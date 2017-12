Christiana Barsante Borges comemora aniversário em Festa da Luluzinha

Christiana Barsante Borges comemora aniversrio em Festa da Luluzinha

A bela Christiana Barsante Borges comemorou seu niver dia 1º, cercada de pessoas queridas A aniversariante com a best friend Valéria Laterza

Ladeada por Florença Barsam, Cynthia Ottaiano e Cristiane Guarato

Recebendo os cumprimentos das queridas Tatiana Curado

Franco e Luciana Cunha



Com Liziane Pedutti, Tânia Basílio e Ana Elvira Marzola



Só para elas

A querida Christiana Barsante Borges reuniu suas amigas na sexta-feira, dia 1º, para brindar seu niver em concorrida balada recém-inaugurada na city. A mulherada mais bonita e animada passou por lá e agitou o local com muita alegria e descontração. Chris é querida por todos e seu aniversário não poderia passar em branco. A coluna deseja felicidades mil e um novo ano repleto de boas surpresas. Tim-tim!

Maria Cláudia Zafra, a aniversariante, Maria Luiza Barsam, Adriene Ribeiro e Luciana Medrado Guimarães



Com Neide Ferreira



Licéia Gomes Fonzar e Rafael Fonzar inauguraram a Paraíso Pet Shop, no sábado, dia 2; muito chique!



Paraíso Pet Shop

O sábado, 2 de dezembro, marcou a inauguração do mais novo, charmoso e completo Pet Shop de Uberaba. Aliando produtos e serviços de primeira qualidade, os empresários Licéia Gomes Fonzar e Rafael Fonzar abriram as portas do Paraíso Pet Shop numa manhã descontraída, onde seus convidados desfrutaram de um coquetel e se divertiram muito com apresentações de cães adestrados e, também, conheceram a estrutura e a equipe do local. Além de produtos tradicionais, como rações e acessórios, o Paraíso Pet oferece aos clientes serviços de banho e tosa, veterinário, adestramento, hotel e, o mais interessante, o Day Care, uma creche para o seu bichinho passar o dia bem cuidado, enquanto você trabalha ou estuda. Ah e eles também oferecem o serviço de táxi dog, buscando e entregando o seu pet com segurança e comodidade.Para aproveitar o clima de inauguração, o Paraíso Pet Shop está com promoções e pacotes especiais bem legais. Se eu fosse você,passaria por lá para conferir! Avenida Almirante Barroso, 817 – Fabrício; 34 3311-7799 e WhatsApp: 34 99270-7799.

Diene Ferreira, Rafael Fonzar, Licéia Gomes Fonzar e Polyanna Barcelos fazem parte da competente equipe da Paraíso Pet Shop



A veterinária Polyanna Barcelos já está a postos para cuidar do seu bichinho



Muito luxo e conforto para seu pet Espaço day care e hotelzinho



A fachada da Paraíso Pet Shop chama atenção pela beleza e acessibilidade



Fotos/Paulo Lúcio Alice e Júlia Assunção ganharam festa com o tema Frozen para comemorar seus 5 e 4 anos, respectivamente Roberta Assunção e César Pantaleão são os felizes papais

das aniversariantes

Vovó Licinha Franco Assunção com as filhas Duda, Roberta e Renata



César Pantaleão com os filhos dele, Francisco e Luiza



Francisco, César, Roberta, Laís, Murilo, Maria Alice e Adeir Pantaleão

O aniversário encantado de Júlia e Alice

As pequenas princesas Júlia e Alice Assunção viveram seu dia de Ana e Elza. Elas ganharam uma linda festa com a temática do filme Frozen para comemorar seus 4 e 5 anos, respectivamente, no sábado, dia 2. Roberta Assunção e César Pantaleão, pais das aniversariantes, não pouparam esforços e carinho para proporcionar às meninas a festa de seus sonhos, contando, inclusive, com a presença das princesas dessa animada aventura congelante!

Roberta recepcionando o casal Luciana e Gabriel Belli com o filho Lucas

Mãos que ajudam

Na terça-feira, dia 5, foi comemorado o Dia Internacional do Voluntariado. Essa data foi criada com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações. Os voluntários são aquelas pessoas que têm espírito cívico e interesse por ajudar a construir uma sociedade melhor, dedicando parte do seu tempo em trabalhos sociais, sem receber qualquer tipo de remuneração por isso. São pessoas abnegadas que atuam de modo a diminuir a extrema pobreza e a fome, garantir o Ensino Básico para todos, promover a igualdade entre os sexos, reduzir a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental, entre vários outros objetivos. Se você ainda não é um voluntário, procure uma instituição filantrópica e participe desta corrente do bem.

Brechó solidário

O brechó solidário, da Oasis Casa de Apoio, acontecerá neste sábado, com início às 8h e término às 12h, na sede da associação, localizada na rua Miguel Abdanur, nº 35, Bairro Leblon. Serão comercializados roupas, calçados, acessórios novos e usados. Toda a renda será destinada à manutenção da casa, que cuida e apoia mais de 130 crianças e suas famílias. Mais informações: Secretaria da Oasis (34)3312-0058.