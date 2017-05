Kaissor e Luciana eram pura alegria na noite se suas badaladas bodas

Um brinde ao amor

A sociedade uberabense movimentou o fim de semana passado em torno do casamento do cirurgião Kaissor Saad com a belíssima Luciana Velasco Rufato. Foi uma cerimônia inesquecível, com direito a muitas flores, brilho e lágrimas de emoção. O expert Alexandre Assumpção preparou um projeto de décor encantador com muitos lustres de cristal, rosas e lírios brancos e, é claro, um mobiliário chiquíssimo, que transformou o salão de festas em um verdadeiro palácio. Um serviço impecável e muito Veuve Clicquot deram o tom de luxo para a feliz noite.

Fotos/Daniel Cavalari Kaissor Saad e Luciana Velasco Rufato protagonizam o casamento mais comentado da temporada A linda noiva Luciana na iluminada passarela do chique Hotel

Tamareiras Prime

Dia da noiva no Tamareiras

Na última semana, a bela noiva Luciana Velasco Rufato casou-se com o cirurgião Kaissor Saad e escolheu passar seu dia especial se preparando na confortável suíte presidencial do Tamareiras Prime Hotel. Assim como Luciana, todos as noivas da cidade podem ter um dia de glamour e luxo nas acomodações do Tamareiras. A arquitetura palaciana da antiga ala e o modernismo da nova torre vão deixar as fotos do álbum de casamento lindíssimas, como é o sonho de toda mulher prestes a subir ao altar. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34) 3318-8500.

Os apaixonados noivos com a filha dele, Victória Saad

Os recém-casados com a mãe dele, Marlene Elias Saad

Com os irmãos dele, Faissor e Karime, e o namorado dela, Junior Venutto

A linda mesa de doces da decoração assinada por Alexandre Assumpção fez fundo para a foto do casal com os pais dela, Marco Aurelio

Rufato e Benedita Maria Velasco

Luciana com os irmãos Gustavo, Andrea e Frederico

Fotos/Paulo Lúcio A alegre Vaniana Cecilio Helou comemorou seu niver dia 12, com a mãe, Vânia, e amigos íntimos A irmã Nega Pável ajudou a aniversariante a receber

os convidados



Vaniana recebendo o carinho da amiga de longa data Nana Marzola Com a amiga Adriente Ribeiro

B-day Vaniana

Bela e muito comunicativa, a querida amiga Vaniana Cecílio Helou comemorou seu aniversário em grande estilo, com amigos íntimos e familiares. A big party aconteceu na sexta-feira, dia 12, em badalado restaurante da city. Foi uma noite de muita alegria, bons drinques e pessoas especiais. Fica aqui o registro da importante data e as congratulações da coluna à colega jornalista Vaniana.

Com Raquel e Raphael Pagliaro

A homenageada da noite sendo ladeada pelos queridos Marcos e Dimmy

Cris Ribeiro, Ana Letícia e a aniversariante

Vaniana com Cristiano Marzola e Cristiana Pális

Mariana Musa, Vaniana, Antônio de Paiva e Vânia

Almoço Caipira

No dia 4 de junho acontecerá o 10º Almoço Caipira em prol da Oasis – casa de apoio. O filantropo Marco Túlio Paolinelli vai doar o almoço para angariar fundos para as importantes obras assistenciais da instituição. O esperado banquete será na fazenda Agronelli. Os convites são limitados e estão sendo vendidos a 60 reais. Garanta logo o seu e faça parte desse lindo evento em prol da Oasis. Mais informações pelo telefone: (34) 3312-0058.

Exercícios em excesso

Exercícios físicos intensos podem provocar doenças renais graves, segundo pesquisa americana. Pesquisadores da Escola de Medicina de Yale, nos EUA, descobriram que o estresse físico de correr uma maratona, por exemplo, pode causar lesão renal aguda de curto prazo. Especialistas da Nefrologia explicaram como evitar o problema. Uma equipe de pesquisadores examinou 22 corredores, antes e depois da Maratona de Hartford, e encontraram possíveis danos estruturais aos túbulos renais após o exercício. O estudo foi publicado no American Journal of Kidney Disease, em março deste ano.

Conhecendo seus limites

Os resultados do estudo revelaram que 82% dos corredores da maratona desenvolveram danos nos rins, semelhante a problemas renais em pacientes doentes em unidades de cuidados intensivos e cirurgia pós-cardíaca. Todos os corredores, especialmente aqueles com doenças como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas, precisam estar em estreita comunicação com seu médico quando decidirem executar uma maratona ou algum exercício intenso. Essa recomendação é da nefrologista e diretora da Clínica de Doenças Renais de Brasília (CDRB), Maria Letícia Cascelli.