Fernanda Roso e Diogo Carvalho aproveitando a temporada junina

A querida amiga Nega Pável festejou seus 50 anos, cercada por amigos

de longa data A aniversariante com Paulo Lóes e Cristiana Palis

Festa da Nega

No dia 15, a amiga Nega Pavel reuniu grande elenco de amigos para celebrar seus 50 anos. Nega sempre foi conhecida por promover grandiosos eventos na cidade e, em seu aniversário, não foi diferente. Sua turma é animadíssima e lotou um dos bares mais badalados de Uberaba. Música de qualidade e bons drinques embalaram a big festa, que foi marcada pelo reencontro de velhos e novos amigos da homenageada. Felicidades, Nega, e que os próximos 50 anos sejam tão felizes como os primeiros. Tim-tim!

As sorridentes Mariza Cury

e Vaniana Helou O colunista Jorge Alberto também passou por lá para festejar com Nega

Nega, ladeada pelo casal Sandrinha Queiróz e Moisés Oliveira

Adriene e Ismael Ribeiro ao lado da homenageada

Os best friends Gegê e Joaquim

Luciano Ciabotti e Ana Paula foram presenças de destaque na noite de Nega

Nega recepcionando Vivian Maciel e o marido, Heber Oliveira

O vereador Cacá SeLiga e a namorada, Daniele Faria, soboreando as delícias do menu do restaurante do Hotel Tamareiras

Florença e André Barsan visitando o Lion Monument em Lucerna, na Suíça Sara Helena Resende Carvalho

forma-se em Medicina para o

orgulho e a alegria da família

Giliard Carlos de Oliveira foi o grande campeão do Campeonato Mineiro de Rédeas, montando a égua Garvin Gana Boon, de propriedade

de Gabriel Januário Giliard em seu treinamento diário, que resultou no tão sonhado título

Campeão

A comunidade equestre de Uberaba só tem motivos para se orgulhar. Giliard Carlos de Oliveira, montando a égua Garving Gana Boon, de propriedade de Gabriel Januário, ganhou no último fim de semana, em Matozinhos-MG, três etapas do Campeonato Mineiro da Associação Nacional de Cavalos de Rédeas e se consagrou campeão mineiro de rédeas da categoria principiante aberta nível 1. Parabéns a todos os envolvidos e, principalmente, ao Gabriel e seu pai, Wolmer Januário, que começam sua criação de cavalos com o pé direito.

Mavy Ferreira acaba de retornar de viagem dos sonhos por Paris,

Roma e Florença Juliana Cordeiro Chiari visita o museu do Louvre, em Paris

A bela Fernanda Roso e seu namorado, Diogo Carvalho, curtinhdo a temporada de festas juninas na city Tarnier Nery usa produção exclusiva Homem Store, o novo point de moda masculina em Uberaba

Roupa, barba e cabelo

Pouco tempo depois de sua inauguração, a loja Homem Store tornou-se o point da moda masculina em Uberaba. O chique espaço reuniu as marcas mais procuradas e elegantes para o homem de bom gosto e, ainda, uma barbearia completa. Para fazer a barba e cortar o cabelo, eles oferecem um combo por apenas 30 reais. Na Homem Store você monta o seu look e, ainda, cuida do cabelo e da barba. Telefone: (34) 3336-7604. Rua Dr. Epaminondas Bandeira Melo, 174 – Parque das Américas.

Túlio Cury, aniversariante do dia 21, comemorando ao lado dos amigos Patrícia Pistôre, Marcos Natalio, a prima Mariza Cury e Jeferson Ribeiro Junior

Turismo em alta

A expectativa de reação da economia e o aumento da demanda doméstica tiveram impacto positivo no faturamento médio das empresas de turismo no primeiro trimestre deste ano. Segundo o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET), estudo do Ministério do Turismo, o crescimento foi de 4,3%, de janeiro a março, na comparação com o mesmo período de 2016. As perspectivas para o próximo trimestre são favoráveis, uma vez que 70% do setor manifestou a intenção de investir o montante de 10,3% do faturamento apurado. No transporte aéreo, a expectativa de novos aportes nos negócios atinge 100% das empresas pesquisadas, e nas operadoras de turismo, 86%. As principais áreas a serem beneficiadas com os aportes de recursos são marketing e promoção de vendas, compra de novos materiais e treinamento de funcionários.

Fim de semana especial

O fim de semana já chegou e com ele vem aquela vontade de sair para algum lugar especial. O restaurante do Hotel Tamareiras tem tudo que você precisa para suas noites serem perfeitas. Conheça o delicioso menu com pratos executivos, a partir de R$30,00 por pessoa. A carta de vinhos foi selecionada por profissionais especializados e é uma das melhores da região. Tradição, qualidade e bom gosto você encontra primeiro no Tamareiras. Rua Olegário Maciel, 187, Centro – Uberaba.