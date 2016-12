Auxlio financeiro

Mais extra

Depois de sofrer pressão, o governo federal publicou Medida Provisória que libera R$1,95 bilhão para o Fundo de Fomento às Exportações (FEX) repor as perdas com créditos do ICMS aos estados e municípios. O auxílio financeiro, relativo a 2016, será pago em parcela única até o último dia útil de dezembro. Uberaba vai receber R$1.518.048,50.

Crise?

Diferentemente do ano passado, quando os pré-candidatos organizaram distribuição de presentes e cestas de Natal, não se vê o mesmo trabalho voluntário este ano. Alguns poucos estão fazendo ações de solidariedade, mas como na cidade há grupos que mantêm essa tradição, a população não sentirá a falta desses políticos oportunistas.

Desafio

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal terá que cortar despesas para se adequar aos novos valores do duodécimo, diante da redução de R$3 milhões em seu orçamento anual. São cerca de R$250 mil a menos ao mês. A principal saída é reduzir a verba de R$30 mil pra R$10 mil que cada vereador recebe para pagamento de assessores parlamentares e funcionamento dos gabinetes no anexo da rua Vigário Silva.

Devolução

Ação da Prefeitura de Uberaba de enviar moradores de rua para seus municípios de origem, com gastos de até R$12 mil por mês, foi destaque na coluna Aparte, do jornal “O Tempo”, na edição de ontem. Mas, para ganhar a passagem, a pessoa precisa cumprir alguns critérios. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, é preciso fazer um cadastro e o morador migrante não pode ter utilizado o serviço nos 12 meses anteriores.

Vão e voltam

O leitor Edsey Quinello acompanhou, ontem, a ação dos fiscais do Departamento de Posturas no calçadão da rua Artur Machado, escoltados por agentes policiais, apreendendo mercadorias de ambulantes. Alguns minutos depois, porém, assim que a equipe foi embora, lá estavam os vendedores novamente. Ele considera que a situação é desmoralizante para a prefeitura, que não tem como resolver esse impasse e deveria adotar uma ação mais contundente e manter fiscais no local.

Comoção

As últimas horas foram de tristeza e lamentos na UFTM, pela perda do professor do curso de Letras, Bruno Curcino da Mota, 45 anos. Seu corpo foi encontrado amarrado dentro do rio Araguari, próximo à sua cidade natal, que leva o mesmo nome. As redes sociais foram utilizadas para homenagens e reconhecimento ao mestre. Não faz muito tempo, outra tragédia acometeu professor do curso de Engenharia da universidade, em bárbaro assassinato planejado pela esposa e sua filha, que não queriam se mudar para Uberaba, como era o desejo do tutor da família.

A quem recorrer?

Moradores do condomínio Jockey Park reclamam que há mais de 20 dias grande parte da iluminação da BR-262 está apagada no sentido aos bairros da região. Valeriano Neto ligou na concessionária Triunfo, mas foi informado de que a manutenção está suspensa até segunda ordem. Na ouvidoria da empresa também disseram que não existe previsão para reparos. Enquanto isso, os moradores continuam sendo prejudicados, principalmente pedestres e ciclistas.

Favorável

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e de Fertilizantes (Stiquifar) aprovou a venda da Vale Fertilizantes para a multinacional americana Mosaic. A presidente Graça Carriconde avalia que o negócio foi positivo para a categoria porque hoje existe um sucateamento da empresa.

Atualização

O Conselho Superior do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) aprovou, por unanimidade, o regimento geral da instituição e os regimentos internos dos campi. Foram incluídas a eleição para coordenadores de curso; revisão anual ou bianual dos regimentos; eleição das comissões de campi para revisão dos regimentos internos; criação de um Conselho Gestor nos campi, composto por representantes dos docentes, discentes e técnicos administrativos, eleitos pelos pares, e a instituição dos Comitês de Ensino, Pesquisa e Extensão nos campi.

Foto/IFTM



Conselheiros do IFTM aprovam as mudanças regimentais na terça-feira, 20

Ti-ti-ti

- Ficou aquém do esperado a negociação entre Prefeitura e a Caixa Federal para a prorrogação do contrato de exclusividade da folha de pagamento dos servidores municipais.

- Município receberá apenas R$10 milhões pela prorrogação de 60 meses, enquanto que a folha de pagamento que anteriormente gerava o produto de R$16.535.710,49 teve acréscimo de 64% e, atualmente, é de R$27.060.238,76.

- Aelton Freitas (PR) é um dos 17 deputados federais eleitos pelo plenário da Câmara dos Deputados que comporão a Comissão Representativa do Congresso Nacional até 1º de fevereiro de 2017. Essa comissão funciona durante o recesso e exerce as atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo.

- A Prefeitura de Uberaba recebeu, na terça-feira, 20, a transferência de R$161.288,21 de IPI-Exportação. No ano, os repasses do IPI-Exp. fecharam em R$1.8885.690,63.