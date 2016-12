Conversas informais

Estilo Piau

O prefeito Paulo Piau (PMDB) já conversou com praticamente todos os dirigentes partidários, lideranças e detentores de mandatos que sustentaram sua reeleição. Em conversas informais, ele tem falado que deseja fazer um novo governo e buscado informações de como cada partido poderá dar sua contribuição. Trocam impressões sobre nomes e a experiência de cada um, sem aprofundar em cargos e pastas e muito menos em definições.

Balanço

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou na terça-feira, 20, o último boletim epidemiológico do ano, com a confirmação de 252 óbitos por dengue no ano em Minas, sendo 11 mortes em Uberaba. Também foram registrados 489 casos prováveis de febre chikungunya e 14.436 de zika vírus, com a confirmação de 1.067 casos de gestantes com doença aguda, sendo 23 em Uberaba, e quatro microcefalias associadas à infecção, até o dia 19.

Antecipando

O governo federal recuou e decidiu antecipar para o dia 30 de dezembro o repasse aos municípios do montante referente a uma parte da arrecadação com a multa do programa de repatriação de recursos no exterior. Inicialmente, o governo havia publicado uma medida provisória, segunda-feira, 19, no “Diário Oficial da União”, prevendo o repasse somente em janeiro de 2017, mas, diante da reclamação de prefeitos, publicou uma edição extraordinária, antecipando a data do pagamento. Uberaba deve receber o mesmo valor pago no início do mês: mais R$3 milhões.

Desabafo

Os servidores de carreira da Câmara Municipal continuam indignados com o presidente Luiz Dutra (PMDB) e desmentem que tenha tido aumento salarial. Dizem que, no ano passado, somente os vereadores tiveram correção salarial e, neste ano, ele tinha prometido aumento real ao funcionalismo além do reajuste, elevar o tíquete-refeição e um abono compensador, mas ficou só na promessa e, quando é interrogado, ele desconversa. Um deles declarou que já se arrepende de ter votado e pedido votos para Alan Carlos (PEN), que compôs com Dutra em troca de um cargo na Mesa Diretora. E promete não se esquecer do fato nas próximas eleições.

Em compensação

Enquanto os servidores da prefeitura aguardam a liberação do 13º salário, o funcionalismo da Câmara Municipal recebeu o pagamento de dezembro e o 13º na terça-feira, 20. A soma supera os R$2 milhões, incluindo os subsídios de dezembro dos vereadores. Também já foi liberado antecipadamente o tíquete-refeição.

Campanha

O movimento Acorda Uberaba está usando as redes sociais para sensibilizar os novos vereadores a aderir ao projeto Vereador Solidário. Agora se vai surtir efeito é uma incógnita. O último anúncio indaga se “você sabia que o valor geral das despesas orçadas na Câmara Municipal em 2016 foi de R$25 milhões. Cada vereador custa, em média, R$200 mil ao mês”, com sua estrutura de gabinete e a do próprio Legislativo.

Fique atento

Ainda nesta semana, a Prefeitura de Uberaba deve colocar campanha publicitária no ar alertando os contribuintes para as mudanças nas datas de pagamento do IPTU 2017. O secretário de Comunicação, Denis Silva, explicou que o objetivo é economizar mais de R$400 mil com a impressão dos carnês e até mesmo ajudar na preservação da natureza. A cada ano, 1/3 paga o imposto à vista, 1/3 parcelado e 1/3 fica em dívida ativa. Vale lembrar que, agora, o pagamento à vista com desconto de 20% será antecipado para 20 de janeiro.

Mais cheios

Graças ao bom período de chuvas, três dos cinco reservatórios das usinas hidrelétricas do Triângulo Mineiro estão com o nível acima do registrado um ano atrás. O reservatório da usina de Nova Ponte passou de 16,6% para 25,12%, o equivalente ao aumento de 51,3% de reservação. Emborcação subiu de 30,49% para 35,22%, e São Simão, de 43,37% para 49,64%, entre 2015 e 2016. Já Água Vermelha caiu de 42,90% para 28,65%, com a redução de 33%. O mesmo ocorreu com Marimbondo, com a queda de 56,46% para 49,96%.

Protestos

Nos últimos dias, os uberabenses intensificaram postagens nas redes sociais com críticas à inércia do Procon contra o que eles consideram cartel de preços praticados pelos postos de combustíveis na cidade. Os motoristas comparam os preços praticados com os de outras cidades. Em Uberlândia, o litro da gasolina está sendo vendido, em média, por R$3,599 e o do etanol, por R$2,549, mas podem ser encontrados ainda mais baratos. Em Uberaba, tem gente convocando protesto para o próximo fim de semana, com abastecimento simbólico de centavos e exigência de nota fiscal.

Foto/Leitor



A passeio, uberabense fotografou os preços dos combustíveis praticados em Uberlândia

Ti-ti-ti

- Grupo Bahamas confirmou ao jornal “Diário do Comércio” o investimento de R$25 milhões na construção de atacarejo em Uberaba, chamado Bahamas Mix.

- Reeleito para o sexto mandato, o uberabense Paulo Frange (PTB) foi um dos 30 vereadores que votaram a favor do aumento dos salários de R$15 mil para R$18.991,68 em São Paulo, ou seja, 26% a mais.

- Vereadores receberam os subsídios de dezembro na terça-feira, 20, também.

- Prefeitura pagou ao Legislativo parte dos empréstimos referentes ao duodécimo. No entanto, ainda restariam R$1,2 milhão para ser repassados.