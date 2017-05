Bruno Cordeiro reúne amigos em superparty de aniversário em Sacramento

Bruno Cordeiro rene amigos em superparty de aniversrio em Sacramento

Bodas de Camyla e Guilherme

Camyla Raquel Garcia Barcelos e Guilherme Duarte Teixeira foram os felizes noivos do sábado, dia 06 de maio. Uma união repleta de momentos emocionantes e que levou às lágrimas muitos convidados. A noiva estava deslumbrante com um vestido belíssimo, todo bordado com pedrarias e cristais. Na decoração a cor predominante foi o carmim, que aliado ao tom dourado deu um ar palaciano para os ambientes. Flores e mais flores emolduravam os muitos arranjos espalhados pelo salão, o que deixou encantados os presentes. Um luxo!

Camyla Raquel Garcia Barcelos e Guilherme Duarte Teixeira trocaram alianças no sábado dia 06

Os pais da noiva Iraides Jacinto de Barcelos e Neiva Garcia Dias

Barcelos e as irmãs Calyta e Laura

Os pais do noivo Abimael Teixeira e Selma Duarte Teixeira com a irmã Juliana

Burno Cordeiro comemorou seu aniversário no sábado passado reunindo amigos e familiares

em Sacramento Jane Cordeiro com Anete Cordeiro de Rezende e Mirana Cordeiro,

mãe e irmã de Bruno

Niver de Bruno

Uma noite perfeita! Assim os convidados classificaram a festa em comemoração ao aniversário do querido Bruno Cordeiro, na vizinha cidade Sacramento. Uma festa alto astral entre familiares e amigos especiais vindos de várias cidades. Foi uma noite para compartilhar alegria e energia positiva. Só elogios para o serviço de buffet e para a banda que fez uma seleção musical para agradar a todos os gostos. Santé!

O aniversariante com o irmão, Ivan Júnior e a cunhada Sônia

Bruno festejando com seus tios Donaldo, Ytagiba e com o pai Ivan Cordeiro

Com as amigas Gê Alves e Gina Scalon Crema

Foto/Babi Magela Bruno cercado por Gina, a mãe Anete, Jane Cordeiro e Rosângela Hoje quem completa mais um aniversários é a querida Creusmar Soares Corrêa. Parabéns!

Dia das Mães no Manhattan

Nas compras de qualquer valor na lojas do Shopping Manhattan você ganha um ensaio fotográfico com sua mãe! Não é sorteio é um presente para você e sua mãe. O ensaio será realizado no sábado, dia 13 das 09h às 14h, com a fotografa Lu Gullar, em um cenário criado especialmente para sessão a fotográfica. Os clientes ainda ganham uma foto impressa no tamanho 10x15cm. Shopping Manhattan, as melhores lojas estão aqui. Estacionamento grátis por 1h para clientes. Sua mãe vai adorar tudo isso!

Sua mãe quer Vera Tuychi

A chique loja Vera Tuychi recebeu várias clientes na tarde de quarta, dia 10, para lançar a coleção do mês de maio. O floral dominou a estamparia das criações da Tigresse para esta estação. A leveza da seda conquistou o gosto da mulherada e o bom gosto da VT continua impecável. Se você ainda não escolheu o presente de sua mãe, ainda dá tempo de passar por lá e escolher algo incrível para a mulher mais importante da sua vida. O espaço Trousseau também está repleto de sugestões que vão agradar e muito sua mamãe. R. Irmão Afonso, 37. Telefone: (34) 3312-6533

Café da manhã no Tamareiras

O domingo das mães dever ser comemorado em grande estilo e para começar o dia de forma especial, o Hotel Tamareiras vai preparar um café da manhã de rainha para sua mãe. Leve ela e toda a família para comemorar a data especial em um café da manhã repleto de delícias e de muito carinho. Pães, frutas, geléias, sucos, frios, tortas, bolos e uma infinidade de gostosuras para deixar sua mãe mais feliz logo ao amanhecer. A tarifa será promocional, apenas 20 reais, com direito a buffet completo. Não perca esta oportunidade! Rua Olegário Maciel, 187 - Reservas: (34) 3318-8500.

Fotos/Babi Magela Maraisa Laborie Prata Almeida comemorou seus 30 anos em festa Havaiana

Festa havaiana

A bela Maraisa Laborie Prata Almeida completou 30 anos dia 06 passado e ganhou festão dos pais Mary Prata Almeida e Anselmo Manuel de Almeida. O tema escolhido para a decoração foi Havaí e teve até banda para animar os convidados. A linda festa aconteceu em uma badalada chácara nos arredores da cidade com direito a muitas surpresas, inclusive a presença de amigos de fora que vieram prestigiar a feliz aniversariante. Foi um sábado especial e que ficará na memória de Maraisa por muito tempo. Festa linda com pessoas mais que especiais!

Maraísa com a irmã Maressa e os pais Anselmo e Mary Almeida

Maraísa com as amigas da faculdade Karine, Marília e Natalia