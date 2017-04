Médico Kaissor Saad e a bela Luciana Velasco no lançamento da JMM57

Mdico Kaissor Saad e a bela Luciana Velasco no lanamento da JMM57

Já nas bancas

A Revista JM Magazine já está nas bancas e desta vez estampa em sua capa o cirurgião plástico Kaissor Saad que comemora 10 anos de sua clínica. Na quarta-feira, dia 26 aconteceu o grande lançamento da 57ª edição no Le Castelly Hall. Anunciantes, autoridades e formadores de opinião compareceram para prestigiar a revista mais lida da região. Foi uma noite repleta de momentos divertidos e com o animado show da dupla Enzo e Danniel.

FOTO/JAIRO CHAGAS Kaissor Saad com sua bela namorada Luciana Velasco Rufato na festa de lançamento da JMM 57

em que ele foi capa Mateus Santos com a diretora do Grupo JM, Larissa Prata Ciabotti

FOTOS/JAIRO CHAGAS/RITA LACERDA/FÁBIO LOPES Taciana Correa e Neide ferreira assinaram o

editorila de jóias e cabelo. Um show!



Cristina Vasques, Kaissor Saad, Lídia Prata Ciabotti, Juliana Nóbrega e Odenir Afonso foram os anfitriões da linda noite

Neide e Taciana ladeadas pelas lindas Gilvana Gouvea, Gabrielle Donato, Fernanda Carvalho, Christiana Barsante e Luana França

que estamparam o editorial



Marcinha Oliveira, Tim e Nega contaram um pouco da história das festas que marcaram época na cidade nesta edição icôncia da JMM



A presidente do Grupo JM de Comunicação, Lidia Prata Ciabotti fez questão de cumprimentar pessoalmente a dupla Enzo e Danniel e

sua banda pelo animado show



Fotos/Danielle Vitorini Thais Milena Soares da Sorveteria

Sorriso com a cunhada Adriana

Tiveron Barbosa Os papais de primeira viagem Adriles Ribeiro e Mayra Detoni ganharam lindo baby shower para festejar a chegada de Afonso

Mayra com sua mãe Dani Detoni e com a querida Mônica Hial Abreu que abriu sua casa para

a badalada recepção Mayra acarinhada pela mãe e pelo

pai Afonso Detoni

À espera de Afonso

Na sexta-feira, dia 21, a família Detoni reuniu amigos e familiares para celebrar o Baby Shower do pequeno Afonso que está por chegar. Os jovens papais Adriles Ribeiro e Mayra Detoni eram a imagem da alegria ao receber tanto carinho por parte dos convidados. Tudo ficou lindo e a decoração repleta de ursinhos e balões que a É Pique Festas Criativas preparou foi muito elogiada. O buffet também foi um dos destaques da comemoração. A chef Mariza Cury preparou um menu todo inspirado da Itália e caprichou no tempero mediterrâneo.

Decoração muito fofa que a É Pique Festas Criativas preparou para

o chique chá de fraldas. (3321-8487)



Mariza Cury elaborou um delicioso menu com inspiração italianana

para a apreciação dos convidados



O melhor presente

Todo mundo adora ganhar presente e a loja da MID está com vários lançamentos de presentes criativos, para surpreender pessoas queridas, em datas especiais. As opções vão desde de quadrinhos e plaquinhas com frases, desenhos ou letras de músicas, quadro negro, sinos, porta objetos, caixas coloridas, porta rolhas, luminárias diferentes, cofres, e outros itens decorativos tão inusitados e autênticos, que a vontade mesmo é de levar todos pra casa. Faça uma visita para conhecer de pertinho. Avenida da Saudade, 1036 e também disponível no facebook/enjoymid e no instagram @enjoymid

Se você procura por presentes criativos, vá direto à loja MID e aproveite as novidades que acabaram de chegar



Dicas de paisagismo

A coluna desta semana traz uma excelente dica para quem quer deixar seu jardim ou varanda com mais estilo e sofisticação. O paisagista Frederico Lopes Cançado sugere usar os vasos de arenito jateado para dar um ar mais rústico e assim trazer um visual diferenciado aos espaços. Estes vasos em tamanhos variados dão a possibilidade de brincar com a altura das plantas e até usar vegetação rasteira. Informações e encomendas dos vasos pelo telefone: (34) 9.9907-3457.

O Paisagista Frederico Lopes Cançado trouxe para Uberaba várias opções de vasos de arenito jateado. Lindos e sofisticados!



Bazar das Mães

No dia 03 de maio, a partir das 15 horas, acontecerá o esperado Bazar das Mães, com os trabalhos confeccionados pelas voluntárias da Oasis. Esta importante instituição persiste na luta contra o câncer infantil atendendo integralmente mais de 100 crianças e adolescentes carentes e seus familiares. Compareça e adquira algum produto, desta forma você estará doando motivos de alegria. Rua Miguel Abdanur, 109. Tel: (34) 3312-0058

Mobilização mundial

Amanhã completam exatos 100 dias de governo de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e milhares de pessoas, em mais de 100 cidades do mundo, vão às ruas em uma mobilização por um planeta limpo e por uma sociedade sustentável. O objetivo é chamar a atenção para o descaso e o retrocesso deste governo. No Rio de Janeiro, o ato liderado pelo The Climate Reality Project e Centro Brasil no Clima reunirá representantes de mais de 80 organizações – entre as quais Greenpeace, OndAzul, SOS Mata Atlântica, e Uma gota no oceano.