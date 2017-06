Noiva Luana Barros ganha o carinho das irmãs em grande dia

Noiva Luana Barros ganha o carinho das irms em grande dia

Fotos/Alex Pacheco Luana Custódio Barros e Alexandre de Souza Borges trocaram juras

de amor na sexta, dia 2 Stella e Marina, irmãs da noiva

Luana e Alexandre

Muito romance e emoção no chique casamento dos jovens Luana Custódio Barros e Alexandre de Souza Borges, que aconteceu na sexta-feira, dia 2 de junho, na igreja de Santa Teresinha. Grande parte de nossa sociedade compareceu para testemunhar e cumprimentar o feliz e realizado casal. A decoração estava deslumbrante e foi assinada pelo talentoso Alexandre Assumpção. Ele usou centenas de flores, muitos pontos de luz e um mobiliário lindíssimo. Em cada ambiente podia-se notar o precioso trabalho desse profissional de primeiro escalão. A festa seguiu animada em conhecido salão nos arredores da cidade, com destaque para o momento em que a pequena Isabela, que é filha da noiva, subiu ao palco para cantar em homenagem à mãe. Pura emoção!

Os noivos com os pais dela, Eliana Sanduveti Custódio Barros

e José Henrique Fugazzola de Barros

Luana e Alexandre com as daminhas Gabi, Clara e Isabela, que é filha

da noiva e entrou com as alianças

Os noivos com os pais dele, Sandra Regina de Souza Borges

e Antônio José Vieira Borges

O querido Alexandre Assumpção, que assinou o décor

da grande festa com Richard Gastaldon

Os padrinhos Raquel e Paulo Rogério Carvalho

Yvalda Ferreira Cury, pronta para celebrar seu niver amanhã, com os filhos Mauro José, Mariza Cury, Maria Ignêz, Maria Beatriz e

Marco Aurélio Ferreira Cury

Sempre alegre e sorridente, Elaine Duarte de Freitas

festejou seu niver ontem, recebendo muitas homenagens

A desinger Vanessa Quintiliano vai fazer atendimento exclusivo amanhã para o Dia dos Namorados. Très chic! Para o jantar do Dia dos Namorados no Tamareiras, a coluna sugere o delicioso Salmão à Belle Meuniére

Brilho e paixão

O clima de romance já começou e a designer Vanessa Quintiliano preparou uma coleção impecável para o Dia dos Namorados. A equipe VQ fará atendimento exclusivo amanhã, das 9 às 13h, para os apaixonados que sabem como agradar a uma mulher. Acerte em cheio no presente e dê uma linda joia para sua amada. Telefone: (34) 3073-7152 ou Instagram @vanessaquintilianojoias. Rua Antônio Carlos, 81, ap. 1.802, Jardim Alexandre Campos – Uberaba.

Jantar romântico

Quer um lugar romântico para um jantar especial no Dia dos Namorados? Então, você precisa conhecer o restaurante do Hotel Tamareiras. Além de um menu estrelado, tem pratos executivos a partir de R$30,00 por pessoa, piano bar e uma carta de vinhos digna dos grandes centros. Já passamos a dica do lugar, agora só falta você levar seu amor para uma noite inesquecível. Lembramos que não haverá reservas, por isso, chegue cedo e garanta sua mesa. Rua Olegário Maciel, 187, Centro – Uberaba.

Fotos/Martinha Sabino Maria Dolores Cançado comemorou seu aniversário, dia 5, com a irmã Ilka, seus filhos, netos e amigos íntimos Maria Dolores, ladeada por Maria Carmelita e Uracy Sabino

A aniversariante com a filha Carolina Ratto e a neta Vitoria

Celebrando a vida

Pessoa muito querida em nossa sociedade, Maria Dolores Cançado comemorou seu aniversário na segunda-feira, dia 5. Ela recebeu o carinho da irmã, das filhas, dos netos e de amigos queridos, que compareceram no petit comité. Foi uma noite linda para encontrar pessoas especiais e relembrar histórias de amizade. Várias gerações confraternizaram em torno da homenageada, que foi acarinhada durante toda a festa. A maior alegria da vida é poder celebrá-la em comunhão com os amigos e familiares. Parabéns, Maria Dolores!

Com a filha Angela Ratto e as amigas Maria Emilia, Dulcinha e Ana Cristina

Amanhã, a loja Homem Store vai receber o famoso tatuador Yuri Gonçalves, da Republic Tattoo Studio, das 13 às 20 horas. Agende sua tatuagem!



É amanhã

Amanhã, a loja Homem Store vai receber o conceituado tatuador Yuri Gonçalves, da Republic Tattoo Studio, para demonstrar sua arte aos interessados em fazer tatuagens, das 13 às 20 horas. A loja também está com uma promoção apaixonante para o Dia dos Namorados: todo o estoque com 20% de desconto à vista ou em até 6 vezes no cartão. Aproveite o sábado, faça suas compras e conheça o trabalho de Yuri. Telefone: (34) 3336-7604. Rua Dr. Epaminondas Bandeira Melo, 174 – Parque das Américas.

Noite dançante

Já está quase tudo pronto para a III Noite Dançante VENCER. O animado evento será realizado dia 14, véspera de feriado, a partir das 22 horas, no Club & Bar 14 BIS, na avenida Santos Dumont, 2.775. Os ingressos estão sendo vendidos por R$25,00 por pessoa e toda a renda será destinada à compra de fraldas para os pacientes oncológicos. Mais informações pelos telefones: (34) 3333-0670 e 3333-1952.