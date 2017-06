Martinha Sabino arrasa em niver e recebe carinho da mãe, a elegante Uracy

Martinha Sabino arrasa em niver e recebe carinho da me, a elegante Uracy

Fotos/EQUIPE MARTINHA SABINO A top fotógrafa Martinha Sabino festejou seu aniversário

rodeada de amigos A aniversariante com sua mãe,

Uracy Sabino de Freitas

B-day Martinha

Muito querida por todos, a fotógrafa Martinha Sabino comemorou seu aniversário na quarta-feira, dia 24 de maio, cercada de amigos especiais. Foi uma noite alegre, com direito a muitos brindes e a um cardápio diferenciado, preparado pelo amigo Eduardo Araújo e pela mãe, Uracy Sabino. Ele serviu uma deliciosa Trigada e ela, um Mousse de Atum, perfeito. Martinha é colaboradora assídua da coluna e sempre nos prestigia com seu eficiente trabalho. Fica aqui nosso agradecimento pela parceria e nosso carinho pela passagem de seu aniversário.

Com Eduardo Araújo, que preparou deliciosa Trigada, para o deleite

dos convidados Recebendo todo o carinho da madrinha Odete, que veio de

São Paulo

Martinha com as amigas Meg, Laurinha e Nair Recebendo o abraço de Laurinha

e Marco Túlio

Só alegria com Ângela Pena, Ilka Maria e Meg

Carmen Ilka, Silvana, Antonio Joaquim e Ana Cristina

Comemorando com Regina Nabut A querida Letícia Acedo completa mais um niver hoje e, na foto, recebe o carinho da filha Ana Letícia

Valentine’s Day no Tamareiras

Se você ainda não decidiu onde passar o Dia dos Namorados, a dica da coluna é o conceituado restaurante do Tamareiras Hotel. Além de saborear um menu delicioso, você e seu amor poderão passar a noite do Valentine’s Day, ouvindo piano e brindando com vinhos selecionados. Este ano não haverá reservas, por isso chegue mais cedo e garanta sua mesa. Momentos especiais merecem ser passados em lugares especiais. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34) 3318-8500.

Ana Cadelca Cotian e Toné Cotian foram conferir as novidades do menu

do Restaurante do Tamareiras Hotel

Toda mulher merece um carinho especial e para o Dia dos Namorados a TC Joias está com preços especiais. Confira – WhatsApp 9.8806-0616

TC Joias

Dez entre dez mulheres preferem ser presenteadas com joias no Dia dos Namorados. Os anéis, pulseiras, brincos e colares se tornam mimos perfeitos para agradar à pessoa amada. A TC Joias lançou uma coleção lindíssima para esta data tão aguardada e especial. São esmeraldas, brilhantes, safiras, rubis e, é claro, ouro branco e amarelo. Joia é um presente eterno e inesquecível. TC Joias – WhatsApp: (34) 9.8806-0616 e Instagram: @tc.joias

Andrea Nunes Ferreira mostra toda sua beleza em clique de

Marise Romano Maria Auxiliadora Guimarães curte temporada na exuberante Grécia

MARISE ROMANO Poliana Pinti é uma das engajadas madrinhas da feijoada da APAE A bela Michelly Constantino também faz parte do grupo de madrinhas da feijoada APAE, no dia 10 de junho



Luiza Borela e Pércio Perfeito, aproveitando o frio e os encantos

de Gramado

Feijoada da Apae

A Feijoada da Apae deste ano estará mais animada do que nunca. Muitas mulheres atuantes de nossa sociedade se juntaram à diretoria da casa para apoiar este evento que já se tornou tradicional em Uberaba. As engajadas madrinhas estão trabalhando a todo vapor na venda dos convites. Se você ainda não adquiriu o seu, fique atento, pois a feijoada será no sábado, dia 10 de junho, ao meio-dia. Leve a família e convide os amigos para saborear esse delicioso prato da nossa culinária. Mais informações pelo telefone: (34) 3331-7500.

Hora do abraço

A Ciência descobriu que um simples abraço pode transformar o seu dia. Isso não é uma brincadeira, é um estudo científico. Uma grande rede farmacêutica lançou uma campanha digital muito interessante, chamada “Abraço Demorado”, mostrando que o simples ato de abraçar alguém querido pode deixar você mais feliz, saudável e de bem com a vida. Um abraço dura em média três segundos, mas poderia durar bem mais, pois o contato afetuoso entre pessoas queridas faz com que o organismo produza ocitocina, um hormônio que está diretamente conectado às emoções. Não há como dizer quanto tempo e quantas vezes por dia é recomendável abraçar, mas em um artigo do terapeuta Barrington H. Brennen ele afirma que 20 segundos de abraço podem salvar um casamento. Só não saia por aí abraçando estranhos por 20 segundos. De acordo com a pesquisa, sem laço emocional, eles podem não produzir a ocitocina.

Mais aumento

O aumento do ICMS de combustíveis foi aprovado em tempo recorde pelos deputados mineiros na manhã de ontem e impactará no preço final nos postos de gasolina. O ICMS incidente na gasolina passará de 29% para 31%. No caso do álcool, a alíquota sobe de 14% para 16%. Como esse imposto é cobrado “por dentro”, o impacto dos aumentos sobre o preço final é de 2%. Na bomba, essa alta seria em torno de R$0,08 por litro da gasolina e de R$0,05 por litro do álcool. De acordo com a sondagem a gasolina sairia de um valor médio de R$ 3,518 para R$ 3,588, e o álcool, de R$ 2,508 para R$2,558. Com este aumento sofrem os proprietários de postos e, também, os motoristas.