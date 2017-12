Isméria e Esmê Nasser reúnem amigos em festa de fim de ano

Ismria e Esm Nasser renem amigos em festa de fim de ano

A querida Isméria Junqueira organizou festa de fim de ano com sua turma de amigas e comemorou, também, o niver adiantado da

prima Esmê Nasser A homenageada Esmê com a irmã Renata e a mãe, Lacta Nasser

Festão das Luluzinhas

No domingo, dia 10, a anfitriã Isméria Junqueira recebeu com maestria o grupo de amigas apelidado de Luluzinhas, em seu prédio, para uma confraternização de fim de ano. Com muita animação, elas se despediram de 2017 com chave de ouro. A comemoração teve revelação de amiga secreta e amiga da onça. Muitas emoções rolaram por lá, porque as amigas aproveitaram a ocasição para celebrar o aniversário da Esmê Nasser. Sempre querida, a homenageada contagia a todos com sua generosidade, mas naquele dia as Luluzinhas é que foram muito carinhosas com ela. Além de muitos presentes e felicitações, a DJ Stella fez uma surpresa para a aniversariante e tocou no lugar do tradicional “parabéns pra você” o Hino do seu time do coração – Botafogo. A tarde de domingo rendeu muitas risadas e brindes. Felicidades à aniversariante!

Esmê com a amiga Fátima Alves Ana Carolina Junqueira com sua mãe, Ismeria Junqueira

Isméria e Esmê com suas respectivas mães, tias e amigas

As amigas da turma da Luluzinha, reunidas para a

revelação do amigo invisível

Marise Romano A fofíssima Sofia Martins faz aniversário dia 26 de dezembro e recebe o carinho da coluna Paulo Fernando Derenusson comemorou seu aniversário ontem, ao lado da mãe, Vera Derenusson

A Sra. Eulália Lacerda foi surpreendida pelos filhos Rosa, Romília, Regina, Renata e Edmundo com um almoço no Tamareiras, para

comemorar seus 80 anos

Ana Miriam, o casal Cristina Vasques e Nelson Champs com seus filhos, Florence e Arthur, na festa de Dona Eulália

Fotos/Alysson Oliveira Lalesca Priscila Marques e Rafael da Silva foram os noivos do dia 9 na igreja Adoração Perpétua

Com os pais da noiva, Rose Mary de Aguiar Marques e

João Henrique Marques

O amor está no ar

Lalesca Priscila Marques e Rafael da Silva se casaram em romântica e emocionante cerimônia, realizada no sábado, dia 9, na igreja da Adoração Perpétua. Dona de uma beleza morena e de um sorriso iluminado, a noiva Lalesca encantou a todos quando entrou pela igreja para dizer o tão esperado “sim” ao seu amado Rafael. Após o ato religioso, o feliz casal recebeu seus convidados em elegante e animada festa. Tudo aconteceu como eles sonharam e planejaram durante meses. Parabéns!

Os noivos com a mãe dele, Maria das Graças Silva, e o padrasto,

Ataliba Martins Arruda Filho

Férias

Praias, lugares históricos ou destinos exóticos, seja qual for o destino, muitas pessoas aproveitam o mês de janeiro para sair da rotina e viajar nas férias. E, com a proximidade do fim de ano, é chegada a hora de elaborar os preparativos e planejamentos para a escolha dos melhores lugares para viajar. Para auxiliar no planejamento, muitos aplicativos de viagens e hospedagens dão importantes dicas e sugerem locais incríveis e paradisíacos. E você, vai viajar pra onde?

Violência contra a mulher

No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos; o parceiro (marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados, segundo pesquisas realizadas desde de 2010. Apesar dos dados alarmantes, muitas vezes, essa gravidade não é devidamente reconhecida, graças a mecanismos históricos e culturais que geram e mantêm desigualdades entre homens e mulheres e alimentam um pacto de silêncio e conivência com esses crimes. Esta é uma questão grave, que impede a realização do pleno potencial de trajetórias pessoais, vitima famílias inteiras, marcadas pela violência, e, assim, limita o desenvolvimento global da sociedade.

No início do mês, a Sra. Eulália Lacerda foi surpreendida pelos filhos Rosa, Romília, Regina e Edmundo com um almoço no Restaurante do Tamareiras, para comemorar seus 80 bem vividos anos. Além de uma bela apresentação de tango, seu filho, um talentoso tenor, fez dueto com Jair Guarato ao piano e cantou e encantou a todos.