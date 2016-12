Compensação

Compensao

Indicações

A movimentação envolvendo a indicação de nomes para ocupar o secretariado do novo governo de Paulo Piau (PMDB) continua forte, mesmo ele estando fora da cidade. Ontem, o vice-prefeito João Gilberto Ripposati (PSD) recebeu integrantes do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM) e da inspetoria local do Crea. Eles indicaram o ex-presidente do instituto, engenheiro e empresário José Ribeiro de Miranda, para ocupar a pasta de Obras. Na mesma reunião apoiaram a permanência do arquiteto Marcondes Nunes Freitas à frente da Secretaria de Planejamento.

Cruzada por voos

Com nova diretoria, a Passaredo projeta voar alto em 2017, após as turbulências que enfrentou nos últimos anos. É a oportunidade de as lideranças classistas e políticas de Uberaba agirem rápido, na tentativa de retomar os voos diretos para São Paulo e Brasília.

Jogando duro

A Prefeitura iniciou a retirada de placas, luminosos e outdoors que estão em áreas públicas, como passeios, rotatórias e terrenos da municipalidade. Além de multa, as empresas que estão infringindo as normas têm os materiais apreendidos. Existem casos de painéis de alta tecnologia instalados irregularmente.

Com a prorrogação do contrato de exclusividade com a Prefeitura por mais cinco anos, servidores municipais entendem que a Caixa Federal deveria melhorar o atendimento no acanhado posto bancário do Centro Administrativo. Há vários meses a porta da agência se quebrou e sequer tinha sido trocada até ontem. No local foi instalada uma placa de madeirite. Os terminais de saque e serviços são antigos e vivem dando problemas e o número de bancários é insuficiente para a demanda.

Mantido

Nova proprietária da Vale Fertilizantes, a americana Mosaic vai manter o Projeto Salitre, na cidade de Patrocínio. No local foi iniciada a implantação da mais nova mina de fosfatados. As rochas serão beneficiadas na unidade industrial de Araxá e o excedente, no parque industrial de Uberaba. O investimento soma R$3,6 bilhões.

Descentralização

A reitoria da UFTM baixou portarias dispondo sobre a distribuição orçamentária para transporte e hospedagem às unidades da área administrativa para 2017. São reservados R$100 mil para diárias e R$100 mil para passagens aéreas. Para docentes, a soma reservada foi de R$113.730,62; alunos, R$75.820,42; colaboradores e convidados, R$47.387,76, sem contar os valores reservados para transporte terrestre.

Protestos

Pequenos empresários uberabenses estão sendo surpreendidos com edital de protesto no cartório local pela Fazenda Nacional. Eles estão sendo cobrados por dívidas ativas junto ao programa Simples Nacional. Também estão sendo comunicados do protesto pessoas físicas com dívidas ativas em Imposto de Renda. A Advocacia Geral do Estado (AGE) já vinha protestando contribuintes em atraso com IPVA, taxas e custas processuais.

Oportunidade

Os contribuintes que têm débitos tributários com o Estado ganharam mais prazo para efetuar o pagamento aproveitando créditos acumulados de ICMS, dentro do programa Regularize. A data-limite passou do dia 20 de dezembro para 31 de março de 2017. Quem quitará ou parcelará as dívidas em dinheiro não tem prazo determinado.

Precatórios

A OAB comemorou a promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 94, que estabelece novo sistema de pagamento de precatórios. A norma define que poderão ser pagos até 2020, por um regime especial, os precatórios a cargo dos estados, DF e municípios pendentes até 25 de março de 2015 e aqueles que vencerão até 31 de dezembro de 2020. O texto ajusta o regime de pagamentos à decisão de 2013 do STF, que declarou a inconstitucionalidade de parte da Emenda 62, de 2009, que previa prazo de 15 anos para os pagamentos, mas a OAB ingressou com ação requerendo a revisão, agora aprovada.

Ti-ti-ti

- Antes de encerrar seu mandato, Doidão (PR) enviou ofício ao governador Fernando Pimentel (PT) reivindicando que Minas siga Goiás, Santa Catarina e Pernambuco, entre outros estados, e adote a CNH Social.

- Ganhadores de aposta feita no grupo “Conexão Política”, no Facebook, esperam a entrega de veículo ou valor correspondente.

- Luiz Dutra (PMDB) declarou na última sessão da Câmara Municipal que o gabinete do vice-prefeito eleito Ripposati (PSD) será transformado pelos vereadores em uma extensão da Câmara Municipal.

- Kaká Se Liga (PR) solicitou ao Executivo que implante plantões de atendimento à noite e fins de semana nas unidades de saúde das comunidades rurais.

- Servidores municipais continuam recebendo ligações de cobrança de bancos por falta de repasse do pagamento dos empréstimos consignados.