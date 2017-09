Linda Paula Chagas arrasou no lançamento da JMM 58, com o marido

Linda Paula Chagas arrasou no lanamento da JMM 58, com o marido

Noite de festa

Foi um grande sucesso o lançamento da 58ª edição da Revista JM Magazine, que aconteceu na Casa Di Giulietta, na terça-feira, dia 29 de agosto. Empresária e apresentadora de TV, Paula Chagas foi a capa da publicação e se destacou no evento, por sua beleza e simpatia. Lídia Prata Ciabotti e Luiz Ciabotti recepcionaram anunciantes, autoridades e pessoas ilustres de nossa sociedade. Nota mil para o serviço da casa e, também, para o profissionalismo dos proprietários, Leonardo e Guilherme Felix Machado. Só elogios!

Fotos/Jairo Chagas, Rita Lacerda e Fábio Lopes A linda Paula Chagas, capa da nova edição da revista JM Magazine, ao lado do marido, Oscar Razera Recém-chegada de uma maravilhosa viagem pelas regiões de Provence e Borgonha, na França, Lélia Bruno fez questão de prestigiar o lançamento da revista, ao lado da filha

Ana Paula Sabino Ciabotti

Luiz Ciabotti, Lídia Prata Ciabotti, Larissa e Mateus recepcionando os convidados da linda noite de lançamento da JMM

Os queridos Maria Paula Mendes e Anselmo Sales foram presenças de destaque na noite de lançamento Marcelo Machado Borges com a bela esposa, Juliane Miziara, e o

filho João Marcelo

O talento de Renato Manfrim e a voz de Leslye de Paula arrancaram muitos aplausos e elogios dos convidados A linda Maíla Dornfeld se casará amanhã com Fernando Alonso em um dos enlaces mais comentados

da temporada

Maíla e Fernando

Amanhã será um grande dia para os jovens Maíla Dornfeld e Fernando Alonso. Eles dirão o tão esperado sim e seguirão juntos para uma nova e feliz vida. Nas rodas sociais não se fala em outra coisa senão neste esperado casamento. A julgar pelo bom gosto da noiva, tenho certeza de que será um festa linda e muito chique. Semana que vem publicaremos os cliques especiais do enlace para os leitores da coluna. De antemão, deixo aqui os votos de felicidade e harmonia para o belo casal e que este lar que se forma agora seja abençoado e próspero.

Corra para o Posto Segóvia e abasteça seu veículo. Pagando em dinheiro ou no cartão de débito, o litro da gasolina comum custará apenas R$3,59.

Mas é por tempo limitado!

Gasolina baratinha

O Auto Posto Segóvia foi inaugurado recentemente e já está se destacando pela qualidade do serviço prestado e pelo melhor preço dos combustíveis. Se você procura o melhor custo-benefício na hora de abastecer seu veículo, vá agora mesmo encher seu tanque no Posto Segóvia, pois eles lançaram uma promoção que vai fazer fila. Pagando o abastecimento em dinheiro ou no cartão de débito, o litro da gasolina comum sai por apenas R$3,59. Mas a promoção é por tempo limitado, por isso avise seus amigos e familiares. Economize e encha o tanque no Posto Segóvia. Avenida Dr. Fidélis Réis, 580.

Rita Lacerda O fotógrafo Paulo Lúcio comemorou seu aniversário dia 30/08 e recebe todo o nosso carinho pela data especial; parabéns! Viviane Alves Ferreira foi a feliz aniversariante do dia 26/08

Ele é o cara

O famoso e competente fotógrafo Paulo Lúcio completou mais um ano de vida na quarta-feira, dia 30 de agosto. Ele é conhecido por fazer a cobertura dos eventos sociais mais badalados da cidade. Parceiro constante da coluna, seus trabalhos sempre enriquecem nossas publicações. Fica aqui o registro do feliz momento e nossos sinceros agradecimentos pelo seu profissionalismo e pela sua disponibilidade em nos ajudar sempre que solicitado. Parabéns, Paulo, e que seu ano comece repleto de alegria e boas surpresas!

FOTOS/RITA LACERDA A fofa Cecilia comemorou 1 aninho, dia 20/08, ao lado dos pais, Angelica dos Reis Lacerda e Juarez Oliveira, e da irmã Lavínea



A aniversariante com os titios e fotógrafos Fábio Lopes e Rita Lacerda

Fotos/Alex Pacheco Sofia Oliveira Marra ganhou linda festa de debutante, dia 26 passado Sofia com os pais, Marcelo Marra e Maria Abadia Oliveira Marra,

e o irmão Danilo

Début de Sofia

Muita alegria, brilho e luxo na big festa em comemoração aos 15 anos da bela Sofia Oliveira Marra. Seus pais, Marcelo Marra e Maria Abadia Oliveira Marra, organizaram um festão, no dia 26 da agosto, para comemorar seu début ao lado dos familiares e amigos. Com muito carinho e dedicação, eles realizaram o maior sonho da querida filha. Foi uma noite inesquecível para Sofia e, também, para todos os convidados.A diversão rolou solta e ninguém queria sair da pista de dança.

Carlos Henrique Rodrigues da Cunha compeltou mais um ano de vida, dia 26 de agosto, e festejou com sua mãe, Helena Sivieri Rodrigues,

e amigos íntimos O aniversariante com sua irmã Bia Rodrigues da Cunha

Carlos Henrique com a sobrinha Isabel Cunha e Taciano



Tenores in Concert

Amanhã, às 20 horas, os amantes da boa música terão um encontro com a Orquestra de Câmara Sesiminas, no Centro de Cultura José Maria Barra. O espetáculo se chama Tenores in Concert e a direção artística e a regência titular serão do talentoso Marco Antônio Maia Drumond. A classificação é livre e a entrada é gratuita, sujeita a lotação do teatro. Como já é de costume, a retirada de ingressos na bilheteria do teatro acontecerá uma hora antes do espetáculo. Informações pelo telefone: (34) 3322-2021. Praça Frei Eugênio 231 – São Benedito