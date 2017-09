Larissa Ferreira e Eugênio Borges são os festejados noivos

Larissa Ferreira e Eugnio Borges so os festejados noivos

Fotos/Martinha Sabino Sâmia Basmadji Massa completou 60 anos, dia 15, e festejou a feliz data com suas amigas e familiares,

no dia 16 Sâmia com o marido, Genivaldo Massa, e a filha Carol

Sâmia sessentou

Gente boa e muito querida por todos, a carismática Sâmia Basmadji Massa aniversariou no dia 15 passado, mas a comemoração foi no sábado, dia 16. Ela orquestrou uma grandiosa festa e convidou suas amigas para celebrar suas seis décadas de vida. Muita mulher bonita, brindes e risadas gostosas davam o tom do niver mais comentado da semana. Sâmia foi uma anfitriã perfeita e fez com que todas as convidadas se sentissem em casa. Tudo estava maravilhoso, a começar pela decoração, que ficou elegante e clean. O menu foi especialmente criado pela talentosa chef Mariza Cury – cada prato mais delicioso que o outro. Quem passou por lá só teve motivos para elogiar. Tim-tim!

Silvania Pinti com as filhas Paloma e Poliana, que é nora da aniversariante Adriana Perez também passou por lá para abraçar a amiga Sâmia

Com as belas Marília Rodrigues

e Márcia Belli Recebendo o carinho da amiga Viviane Cartafina

A aniversariante recebendo Cristina Dib e Miriam Cunha

Sâmia recepcionando a querida Dulce Guaritá Recebendo Márcia Hueb Sabino



Muita alegria com as irmãs Juliana, Cristiana e Luciana Hueb



Sâmia, ladeada por Lúcia Rocha e Nilda Cunha Com a elegante Amélia Abud

Fotos/Alysson Oliveira Larissa Ferreira Sanches Borges e Eugênio Borges Ferreira foram os noivos do dia 16, em Conceição das Alagoas



Bodas de Eugênio e Larissa

Larissa Ferreira Sanches Borges e Eugênio Borges Ferreira se casaram no sábado, dia 16, em emocionante cerimônia, realizada na igreja São Pedro, na vizinha cidade de Conceição das Alagoas. A noiva é filha dos estimados Rosangela Aparecida Ferreira Sanches e José Aparecido Sanches e o noivo é filho de Teofanis Aparecida Borges Ferreira e do saudoso Eugênio Ferreira Neto.

Os noivos com os pais dela, José Aparecido Sanches e

Rosangela Aparecida Sanches



Os noivos com a mãe dele, Teofanis Aparecida Borges Ferreira e

o padastro José Antonio Borges



Medalha Major Eustáquio

Com autoria do vereador Almir Pereira da Silva, o presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Luiz Humberto Dutra, entregará a Medalha Major Eustáquio ao arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, referente ao ano de 2012. A solenidade foi marcada para domingo, dia 24, às 9h30, na Catedral Metropolitana de Uberaba. A grande honraria foi criada para homenagear pessoas beneméritas que se destacam por ações de relevância em prol do município e que efetivamente atuam na promoção do nome da cidade. A concessão da homenagem é conferida por uma medalha e um certificado assinado pelos membros da Mesa Diretora.

Hebe não morreu

Considerada a grande dama da televisão brasileira, a atriz, cantora e apresentadora Hebe Camargo terá sua vida retratada em um musical. Depois de escrever a biografia de Hebe, o jornalista e escritor Artur Xexeo desenvolveu, também, o roteiro do aguardado espetáculo. A estreia está agendada para o dia 12 de outubro, no teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, e terá a direção artística do poderoso Miguel Falabella. O musical é o segundo passo da Plataforma Cultural Hebe Forever, encabeçada por Cláudio Pessutti, e que terá ainda um filme, que será desmembrado em uma exposição com o acervo da diva, minissérie para TV e um documentário, e um livro fotográfico. Com 21 atores em cena, orquestra composta por nove músicos e mais de 30 técnicos envolvidos, a própria Hebe recebe o público e convida todos a conhecer a sua história. A proposta é que o público acompanhe a grade de uma programação de TV típica dos anos 60. Imperdível!

Automedicação

“De médico e louco todo mundo tem um pouco”, diz o ditado que se refere a um assunto preocupante no Brasil. Culturalmente, a população brasileira tem o hábito de se automedicar e, mais do que isso, de prescrever para outras pessoas medicamentos que foram bons para si. Um dos medicamentos mais utilizados por conta e risco é o paracetamol. Indicado para o alívio temporário de dores leves a moderadas associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, etc, etc e etc, ele pode acarretar sérios danos ao organismo se ingerido junto ao álcool. Lembra-se daquela ressaca? O paracetamol alivia a dor de cabeça, mas nesse caso também envenena o fígado e os rins. Para somar a essa cultura bem brasileira da automedicação, Dr. Google também tem seu papel nessa história. Quando um paciente chega ao consultório de algum médico em geral, já possui seu próprio diagnóstico, encontrado muitas vezes na Internet.

Trabalho remoto

A tecnologia vem gerando profundas transformações na sociedade. Nas empresas, a digitalização dos negócios afeta diretamente os modelos e a forma como os colaboradores se relacionam com o trabalho e as organizações. A facilidade em se conectar às redes corporativas, a qualquer hora e local, criou novas possibilidades de trabalho que, recentemente, foram objeto de mudanças legislativas – com a Reforma Trabalhista. Um dos temas contemplados na reforma foi o trabalho remoto, com a regulamentação – até então inédita – do formato no país. O Brasil é um dos países onde mais as organizações estão repensando a relação com os recursos tecnológicos e os seus colaboradores. Um estudo da Future Workforce aponta que mais de 50% dos profissionais brasileiros já realizam alguma tarefa profissional em casa, em algum momento da semana. Mas essa realidade só ocorre nas empresas que também colocam a tecnologia como ponto fundamental na relação de trabalho.