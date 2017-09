Fernanda Prata e Marcelo Venturoso em romântica cerimônia

Fernanda Prata e Marcelo Venturoso em romntica cerimnia

Fotos/ Roberto Pimenta Fernanda Prata Borges e Marcelo Venturoso foram os felizes

noivos do dia 23 A noiva com a mãe, Denise Correa

O noivo com os pais, Denise Aparecida Venturoso e Ronan Venturoso

O casal com Ariane Venturoso, a irmã dele

Casamento de Marcelo e Fernanda

Para concretizar sua união, os apaixonados Fernanda Prata Borges e Marcelo Venturoso reuniram seus familiares e amigos no sábado, dia 23, para testemunhar seu casamento. Em uma linda cerimônia os jovens noivos fizeram seus votos de amor e cumplicidade. Todos os presentes se emocionaram com a atmosfera de romance e carinho que envolvia o local. A coluna deseja aos recém-casados uma vida de harmonia e prosperidade. Tim-tim!

A noiva com a irmã Rafaela

Os recém-casados com João Roberto Amaral e Mariana Guapo

A noiva com as amigas Desirrée Fernandes, Natália Biagiani

de Lima e Fabiola Lima

Marcelo e Fernando recepcionando o vereador Franco Cartafina

e a namorada, Maísa Lemos

Fotos/Marco Aurélio Ferreira Cury Lídia Prata entrega a Comenda Professor Edson Prata ao professor Aurélio Wander Bastos, uberabense radicado no Rio de Janeiro e filho da falecida professora Stela Chaves, nome de escola em Uberaba O professor Glauco Gumerato Ramos recebeu a Comenda das mãos do advogado Claudiovir Delfino

Comenda Edson Prata

A Comenda Professor Edson Prata é outorgada anualmente pela 1ª Seção do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, dentro do Congresso de Direito Processual de Uberaba. Ela surgiu com o intuito de perpetuar a memória do saudoso mestre, conferindo distinção a valorosos nomes do cenário jurídico, que colaboraram e ainda colaboram na formação do conhecimento do Direito. Na manhã de ontem, aconteceu mais uma edição da comenda, que agraciou o jurista uberabense Aurélio Wander Bastos, radicado no Rio de Janeiro; o promotor André Tuma Delbin Ferreira e o professor Glauco Gumerato Ramos.

O promotor de Justiça da Infância e Juventude, André Tuma – na foto, com a esposa, Jussara, e o filhinho –, recebeu a Comenda através do coordenador do Congresso de Direito Processual de Uberaba, João D’Amico

Fotos/Babi Magela O garotão Rafael Fauaz Lenza comemorou seu aniversário dia 23, em animada festa Rafael com o pai, Carlos Faleiros Lenza, e a mãe, Flávia Fauaz

A festa do Rafael

No sábado, dia 23 de setembro, o garotão Rafael Fauaz Lenza completou quatro anos e ganhou uma superfesta para comemorar a data especial. Seus pais, Flávia Fauaz e Carlos Faleiros Lenza, organizaram tudo com muito carinho e chamaram a equipe da É Pique Festas Criativas para decorar o local da festança. O tema escolhido foi o filme de animação Carros, da Disney Pixar. Quando a criançada chegou à festa, a surpresa foi geral, pois tudo era grandioso e lindo. A decoração ficou um espetáculo e os elogios vieram de imediato. Mais uma vez, Raquel Ribeiro e sua turma arrasaram no décor!

Colorida decoração, com o tema Carros, projetada pela

É Pique Festas Criativas



Fotos/MARISE ROMANO A debutante Maria Eugênia Salge foi fotografada na icônica passarela dos Hotéis Tamareiras Maria Tarciana Andrade com o esposo, Ticiano Lyra, e o filho Arthur esperam por Maria Clara

Glamour no Tamareiras

A Bela Maria Eugênia Salge comemorou seus 15 anos de uma forma muito especial. Seus pais, a conceituada estilista Paula Salge e o dinâmico Marco Aurélio, convidaram as amigas da descolada Malô para usufruir das mordomias das suítes do Tamareiras Prime. As It Girls passaram um dia inesquecível, com direito a lanche, jantar e, no dia seguinte, elas se deliciaram com um belíssimo café da manhã, que aliás é aberto ao público. O Restaurante dos Hotéis Tamareiras também é aberto ao público para o jantar, com revezamento ao piano dos talentosíssimos Cida e Jair Guarato. A debutante fez lindo book fotográfico nas dependências do Tamareiras, com a fotógrafa Marise Romano. Para reservas, ligue: (34) 3318-8500 ou acesse: www.tamareiras.com.br.

Futura advogada Giovanna Maria Rossi faz aniversário dia 8 de outubro; parabéns!



Ciberataque

As empresas brasileiras estão entre as que menos investem em segurança de dados. Segundo o estudo da The Global State of Information Security Survey, realizado pela PwC, em 2015, com a participação de dez mil executivos de 127 países, sendo 600 do Brasil, foram identificadas 8,7 mil ocorrências de casos relacionados à segurança de dados em companhias de diferentes setores. Apesar do impacto financeiro negativo, 63% das empresas ainda não investem em programas de prevenção.Ainda segundo especialistas, num panorama mais recente, mas não menos assustador, o IDC aponta que 85% das companhias brasileiras ainda não terceirizam o data center e que, apesar de metade delas considerar importante a adoção desse tipo de serviço, apenas 25% o fariam, de fato, pela questão da segurança física e de dados.

Ninfa Bebê

O longa-metragem Ninfa Bebê, totalmente realizado em Uberaba (MG), dirigido pelo cineasta Aldo Pedrosa, estreará na cidade, no dia 19 de outubro. Neste fim de semana, será gravado o clipe da música tema, interpretada pela Banda Sexy Lollipop, que será apresentada no dia 17 de outubro, durante a festa de pré-lançamento do filme. O longa contabiliza 13 louros internacionais: sete seleções oficiais, três prêmios, duas semifinais e uma menção honrosa. A produção é um marco para a história cultural de Uberaba e região e merece todo o nosso apoio.