Carol e Gustavo trocam alianças em badalado enlace

Carol e Gustavo trocam alianas em badalado enlace

Babi Magela Os apaixonados noivos do dia 8, Maria Carolina Caetano

Castro Pires e Gustavo Fatureto Escobar

Enlace de Carol e Gustavo

Um dos casamentos de maior destaque nos últimos meses em Uberaba foi o da bela Maria Carolina Caetano de Castro Pires com o dentista Gustavo Fatureto Escobar. Ela é filha de Aparecida Caetano de Castro Pires e Alexandre de Sousa Pires e ele é filho de Marco Antônio Escobar e Neusa Fatureto Escobar. Foi uma cerimônia romântica e emocionante. A noiva optou por um vestido clássico com corte impecável. Sua entrada na igreja de São Domingos arrancou lágrimas de muitos presentes. Após os festejos com seus familiares e padrinhos, os recém-casados partiram para a lua de mel em Jericoacoara.

Fotos/Babi Magela O feliz casal com os pais dela, Aparecida Caetano de Castro Pires

e Alexandre de Sousa Pires

Os noivos com os pais dele, Marco Antônio

Escobar e Neusa Fatureto Escobar

Com a irmã da noiva, Maria Cecilia, e o namorado, Eduardo

Dani Brasil e Oscar José Caetano de Castro, tios da noiva, com

os filhos Lina e Otávio Com a avó da noiva, Marília

Caetano Borges Castro

Os recém-casados com o tio Saulo Castro Jr.

Com Mário Renato Palmério Assumpção e

Renata Caetano Palmério Assumpção

O noivo Gustavo com o médico Marcelo Fatureto

Carol com as amigas Mariana Cunha, Camila Batista, Patricia Abud, Renata Ribeiro, Ana Luiza Cunha, Bruna Dragone, Luiza Árabe e Nathália Hueb

Os noivos com João Luiz, João Pedro Abreu, Arnaldo Borges e Gustavo Vale

O jogador uberabense Lucas Corrêa (Messinho) é uma das

apostas futuras do Palmeiras

Bom de bola

Uma das grandes promessas de futuro do Palmeiras Futebol Clube é o talentoso uberabense Lucas Corrêa, mais conhecido no meio futebolístico como Messinho. O pequeno craque começou bem cedo sua carreira e já sonha com o sucesso profissional. Nesta semana, ele foi para a Espanha, acompanhado de seus pais, Taciana Corrêa e Alessandro Oliveira, para participar do campeonato Iscarcup 2017, integrando a equipe da seleção paulista. A julgar pela boa atuação nos últimos jogos, seu futuro no futebol já está garantido.

Alessandro e Taciana são os orgulhosos pais do Messinho e estão com ele na Espanha para participar do campeonato Iscarcup 2017, pela seleção paulista



O atleta Hélio Nascimento faturou o Campeonato Sul-Americano de Jiu-jítsu esportivo e trouxe a medalha de ouro para Uberaba. Parabéns! Oss!

Campeão

O atleta de Jiu-jítsu Hélio Nascimento, da equipe GF Team, faturou o Campeonato Sul-Americano 2017 na categoria acima de 100 kg, que aconteceu no fim de semana passado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo-SP. Após fortes combates, o resultado veio, fechando o seu dia de lutas, e ele trouxe a medalha de ouro para Uberaba. Hélio continua treinando para conseguir o seu desempenho máximo, com o objetivo de chegar ao pódio nos campeonatos Brasileiro e Mundial, ainda este ano. Oss!

José Bruno Ivair Aparecido Gerlach comemorou seu niver ao lado da esposa,

Rosane Gobbo de Melo Gerlach, e de amigos

B-day de Ivair

O estimado Ivair Aparecido Gerlach completou 42 anos, no dia 5 passado, mas a comemoração foi na sexta, dia 7. Ele e a esposa, Rosane Gobbo de Melo Gerlach, receberam animada turma de amigos em um dos bares mais badalados da cidade para festejar a data especial. Em meio a muitos drinques e bons papos, eles entraram pela noite brindando a amizade e a alegria de viver.

O aniversariante do dia 5 com os amigos Rodrigo, Rafaela, Elbas, Pollyana, Márcia, Nayara e a esposa, Rosane

Viver bem

Empreendimentos dedicados à terceira idade, conhecidos no exterior como senior livings, têm se proliferado em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A senioridade é um senhor negócio. Pelo menos é o que vem se desenhando no setor imobiliário das grandes capitais brasileiras. E o tíquete médio pago pelos usuários e suas famílias comprova que esse não é um investimento qualquer. Modelos residenciais implantados na capital paulista, por exemplo, oferecem apartamentos seniores que incluem serviços médicos, com mensalidades a partir de R$4.800,00. Em empreendimentos voltados para o público AAA, esse valor pode alcançar, de saída, R$18.000,00 mensais.

Em defesa da mulher

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. A norma é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência de gênero. Além da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Mas o que poucos sabem é que a violência doméstica vai muito além da agressão física ou do estupro. A Lei Maria da Penha classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica.