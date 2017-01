Primogênita

Primognita

FOTOS/EDMUNDO GOMIDE Geraldo e Bruna ganharam lindo chá de bebê para celebrar a

chegada da Maria Clara Geraldo e Bruna com o pai dele, Adelmo

Maria Clara vem aí

Os queridos amigos Bruna Afonso Gomide e Geraldo Ribeiro estão muito felizes e ansiosos pela chegada da pequena Maria Clara, que está programada para o próximo mês. No dia 25 passado, eles ganharam um lindo chá de bebê e comemoraram esse momento especial de suas vidas com amigos íntimos e familiares. O chá foi feito no dia de Natal, para aproveitar a presença dos familiares que moram fora e vieram para Uberaba passar o período de festas.

A mamãe Bruna recebendo muito carinho dos pais, Nirley e Edmundo

Bruna e Maria Clara sendo paparicadas pela madrinha Poliana,

a avó Nirley e a bisa Sebastiana

Os futuros papais com a bisavó Aparecida

Petrick Per, Eustáquio Paiva e Patricia Paiva curtem temporada de aventuras no Everglades Safari Park, em Miami Miguel Barbosa Vieira comemora 2 anos hoje, em animada

festa, com o tema Mickey

A festa do Miguel

Hoje o garotão Miguel Barbosa Vieira vai ganhar uma big festa, com o tema Mickey, para comemorar seus 2 aninhos. Sua mãe, Kátia Barbosa Santana, está preparando tudo com muito carinho, e o irmãozinho João Gabriel também participa de todos os preparativos. O ratinho mais famoso do mundo fará uma verdadeira algazarra com a criançada, logo mais, e é claro que o Miguel é quem mais irá aproveitar a farra.

FOTO/RITA LACERDA Angélica Lacerda comemorou niver em dezembro, ao lado

das filhas Lavínia e Cecília

FOTO/RITA LACERDA Isabella Lacerda Pereira Caetano começa o ano mais velha.

Já é praticamente uma moça de 1 ano

FOTOS/MARISE ROMANO Katia Almeida Araujo Batista comemora mais um aniversário hoje. Parabéns! Eloi Degraf Neto e Nathalia Nunes Freitas Gomes finalizaram o ano como recém-casados em grandiosa cerimônia

Os noivos com Geovana e Vânia Nunes Freitas,

respectivamente irmã e mãe dela

Nathália e Eloi

Com casamento realizado em 30 de dezembro, os felizes Nathália Nunes Freitas Gomes e Eloi Degraf Neto começaram o ano já em lua de mel. Foi um casamento muito romântico e repleto de momentos emocionantes. Um deles foi quando Geise Degraf Terra, tia do noivo, realizou a cerimônia após o civil. Lindas palavras foram ditas para esses jovens, que trilharão um novo caminho juntos. A alegria tomou conta do salão e os convidados festejaram com os noivos até o amanhecer.

Eloi Degraf Neto e seus pais, Tânia Maria e Jarbas Degraf

Geise Degraf Terra, tia do noivo que realizou a cerimônia

após o civil, e Ítalo Terra

Eloy recebeu o carinho de sua irmã Thais e de João Gabriel,

seu sobrinho e afilhado

O inevitável

Tem um ditado muito conhecido que cabe bem neste momento do ano: Existem duas certezas na vida, a primeira é a morte e a segunda são os impostos. Como ninguém pretende morrer por enquanto, os impostos virão primeiro. No Brasil, chegam sempre no início do ano, uma época particularmente pesada em tributos. Os principais são o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e o Imposto de Renda. Eles são os principais tributos pagos de maneira direta pelo cidadão – os outros vêm embutidos em produtos e serviços – e podem levar boa parte do seu salário se não houver planejamento. Por isso, o melhor é se organizar para lidar com o inevitável.

Janeiro tem IPVA

A conta do IPVA já chegou e os donos de carros têm que escolher se parcelam ou pagam de uma vez. A alíquota é calculada com base no valor do veículo e varia entre 1% e 4% – podendo ser mais alta em caso de carros de luxo. O IPVA é cobrado pelos governos estaduais, por isso as regras são diferentes. No Rio e em São Paulo, por exemplo, quem tem um carro avaliado em R$30 mil vai pagar R$1.200. Em Minas Gerais, paga-se anualmente um valor equivalente a 4% do valor venal do veículo. Isso significa que, se o seu carro vale R$40 mil, você pagará R$1.600. A escala de pagamento do IPVA 2017 começa na segunda-feira, dia 9 – em cota única ou primeira parcela –, para os veículos de final de placa 1 e 2. Os demais finais de placas vencem nos dias 10 (3 e 4), 11 (5 e 6), 12 (7 e 8) e 13 (9 e 0) de janeiro. Quem preferir parcelar o imposto deverá pagar a segunda parcela em fevereiro e a terceira, em março.

Fevereiro tem IPTU

O IPTU é um imposto municipal. Isso quer dizer que cada cidade decide como cobrar o tributo, que varia de acordo com o valor do imóvel. As prefeituras, precisando de dinheiro no início do ano, costumam oferecer desconto para quem paga tudo de uma vez. Em Uberaba, quem pagar em parcela única até 20 de janeiro terá desconto de 20%; até 10 de fevereiro, de 15%, e até 10 de março, de 10%. A outra opção costuma ser pagar o imposto em dez parcelas, entre fevereiro e novembro. Para quem não mora nas cidades, existe uma versão rural do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A diferença é que o ITR é um imposto federal. Nele, o proprietário da terra é quem declara o valor do imóvel e paga em cima desse montante.