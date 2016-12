Flores e fadas

WILIAN JACKSON FOTOS/WILIAN JACKSON Bruna Alves Cardoso e Yago Abrão Costa ficaram noivos em linda festa, dia 17 de dezembro O noivo Yago com seu pai,

Mauro Costa

Noivado de Yago e Bruna

No dia 17 de dezembro, os jovens Bruna Alves Cardoso e Yago Abrão Costa ficaram noivos, com badalada recepção em requisitado espaço para eventos nos arredores da cidade. O apaixonado casal reuniu amigos íntimos e familiares para anunciar o noivado e comunicar a data do casamento, que será em dezembro do próximo ano. Agitando a pista de dança estavam os queridos DJ Julinho Oliveira e Dadá Fonseca. Se o noivado já foi tão animado, imagine como será a festa de casamento!

Bruna e Yago com a mãe dela, Cleusa Cardoso, e Silvio Resende,

que eram pura alegria no festejado noivado



Clecilda e Sara Abrão, avó e mãe do noivo, dividindo a alegria de noivar Yago



Os noivos com os irmãos dela, Hednaide Cardoso e Sthenio Resende

Bruna e Yago com os amigos e padrinhos Kenia e Gustavo

Thais Ferreira e Leandro Azevedo também fizeram questão de

prestigiar os noivos

MARISE ROMANO A gatíssima Gabriela Marajó Detoni curte a

beleza de seus quinze anos, recém-completatos

Médicos Luciano, Gustavo, Vítor, Sônia e Wilson, da diretoria da Unimed, encerram o ano muito satisfeitos com os resultados alcançados

FOTOS/ARTHUR MATOS E REGIANE ROQUE Theodora Roque Oliveira completou seu primeiro aniversário, dia 19, em meio a flores, fadas e borboletas A hora de comer o bolo é o melhor momento da festa

O jardim de Theodora

Nos últimos dias de primavera, a fofa Theodora Roque Oliveira completou seu primeiro aniversário e, para comemorar a data especial, ganhou uma festa no lindo jardim de seus pais, Regiane Roque e Denis Oliveira. Muitas flores, borboletas e fadas compunham a delicada decoração, que utilizou os tons de rosa, lavanda e branco para dar um ar bucólico ao cenário. Para que ela pudesse aproveitar ao máximo sua festa, foi produzido um bolo só para a pequena poder se deliciar e lambuzar. Os irmãos Mateo e João Luiz também aproveitaram para fazer a farra ao lado da irmãzinha.

A fofa aniversariante com seus pais, Denis Oliveira e Regiane Roque, e os irmãos Mateo e João Luiz



MARISE ROMANO FOTOS/PAULO CÉSAR RODRIGUES Alice Luz Pereira Zabin foi clicada por Marise Romano e traz sua beleza para ilustrar a coluna A pequena Isabella Andalício Canteiro completou 5 anos, em um

lindo conto de fadas

A aniversariante com os felizes pais,; Letícia Fernanda Andalício de Castro e Pablo Humberto Carvalho Canteiro

Isabella e a Fera

A Bela e a Fera, um dos contos mais famosos de todos os tempos, foi o tema escolhido pela pequena Isabella Andalício Canteiro para sua festa de5 anos. Seus pais, Letícia Fernanda Andalício de Castro e Pablo Humberto Carvalho Canteiro, planejaram cada detalhe da linda festa, para realizar no dia 19 de dezembro o sonho da filha. Tudo estava perfeito e os convidados se encantaram com o maravilhoso cenário e todas as surpresas da festa. Um dos momentos mais emocionantes foi a chegada da princesa Bela. Quando ela adentrou o salão, a criançada ficou enlouquecida e é claro que Isabella era a mais feliz entre todas.

Recebendo o beijo carinhoso da princesa Bela

UFTM abre vagas para Refugiados

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) torna público o processo de seleção para o preenchimento de vagas adicionais em cursos de graduação presencial para o primeiro semestre de 2017. O processo será destinado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que comprovem a situação de Refugiado, por meio de atestado emitido pelo Comitê Nacional para os Refugiados – Conare. Foram disponibilizadas 36 vagas adicionais para o primeiro semestre letivo de 2017 nos cursos de Graduação oferecidos pela instituição nas cidades de Uberaba e Iturama. A inscrição ocorrerá no período de 9 a 13 de janeiro de 2017. O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, disponível no site da UFTM, e enviá-lo para o e-mail ingresso@proens.uftm.edu.br

Rumo a 2017

Apesar do cenário de grandes desafios, a Unimed Uberaba fecha 2016 referenciada como uma das melhores Cooperativas do Sistema Unimed. A inovação e o foco nas melhores práticas de gestão renderam para a Unimed Uberaba uma excelência superior. Ganham os cooperados, os clientes e toda a sociedade uberabense. Tudo isso é o resultado do trabalho de uma equipe de colaboradores e de uma diretoria incansáveis na busca pelo melhor atendimento de seus clientes e cooperados.

Freedom

Em 1986, George Michael iniciou uma bem-sucedida carreira solo, cantando I knew you were waiting em um dueto com Aretha Franklin. No domingo de Natal de 2016, ele faleceu, deixando órfãos milhões de fãs mundo afora. Ele lançou Faith, seu primeiro álbum solo, em 1987. Entre os hits mais conhecidos da carreira, estão Freedom, 90, One more try e Father figure. Nas quase quatro décadas de carreira, Michael vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Sua popularidade nos anos 1980 e 90 traduziu-se em vários prêmios, entre eles três Brit, um MTV e oito indicações ao Grammy, ganhando duas vezes. O cantor é considerado o artista britânico mais reproduzido nas rádios até 2004. Em 1991, ele se apresentou na segunda edição do Rock in Rio, no Maracanã, levando o público brasileiro ao delírio. Seu último lançamento, o álbum ao vivo Symphonica, saiu em 2014. Neste mês, a imprensa internacional noticiou que o artista estava trabalhando em um novo disco, interrompido pela sua triste partida.