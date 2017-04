Lindas Jane Cordeiro e a filha, Juliana, na festa do netinho, Eduardo

Juliana Cordeiro Chiari e Bruno Chiari com o filho Eduardo, que

completou 8 anos, dia 3 A querida Jane Cordeiro com a filha Juliana, na festinha do neto Eduardo

O dia do Dudu

O garotão Eduardo Cordeiro Chiari completou 8 anos na segunda-feira, dia 3, e ganhou festinha com o tema Pokémon, organizada pelos pais, Juliana Cordeiro Chiari e Bruno Chiari. A vovó coruja Jane Cordeiro esteve ao lado do netinho para parabenizá-lo e matar a saudade, já que Dudu mora em Belo Horizonte. Datas especiais têm mesmo que ser comemoradas, pois essas lembranças serão levadas para sempre. Crianças felizes se tornam adultos alegres e de bem com a vida.

Virginia Adriano, linda como sempre, passa temporada na Índia Gabriela Rezende recebe Tânia Bulhões e Mônica Hial

no chá de bebê da Celina

O mundo é ali

A Índia e a Tailândia são dois países que ficam na Ásia Oriental, porém com costumes e belezas naturais muito singulares. Esses destinos exóticos foram escolhidos por duas amigas muito queridas. A bela Virgínia Adriano foi fazer um tour pelas misteriosas e milenares cidades indianas e se encantou pelas cores, pelos tecidos, temperos e pelo alegre povo. Já a querida Cilene Vicenzi preferiu a tropicalidade das praias e florestas tailandesas. A culinária de lá é uma das melhores do mundo e seus habitantes são sempre gentis e hospitaleiros. Dois lugares incríveis, com riquezas culturais que valem a pena ser exploradas.

Babi Magela Marise Romano Maria Carolina Caetano Pires e Gustavo Fatureto Escobar são os noivos de amanhã na

igreja São Domingos Giane Sene e Guilherme Guedes esperam pela chegada do

garotão João Guilherme

Enlace de Carol e Gustavo

Amanhã, subirão ao altar da igreja São Domingos os queridos Maria Carolina Caetano de Castro Pires e Gustavo Fatureto Escobar. Ela é filha dos estimados Aparecida Caetano de Castro Pires e Alexandre de Sousa Pires e ele é filho de Marco Antônio Escobar e Neusa Fatureto Escobar. Conheço a noiva desde a adolescência e me sinto feliz e honrado em poder noticiar sua união. A coluna deseja ao apaixonado casal um lar de harmonia, prosperidade e, sobretudo, amor!

A bela Maria Eduarda Catapretta completou 15 anos dia 3 Cilene Vicenzi desvenda os mistérios da exótica Tailândia

Babi Magela Roberta Pimenta, debutante de ontem, enfeita a coluna de hoje A linda Juliana de Paula Rosado comemorou seu niver, sexta passada, com o marido, Beto Detoni

e muitos amigos

Ju recebendo todo o

carinho da filha Julia A cunhada Antonieta Detoni foi levar seu abraço a Juliana

B-day de Juliana

Muito animada, gentil e comunicativa, a bela Juliana de Paula Rosado reuniu familiares e amigos próximos para comemorar seu aniversário em badalado restaurante da cidade, na sexta-feira, 31 de março. Os convidados puderam experimentar muitas delícias da culinária contemporânea e, ainda, passar uma noite agradável entre pessoas queridas e muito divertidas. A sobremesa foi o bolo de aniversário, é claro. Parabéns, Ju!

A aniversariante com o cunhado André Detoni e Andreia Di Sicco Com os amigos André Gebrim

e Marcela Castro

Recepcionando Lucas

Delfino e Michelle O casal anfitrião com Cynthia Lemos e Carlos Renato Leão

Com Vânia Frange e Camila Detoni Recebendo os amigos Jorge Frange

e Ricardo Delfino

O Tamareiras Prime se torna o hotel preferido em Uberaba, pelas suas amplas e confortáveis suítes, que trazem o padrão internacional

para os hóspedes uberabenses

A melhor estadia

O Leão chegou

No dia 28 de abril encerra-se o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda e a previsão da Receita Federal é de que quase 30 milhões de contribuintes façam a entrega até esta data. Preencher corretamente o formulário da declaração de Imposto de Renda, mesmo com todo o conteúdo publicado na internet, ainda é a principal preocupação dos brasileiros que querem evitar aborrecimentos, como, por exemplo, cair na malha fina. Em 2017, além dos critérios já determinados em anos anteriores, três mudanças devem ser observadas. A primeira delas é o valor, que determina quem declara ou não. Neste ano, todas as pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 em 2016 estão obrigadas a declarar seus ganhos ao Leão. Outra alteração é a atualização do preenchimento e envio para a Receita Federal. Em anos anteriores, os softwares de declaração e transmissão eram separados; agora, eles estão unificados – é preencher e enviar o arquivo. Na declaração deste ano, os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes acima de 12 anos terão que inscrevê-los no CPF. A mudança visa à redução de riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios e do mesmo dependente em mais de uma declaração. Nesse caso, o sistema só aceitará as deduções por dependente com a informação do CPF.