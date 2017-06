Dia 1º de julho estreia na Rádio JM FM o programa Com Elas e Ele

Dia 1 de julho estreia na Rdio JM FM o programa Com Elas e Ele

Fotos/Alysson Oliveira José Lúcio Machado de Paulo e Danyelle Rodrigues Afonso em pose oficial de seu casamento, no dia 17

Viva os noivos

Protagonistas de uma linda história de amor, os noivos José Lúcio Machado de Paulo e Danyelle Rodrigues Afonso trocaram alianças e disseram o tão esperado sim em romântica cerimônia, no dia 17. Ela é filha de Rosane Rodrigues Afonso e do saudoso Edmar dos Reis Afonso e ele é filho de Enézio de Paulo e Carmem Machado de Paulo. Após a celebração religiosa, os recém-casados ofereceram elegante e animada recepção para seus padrinhos e convidados.

Com Elas e Ele

No sábado, dia 1º, ácontecerá a estreia do programa Com Elas e Ele, na Rádio JM FM, das 8 às 10 horas. O projeto é uma parceria do colunista com a publicitária Raquel Ribeiro e com a jornalista Vaniana Helou. O programa virá com uma pegada leve, informativa e com muita música. Desta forma, as manhãs de sábado ficarão muito mais agradáveis e divertidas. Os três apresentadores têm muitos anos de experiência em comunicação e pretendem trazer para o universo do rádio tudo que aprenderam em suas carreiras. Sintonize na 95.5 e fique por dentro das novidades.

Curso de sobremesas diet

Depois de muitos pedidos de seus clientes, a empresária Adriana Perez resolveu atender às solicitações e vai ministrar o curso de sobremesas diet no Detox Bucattini. No dia 30, sexta-feira, das 18h30 às 22h, ela vai ensinar suas famosas receitas de Creme Brulée, Brigadeiro proteico, doce de leite e manjar. Se você já está com água na boca, é bom ligar logo e garantir sua vaga, pois serão oferecidas apenas 12. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos. Informações, agendamentos e encomendas apenas pelos telefones 3336-8436 e 98414-0036.

Leilão de animais

O grande dia do 1º Leilão de Animais e Prendas das irmãs Beneditinas já está chegando. Elas e suas voluntárias estão organizando a esperada Festa de São Bento, que terá início no dia 7 de julho, com o Leilão, às 20h, no Tatersal Rubico de Carvalho, no Parque Fernando Costa. Será uma linda festa, com renda revertida para as obras de reforma da igreja do mosteiro de Nossa Senhora da Glória. Informações e doações pelos telefones: (34) 3338-2566 ou 9.9791-9421, com Ivan, ou ainda 9.9972-0383, com Wilson Maab. Ajude a concretizar as obras de São Bento, com suas doações e presença nos eventos!

Empório Abreu com 50% Off

Já começou a esperada promoção de inverno na badalada loja Empório Abreu. Toda a coleção feminina das marcas Bobô, Lelis Blanc, John John, Andréa Bogosian, Olympia, Single, Fedra, Fátima Scofield, Agilitá, Farm, Scarf me, Bonjour e Carol Bassi está com 50% de desconto. É imperdível! Já passei por lá para dar uma olhada nas peças e fiquei encantado com a beleza das roupas. Tem vestidos, calças, saias, jaquetas, blusas, tops, shorts e uma infinidade de modelos para deixar a mulherada enlouquecida. Corra pra lá, amanhã mesmo, e garanta um look de arrasar! Rua Tristão de Castro, 168. Telefone: (34) 3312-5046.

Aprimorando o conhecimento

Uma das precursoras no estudo da mente humana em nossa região, a neuropsicóloga Sumaya Figueiredo está sempre em busca de novas técnicas para aprimorar seu trabalho. Ela é Mestre em Psicologia, Especialista em Neuropsicologia e Reabilitação Neuropsicológica, Gerontóloga, Psicóloga Cognitivo Comportamental e Pedagoga. Mesmo acumulando tantos títulos e funções, ainda encontra tempo para participar de congressos, como o World Congress on Brain Behavior and Emotions, que aconteceu de 14 a 17 de junho, em Porto Alegre. Na ocasião, Sumaya teve a oportunidade de conhecer e trocar ideias com o Professor Doutor Paulo Caramelli, que é uma das maiores autoridades no estudo do cérebro.