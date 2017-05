Valentina Hial Abreu faz festão animado para comemorar seus 21 anos

Valentina Hial Abreu faz festo animado para comemorar seus 21 anos

Muita diversão, alegria e brincadeiras na festa do garotão Johnny Dias Portela Cunha, que comemorou seu primeiro aniversário no dia 29 de abril, em conhecida chácara para eventos, nos arredores da cidade. O tema da decoração escolhido pela mamãe Camila Dias Portela Oliveira foi “Pirata” e não faltou aventura para fazer jus ao motivo da festinha. Avós, titios e padrinhos corujaram o aniversariante durante todo o tempo e é claro que ele gostou muito do colo de pessoas tão queridas!

Em sua estadia em Uberaba, o cantor Luan Santana ocupou a confortável suíte presidencial do

Hóspedes ilustres

Durante o período de festas e leilões, o hotel mais bem frequentado na cidade foi, sem sobra de dúvidas, o Tamareiras Prime. Todos os visitantes queriam se hospedar e conhecer as novas instalações desse grandioso empreendimento. A suíte presidencial foi ocupada pelo famoso cantor Luan Santana e a prime ficou com o governador, Fernando Pimentel. Da parte deles, só elogios, e da parte da equipe Tamareiras, muitos agradecimentos pela preferência. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34)3318-8500.

Bodas em Goiás

A filha do governador de Goiás, Marconi Perillo, advogada Isabella Jaime Perillo, casou-se com o empresário Abadio Cardoso Neto, no final da tarde de 29 de abril. A cerimônia religiosa ocorreu em uma fazenda da família da noiva, a oito quilômetros da cidade histórica de Pirenópolis, interior de Goiás. A lista de convidados para o casório passou de 300 pessoas. A cerimônia, restrita às duas famílias e a poucos amigos, de acordo com convidados, foi emocionante e chique. Entre os ilustres estavam o governador e o prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Doria Júnior. A decoração da festa ficou espetacular e até uma réplica da igreja matriz de Pirenópolis foi construída dentro da propriedade da família. Representando a sociedade uberabense estavam a querida Jane Cordeiro e seu marido, Itagyba.

A bela Vanessa Mariano Silveira é a festejada debutande da coluna de hoje Valentina Hial Abreu completou 21 anos no fim de semana e ganhou animada festa da mãe, Mônica

Valentina 2.1

A bela Valentina Hial Abreu completou 21 anos, dia 1º de maio, mas a big party foi no dia 29 de abril. Sua mãe, Mônica Hial Abreu, organizou animada festa para reunir familiares e amigos da gata. Como foi um fim de semana com feriado prolongado, muitos convidados vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro e de muitas outras partes do Brasil. Depois de festejar bastante, Valentina e sua turma partiram para curtir a famosa festa do Tim.

Cursos gratuitos

A Utramig Uberlândia está com inscrições abertas para o curso gratuito de Cuidador de Idosos. As aulas terão início no dia 15 de maio, segunda-feira, das 18 às 22 horas. O curso tem carga horária de 160 horas, com estágio, e a frequência, em pelo menos 75% das aulas, dá direito a certificado emitido pela instituição. Para se matricular, o candidato deverá apresentar carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia) e comprovante de residência atualizado. Mais informações: (34) 3212-1902.

Sessão solene

A Academia de Letras do Triângulo Mineiro (ALTM) realizará no dia 11, às 20 horas, na Casa do Folclore, sessão solene de início das atividades. Lá estarão os maiores apoiadores da cultura local e as grandes mentes pensantes de nossa cidade. O colunista agradece ao presidente, João Eurípedes Sabino, pelo convite de tão importante evento e deseja sucesso na gestão.

A mãe dos enfermos

Amanhã, às 20h, no Teatro do Sesc, será apresentada a peça Aparecida do Fogo Selvagem, A Mãe dos Enfermos. A classificação é livre e a entrada é franca. O objetivo dessa peça é o de apresentar e honrar a vida de Aparecida Conceição Ferreira, ou “Vó Cida”, uma grande trabalhadora do bem na cidade de Uberaba. Ela lutou, por muitos anos, pelo auxílio de pessoas necessitadas, principalmente as atingidas pelo Pênfigo Foliáceo ou “Fogo Selvagem”, o que levou à construção do Hospital do Pênfigo, hoje conhecido como Lar Caridade. Foi grande exemplo de altruísmo, disciplina e benevolência para com todas as pessoas com quem conviveu e auxiliou durante tantos anos.