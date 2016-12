Lauanda Palis, Viviane Yriê, Celinha Oliveira e Cristina Hueb fizeram deliciosas tortas para o lançamento da JMM

Lauanda Palis, Viviane Yri, Celinha Oliveira e Cristina Hueb fizeram deliciosas tortas para o lanamento da JMM

Arte e encantamento

Mais uma vez, a artista plástica Nana Rodrigues da Cunha presenteou-nos com seu talento, através de uma exposição de fim de ano. Na segunda-feira, dia 19, ela recebeu colunáveis e amantes da arte em um vernissage de suas últimas obras. Em uma profusão de cores, ela consegue passar para as telas emoção e encantamento. Quem visitou a mostra teve a experiência de mergulhar nesse universo abstrato, que só os artistas conseguem navegar. Muitos elogios para a criatividade e sensibilidade da artista, que mostrou mais uma vez que a arte pode ser extraída dos materiais mais inusitados e improváveis.

Presenteie com a Dress UP

O homem que quer passar o Natal e o réveillon com elegância e sofisticação precisa conhecer a Dress Up. Uma loja que reuniu um mix com as melhores marcas masculinas do mercado. Vila Romana, Fideli, Pierri Cardin, Richards, Hi e muitas outras grifes que figuram no mundo fashion nacional e internacional. Camisas, jeans, shorts, camisetas e polo com descontos imperdíveis. Neste fim de ano e durante todo 2017, presenteie com classe: presenteie com Dress Up. Rua João Prata, 367. EEUU. Telefone: (34) 98865-0501.

Foco no treino

As festas de fim de ano são maravilhosas, mas também verdadeiras armadilhas para quem quer manter a forma. Por isso não se descuide do treino e pegue firme na malhação. A Academia Olímpica Gym conta com o apoio da personal Bethânia Lara (CREF: 018475-G/MG) para acompanhar o desempenho dos alunos. Confira os horários diferenciados para o conforto dos alunos: de segunda a sexta, a academia fica aberta das 6h às 22h30; aos sábados, o funcionamento é das 8h às 16h, e aos domingos, desenvolve atividades das 9h às 13h, exceto nos feriados. Passe por lá e marque uma aula experimental de musculação, Spinning, pilates e faça sua avaliaçao física e nutricional. Avenida Leopoldino de Oliveira com entrada pela rua lateral Pedro Floro, 30. Fone: (34) 3313- 2899.

Dança e arte

A coreógrafa Raquel Laranjo é uma incansável incentivadora da cultura e da arte de dançar. Por meses a fio, ela preparou dezenas de bailarinos para uma incursão por mais de 100 anos de música brasileira, através de várias coreografias inspiradas nas obras de Villa Lobos, Chiquinha Gonzaga, jovem guarda, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Legião Urbana e Titãs. Foi um grandioso espetáculo, visto e aplaudido de pé por centenas de pessoas, no fim de semana passado.

Agora é lei

O governador Fernando Pimentel sancionou lei, que foi publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira, 21, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica câncer.

A nova lei assegura, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a realização, em até 30 dias, dos exames complementares destinados à comprovação de câncer. O texto aponta que a contagem do prazo se dará a partir de laudo médico que especifique as manifestações clínicas que indicam a hipótese diagnóstica.

Balanço da vida

Neste finalzinho de ano, ainda dá tempo de ser uma pessoa melhor. Olhe para dentro de si. Faça um balanço de suas atitudes, reflita sobre sua vida em casa, no trabalho, na igreja, no mundo. Analise seus relacionamentos com os outros e com Deus. Não estou falando de religião. Qualquer que seja sua crença, Deus está presente. Então, pare e pense se você foi honesto com Ele, se você foi digno de todo o amor que Ele lhe deu ao longo de sua vida. Se a resposta for não, ainda dá tempo de mudar. A cada girar de uma chave, a cada abrir de uma porta, tudo pode ser diferente. Sua chance é agora. Não desperdice mais essa oportunidade. Faça o bem consigo e com o próximo. Tenha um feliz Natal e um ano-novo de positividade!