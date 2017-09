Giseli Herbst e Rafael Lima protagonizam lindo casamento em Curitiba

recebeu muitos elogios

Hoje é um dia muito especial para as famílias Prata Ciabotti e Oliveira Santos. O motivo da alegria é o casamento da querida Larissa Prata Ciabotti e do jovem Mateus Oliveira Santos. Grande parte de nossa sociedade estará na Catedral Metropolitana de Uberaba para testemunhar a bela união e cumprimentar o jovem casal. Foi uma semana muito corrida para os noivos, mas também muito divertida. Larissa ganhou um big chá de lingerie e foi surpreendida pelas amigas e madrinhas com uma festa repleta de brincadeiras e muita criatividade. A cobertura completa do chique enlace vocês irão conferir na próxima semana em nossas colunas.

A noiva Larissa ganhou big chá de lingerie de sua turma de amigas.

Muita diversão e bons drinks!

A amiga Sâmia Basmadji Massa comemora niver hoje, ao lado de seus filhos, amigos e do marido, Genivaldo Massa

Ex-alunos do curso de Odontologia comemoram 25 anos de formados,

no Tamareiras Hotel

Grandes comemorações

Ex-alunos do curso de Odontologia completaram 25 anos de formados e, para comemorar a feliz data, reuniram-se no Tamareiras Park Hotel, em uma grande festa. A organização ficou a cargo das belas Ana Maria Gonçalves de Almeida e Valkiria Moreira. Muitos elogios também para o maravilhoso buffet dos chefs Ramon Peres e Nelson Almeida, que fazem com que o Tamareiras seja uma referência da boa gastronomia. Os Hotéis Tamareiras têm uma completa estrutura para eventos empresariais e comemorativos. Com a proximidade do fim do ano, as empresas interessadas em fazer suas comemorações podem entrar em contato para agendar reuniões e obter orçamentos. Rua Olegário Maciel, 187. Tel.: (34) 3318-8500. www.tamareiras.com.br

Deborah Lucia Ramos Finzi passa seu niver acarinhada pelos filhos; parabéns! Maria Geny com os filhos Rosane, Valmir e Simone, na comemoração de seus 80 anos; parabéns!

MARISE ROMANO Fotos/Babi Magela e Ramon Magela Livia Cunha Sousa com o marido, Matheus Abdalla Sousa, e o filho Benício esperam pela

princesinha Alice Giseli Herbst Gontarski e Rafael Lima Magela se casaram dia 9, em cerimônia civil, na cidade de Curitiba

Giseli e Rafael com os pais dela, Pedro Elcio Gontarski e Ivete Gontarski, e os pais dele, Ana Nery Lima e Ramon Magela



Casamento em Curitiba

Giseli Herbst Gontarski e Rafael Lima Magela casaram-se no dia 9 de setembro, em Curitiba. O almoço aconteceu em uma chácara magnífica, perto da cidade, e reuniu familiares e amigos de várias partes do Brasil. Uberaba-MG, Jataí-GO, Goiânia-GO, da família do noivo, amigos de Uberaba e São Paulo. A família da noiva é de Mafra, Santa Catarina. Foram três dias de muita comemoração! Rafael é filho dos queridos amigos Ramon Magela e Ana Neri e Giseli é filha de Pedro Elcio e Ivete. A coluna deseja uma vida de amor e harmonia ao jovem casal.

Os festejados noivos com a irmã dele, Babi Magela, e Luiz Felipe Campos

As belas Katna, Mariana e Giuliana

Os amigos de infância do noivo de Uberaba: Guilherme, Rafael, Fernando, Leandro, Celso Filho, Edgar, Guilherme, João Paulo, Gustavo e Alex

Com as primas do noivo, Priscilla, Júlia e Victória, e a tia Ana Lúcia Magela

O maior show do planeta

O Rock in Rio 2017 começa hoje e as expectativas são altíssimas para as principais atrações. Os shows do festival vão acontecer de hoje até o dia 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock é no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. As grandes atrações de cada noite do Palco Mundo serão Maroon Five, em substituição ao show de Lady Gaga, que cancelou sua apresentação de logo mais, alegando fortes dores. Seus fãs estão desesperados com a triste notícia. Maroon Five se apresentará também neste sábado; Justin Timberlake, dia 17; Aerosmith, dia 21; Bon Jovi, dia 22; The Who e Guns N’Roses (co-headliners), dia 23, e Red Hot Chili Peppers, dia 24. A top Gisele Bundchen vai abrir o festival, desfilando com a bandeira do projeto Amazônia Live, que é um movimento global por um futuro melhor, em prol da preservação da Floresta Amazônica.

Marketing digital

Hoje em dia, marcar presença na internet deixou de ser um diferencial e passou a se tornar um verdadeiro pré-requisito para que as empresas sejam bem-sucedidas. Construir um site completo e organizado, alimentar blogs com frequência e criar páginas nas redes sociais são meios de divulgar os produtos ou serviços, tornar a marca conhecida e criar vínculos com as pessoas. Uma das boas estratégias tem sido os links patrocinados. Os anunciantes têm recorrido bastante a essa ferramenta, por arcar apenas com os custos dos cliques recebidos. Com o constante crescimento do mundo digital, é preciso estar sempre atualizado com as novidades do mercado.

Turismo mineiro

O mapa do turismo de Minas Gerais quase dobrou de tamanho. Em comparação ao ano passado, foram incluídos 276 municípios, passando de 279 para 555 cidades com vocação turística. Ou seja, 65% do Estado tem vocação turística e os gestores querem trabalhar o setor como forma de desenvolver a economia. O número de regiões turísticas também cresceu, passando de 40 para 48 regiões em 2017. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado ontem pelo Ministério do Turismo. O crescimento dos números é resultado de amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e os investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.