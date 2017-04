Fádua e Renata Hueb brilham em noite de inauguração

Fdua e Renata Hueb brilham em noite de inaugurao

Fotos/GD Fádua Hueb e sua filha Renata inauguraram a linda loja Bendito Móvel e deram um show de bom gosto

e criatividade. Renata Hueb recepcionando a descolada Cristiana Musa, na noite de inauguração

Bendito Móvel

Fádua Hueb e Renata Hueb Abdala do Amaral são conhecidas na cidade como mulheres fortes e empreendedoras. Agora, mãe e filha se uniram para abrir a chique e criativa loja Bendito Móvel. Elas garimpam peças e relíquias pelo Brasil afora e trazem para Uberaba. Aqui a criatividade das duas entra em campo para restaurar e customizar os móveis. Essa dupla de ouro é capaz de transformar em verdadeiras obras de arte algo que antes estava esquecido. Os móveis antigos ganham cores e detalhes contemporâneos. Uma feliz mistura de épocas e estilos que deixarão qualquer casa belíssima. Rua Capitão Manoel Prata, 353. Telefone 3333-6787.

A anfitriã, ladeada pela irmã Cristina e pela filha Paula Hueb



Exclusiva sala de jantar do showroom da Bendito Móvel



Romântico jogo de quarto, elaborado e customizado por Fádua e Renata



A chique Lélia Bruno passou na Bendito Móvel para cumprimentar Fádua e conferir a beleza da nova loja



Delicioso Filé à Cordon Bleu, executado pelo estreladíssimo chef Ramon Peres para o Restaurante do Tamareiras



Tradição e sabor

O tradicional restaurante do Hotel Tamareiras está cada vez melhor e seu cardápio é sempre motivo de elogios. O novo e delicioso menu foi elaborado pelo estreladíssimo chef Ramon Peres. Ele colocou toda sua expertise para criar pratos que agradem aos mais rigorosos paladares. Durante a temporada da ExpoZebu, o restaurante receberá os maiores nomes da nossa pecuária e um dos pratos que estão em destaque e certamente receberão muitos pedidos é o inigualável Filé à Cordon Bleu. Só de falar dá água na boca. Se você também ficou com vontade, ainda dá tempo de fazer uma reserva. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34) 3318-8500.

MARISE ROMANO O estimado Silvio Rodrigues da Cunha recebe hoje a Medalha da Inconfidência, pelas mãos do Governador de Minas, e comemora a honraria com as sobrinhas Beatriz e Denise Tahan



Medalha da Inconfidência

É com grande alegria que o colunista anuncia e parabeniza o empresário uberabense Silvio Rodrigues da Cunha, que recebe hoje a maior honraria do estado de Minas Gerais. Ele fará parte do seleto e exclusivo grupo de agraciados com a Medalha da Inconfidência, edição 2017. A cerimônia será na Praça Tiradentes, em frente ao Museu da Inconfidência, na histórica cidade de Ouro Preto. Sendo a mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência é atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. Ela foi criada em 1952, durante o governo de Juscelino Kubitschek e é entregue sempre no dia 21 de abril, com quatro designações: Grande Colar (Comenda Extraordinária), Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.

O talentoso pianista Miguel Proença, que é habitué de Uberaba, assume a direção da Sala Cecília Meireles no RJ



Sob nova direção

O conhecido e talentoso pianista Miguel Proença, que sempre coloca Uberaba em suas turnês pelo Brasil, acaba de assumir a direção da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. A boa nova chegou à cidade através da querida Lélia Bruno, que é a grande dama de nossa cultura. A Sala Cecília Meireles é uma das mais tradicionais salas de concerto do país e possui capacidade para 670 lugares. Projetada para receber concertos de música de câmara, foi batizada com esse nome em homenagem à poetisa (e pianista amadora) Cecília Meireles.

FOTOS/RAMON MAGELA A futura jornalista Giovanna Hermice Silva Mendes completa 19 anos no dia 26. Parabéns! Mariana Ciabotti e Sam Burghard, os felizes noivos do dia 15 de abril



A noiva com seus pais, Nice e Marco Antônio Ciabotti, e os irmãos Marina, Marco Augusto e José Nelson



Enlace internacional

No dia 15 de março, Uberaba recebeu uma comitiva vinda da Inglaterra para testemunhar o casamento dos jovens Mariana Ciabotti e Sam Burghard. Como o noivo é de Londres, seus familiares mais próximos vieram ao Brasil para estar com ele nesse dia tão especial. O apaixonado casal já havia oficializado a união nas terras da Rainha Elizabeth, mas fizeram questão de renovar os votos junto aos amigos e familiares brasileiros. Ele é filho de Mark Frederic Burghard e Kátia Burghard e ela é filha de Nice Queiróz Silva Ciabotti e Marco Antônio Ciabotti. A coluna deseja vida longa e próspera aos noivos!

Os noivos com a família dele: os pais, Mark Frederic Burghard e Kátia Burghard, e os irmãos Joey e Kaio

Sam e Mariana com a avó paterna dela, Yolanda Ciabotti



121 ANOS DA FAMÍLIA MASSA

Amanhã, dia 22, acontecerá em Uberaba o I Encontro da Família Massa, em que cerca de 300 membros daqui e vindos de várias localidades (Sacramento, Uberlândia, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Itumbiara, São Paulo, Rondônia etc) vão comemorar os 121 anos da chegada dos Patriarcas Cesare Massa e Celeste Bianchi ao Brasil. No dia 4 de fevereiro de 1896, eles partiram de Gênova, Itália, desembarcando no Porto de Santos, no dia 29. De lá foram para Cravinhos-SP, onde trabalharam nas lavouras de café, e depois vieram para esta região, onde a família já alcançou sua quinta geração. Essa estimada família prosperou e contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa região. Parabéns!