Mônica e Ana Keyla brindam o sucesso de almoço beneficente

Mnica e Ana Keyla brindam o sucesso de almoo beneficente

Almoço beneficente

No sábado, dia 20, a querida amiga Mônica Hial Abreu abriu sua linda casa para um almoço beneficente. Ela, que é uma mulher dinâmica e sempre abraça causas humanitárias, encabeçou uma campanha para arrecadar fraldas geriátricas para o Asilo Santo Antônio. Atendendo ao seu chamado, muitas amigas compareceram ao elegante almoço e fizeram parte dessa campanha do bem. Foi uma tarde linda e badaladíssima, com muita música, drinques e gente elegante. A chef Mariza Cury, mais uma vez, arrasou, com um menu digno dos deuses. Foram servidos vários petiscos, caldinho de feijão, risotinho de carneiro, farofinha de banana, tutu mineiro e um incomparável pernil de porco assado. Mesmo com o sucesso do evento, Mônica faz um apelo para que as pessoas continuem doando as fraldas ao Asilo, pois o consumo é alto e necessário.

Fotos/ Neto Oliveira A querida Mônica Hial Abreu recebeu várias amigas para almoço beneficente; na foto, ela faz brinde com Ana Keyla Cartafina Mônica recepcionando Maria Cecília Palmério e a filha Marcela

As belas Toninha Cadelca, Karla Fontoura, Marina Cadelca, Marcia Belli, Pri Borges Belli e Izabela Cadelca encheram a festa de alegria

As sempre chiques Nana Rodrigues da Cunha e Ana Lúcia Lorenzo Laterza A queridíssima Lauanda Pális Duarte, ladeada pelas filhas Cristiana Pális

e Cristina Martins

Ana Beatriz Guido, Mônica e

Bel Martins Ana Paula Sabino Ciabotti e sua mãe, Lélia Bruno, foram presenças de destaque na tarde festiva

Mariana Cavalcante Motta, Laurinha Motta, Mônica,

Ana Cláudia Soares e Raquel Motta

Lílian Antonio e Joana Barbosa Paiva também marcaram presença no badalado almoço Delicioso pernil assado foi um dos pratos mais elogiados do fabuloso menu preparado pela expert

Mariza Cury

As empresárias Renata e Fádua Hueb abriram sua chique loja Bendito Móvel para um curso de como receber bem, ministrado pela querida

Cecília Cecílio, na quarta passada

Saber receber

Receber com estilo é uma arte. Saber como agir em ocasiões específicas é algo que todos gostamos de aprender. Pensando nisso, as empresárias Renata e Fádua Hueb fizeram uma parceria com a chique Cecília Cecílio para ministrar um curso de como receber bem, na belíssima loja Bendito Móvel. Além de receberem muitas dicas de montagem de mesa, do que servir e de como ser um bom anfitrião, os participantes do concorrido curso puderam conhecer o exclusivo showroom da Bendito Móvel. Cada detalhe da arte de Renata e Fádua foi observado e gerou muitos comentários elogiosos sobre o trabalho desta dupla de mãe e filha que estão arrasando no mercado de mobiliário customizado. Rua Capitão ManoelPrata, 353. Telefone: (34) 3333-6787.

Fotos/Babi Magela e Ramon Magela A fofa Mariah Bino Carrijo com os pais, Guilherme Carrijo e Mariana Bino, e o irmão Sebastião Neto, em seu niver de 1 ano

O Circo da Mariah

A pequena e fofa Mariah Bino Carrijo ganhou festão dos pais, Guilherme Carrijo e Mariana Bino, para comemorar seu primeiro aniversário, no domingo passdo.O tema escolhido foi Circo e a festa foi um verdadeiro espetáculo de cores, brilho e diversão. A residência foi toda modificada para receber os convidados e o ponto alto da festa foi o lindíssimo e delicioso bolo, projetado pela arquiteta gourmet Darc Silva Oliveira Pires. Ela fez uma verdadeira obra de arte, que encantou a todos que por lá passaram.

A talentosa Darc Silva Oliveira Pires foi a artista responsável pelo maravilhoso bolo com o tema Circo (99145-0150)

Mariah com Rodrigo, o pai, Guilherme; a avó materna,

Meire Bino, e a mãe, Mariana

A aniversariante com os avós paternos, Sebastião e Nelma Carrijo,

e os pais, Guilherme e Mariana

Mariah com o pai, Guilherme; a tia Flávia Carrijo e a priminha Júlia

Vai sair o pagamento

Com decisão do STF, os alvarás judiciais serão pagos em cinco dias. O Banco do Brasil já foi notificado da decisão liminar do Supremo Tribunal, que, na segunda-feira, dia 22, determinou que a instituição financeira reponha o fundo de depósitos para garantir o pagamento de alvarás judiciais retidos no Estado. O anúncio foi feito em audiência pública conjunta, realizada ontem pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O objetivo da reunião foi avaliar os transtornos provocados pelo não pagamento a beneficários de decisões judiciais. Segundo o requerimento da audiência, o não pagamento se deveria à falta de dinheiro em fundo de reserva devido ao uso, pelo Governo do Estado, de 70% dos recursos de depósitos.

Como aconteceu

Em ações que envolvem litígio financeiro, a Justiça pode determinar que uma das partes faça um depósito em juízo até que seja decidido o destino do dinheiro. O Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela guarda desses valores, que devem ser liberados sempre que algum cidadão ou alguma empresa obtenha um alvará judicial para o saque. O não pagamento teria começado em dezembro de 2016, quando o BB informou ao Tribunal de Justiça e ao governo que não havia recursos disponíveis para o pagamento de valores depositados até 2015.