição no país, com nota 4,57. Já a UFU ficou na 33ª colocação, com nota 4,09. Os eixos de Cultura, Inovação e Extensão medem a influência no grau de empreendedorismo das universidades, enquanto os eixos de Capital Financeiro, Internacionalização e Infraestrutura proporcionam melhores condições para o desenvolvimento do protagonismo acadêmico.



6º maior PIB de Minas

Estudo da Fundação João Pinheiro (FJP), publicado nos últimos dias, mostra que Uberaba se manteve como o 6º maior Produto Interno Bruto (PIB) de Minas, em 2014. Até 2011, o município era o 7º PIB estadual. Já no ranking nacional, a cidade caiu da 70ª para a 71ª posição, no comparativo de 2013 e 2014; enquanto que em 2010 ocupava o 80º lugar.

Retrato

Os dados apontam que outros 14 municípios geraram 27,5% do PIB mineiro em 2014. Belo Horizonte e Uberlândia concentraram 22,5% e respondiam por 15,2% da população de Minas. Esse resultado consolida a 2ª posição de Uberlândia, que, nos últimos cinco anos, paulatinamente superou os municípios de Betim e Contagem. Chama a atenção, ainda, o fato de que essa inversão de posição se deveu menos ao aumento da participação de Uberlândia, que oscilou em torno de 4,9% e 5,5%, do que da perda de participação de Betim (com redução de 6,7% em 2010 para 4,3% em 2014) e Contagem (diminuição de 5,5% para 5,1% entre 2010 e 2014). Juntos, os cinco municípios com maior participação no PIB mineiro (Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim e Juiz de Fora) responderam por mais de 1/3 do total.

Foto/Facebook





Dirigentes do Sindicato dos Contabilistas expuseram a José Renato os problemas enfrentados diariamente pelos filiados

Burocracia

Contabilistas reuniram-se na manhã de quinta-feira, 22, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, para que o município interceda junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os profissionais têm encontrado embaraços na rotina de trabalho, o que acarreta demora no atendimento das demandas dos clientes, principalmente neste momento de crise, o que consideram inadmissível.

Cruzada por voos

O Ministério Público Federal (MPF/MG) ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, para obrigar a Infraero e a Anac a realizarem imediatamente obras para corrigir os problemas de drenagem na pista do aeroporto de Uberlândia. A ação visa a eliminar as restrições de pouso e decolagens com a pista molhada, em caso de chuvas leves e moderadas. O pedido é para que as obras sejam realizadas em no máximo 180 dias. As lideranças políticas e classistas deveriam aproveitar esse período para remanejar os voos para o terminal de Uberaba e trabalhar para tirar do papel o aeroporto regional no Cinquentão.

Global

O deputado federal Caio Rodrigues (PSDB) “paulistou” nas eleições do novo líder tucano na Câmara dos Deputados. Ele foi um dos 26 parlamentares que votaram para o paulista Ricardo Tripoli. Jutahy Magalhães Júnior, da Bahia, teve 14 votos, em detrimento do mineiro Marcus Pestana, que obteve apenas seis indicações.

Eleição

Novos prefeitos de Água Comprida, Carneirinho, Comendador Gomes, Frutal, Santa Juliana, Itapagipe, Planura, União de Minas, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Delta, Pirajuba e Uberaba elegem nova diretoria do Conselho Intermunicipal de Saúde (Cisvalegran), às 10 horas do dia 3 de janeiro.

Uberaba está em todas

Dez projetos apresentados por docentes da UFTM integram a lista de 4.587 projetos aprovados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, para 2017. São seis propostas na Faixa A, com recursos até R$30 mil, e quatro na Faixa B, até R$ 60 mil.

Fique atento

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) realiza processo seletivo para vagas remanescentes nos cursos técnicos e de graduação e para cursos superiores – Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática – na modalidade Educação a Distância por meio do Sistema de Universidade Aberta – UAB. Os cursos são gratuitos e têm início no primeiro semestre de 2017. Para participar, os interessados devem acessar o site do IFTM, realizar sua inscrição até 19 de janeiro, pagar taxa de R$50 e entregar documentação solicitada no campus/pólo escolhido. São 360 vagas ofertadas.

Ti-ti-ti

- A Prefeitura publicou edições extras do jornal oficial “Porta Voz” na internet na segunda-feira, 19, e terça-feira, 20.

- Nova diretoria da ABCZ quer trazer de volta o pequeno produtor rural para a ExpoZebu. Para isso, vai fazer venda de touros do programa Pró-Genética, dentro da feira, inclusive com financiamento subsidiado.

A recondução de Marcos Jammal (PMDB) à presidência da Cohagra deve ser confirmada na assembleia dos acionistas no dia 2 de janeiro, às 14 horas.

- Assessor especial de projetos do prefeito foi citado por edital que será protestado judicialmente, caso não pague dívida ativa do Programa Simples Nacional, no valor de R$12.428,92, à Fazenda Nacional.

- Proprietário providenciou a limpeza de imóvel que mantinha fechado na rua Francisco Pucci, bairro Olinda, após notificação da Zoonoses, alertada por vizinhos, temerosos da existência de focos de dengue.

- Para concorrer com o Uber, basta que os taxistas se organizem e deem desconto aos clientes, para fidelizá-los. É o que já está ocorrendo em Belo Horizonte.

- O Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisvalegran) estima em R$4.830.000,00 as receitas em 2017.