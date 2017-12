Fofa Helena Marques Martins ganhou festão de 3 aninhos

Fofa Helena Marques Martins ganhou festo de 3 aninhos

Maria Ângela Antônio, Miriam Freire e Lusa Andrade, na confraternização de fim de ano da turma do fuxico e bordado Sandra Martins com dona Ilka e dona Lourdes

Cintia Lopes com Ana Cristina Andrade Ana Paula Guido Borges e Rosângela Cordeiro



Confraternização

Com o fim do ano chegando, os amigos começam a se reunir para confraternizar, trocar abraços e presentes. Foi assim com a turma do fuxico e bordados, que se reúne semanalmente na casa de Miriam Freire e, também, de Maria Ângela Paiva Antônio. Elas se reuniram em chique restaurante para a revelação do Amigo Secreto. Muitos brindes e boas risadas animaram a noite desta turma pra lá de especial.

Meg Andrade e Maria Azniv Regina Nabut e Ângela Pena

FOTOS/RAMON MAGELA Cristina Guido e Ilka Cançado No sábado, dia 9, a fofa Helena Marques Martins ganhou festão para comemorar seus 3 anos

Helena com os pais, Andrea Marques e Guilherme Martins, e a irmã Catarina A sorridente aniversariante com a vovó paterna, Glória

Helena e o urso

Muitas flores, balões coloridos e brincadeiras divertidas para celebrar os 3 anos da princesa Helena Marques Martins, no dia 9 de dezembro. A tarde estava linda, o que deixou a festa ainda mais agradável. O tema escolhido para o décor da mesa de doces e bolo foi Marsha e o Urso. A criançada correu e brincou muito com o urso gigante que apareceu por lá. Até os adultos não resistiram e fizeram várias selfies com o divertido personagem. O fotógrafo Ramon Magela fez lindos cliques e é claro que aproveitamos para colocar na coluna de hoje.

O tio Luciano Marques, a mãe, Andrea; a vovó Lídia e a titia Florença Barsam



A querida Silvia Carneiro festejou seu niver no dia 15 e recebe hoje a homenagem da coluna; parabéns! A bela Morena Cunha Melaré comemorou seu aniversário

no dia 13, com a irmã, Verena Cunha



FOTOS/RAMON MAGELA Marcela Vieira comemora amanhã seu niver e, também, o aniversádrio de dois anos de casamento com Rafael Rahner A princesinha Maria Miranda Guandalini comemorou 3 anos, ao lado dos pais, Fabiana Miranda e Marcelo Guandalini



Vovó Aparecida com os netos Malu, Maria e João



Niver da Maria

Para comemorar os 3 anos da fofa Maria Miranda Guandalini, seus pais, Fabiana Miranda e Marcelo Guandalini, reuniram a família e amigos em uma animada festa, no dia 9. O tema escolhido foi Patrulha Canina e a decoração ficou um charme, com cachorrinhos espalhados por todos os lados. Na hora do “parabéns pra você”, Maria era a mais feliz e sorridente da festa e soprou a velinha ao lado do irmão, João.

Aparecida Miranda com as filhas Mariana, Malu e Fabiana



Direção segura

Quando chega esta época do ano, as pessoas ficam apavoradas e bastante ansiosas, pois já começam a pensar nas viagens para passar as festas com a família. Mas um aspecto que vem preocupando muito é a segurança no trânsito. O sinônimo de Natal e Ano Novo é de felicidade, família e realizações. Entretanto, deve-se ter em mente que, ao sair para viajar, é primordial dirigir cautelosamente, pois nem sempre os condutores estão atentos a essa questão, principalmente depois das festas. Fazer uma direção defensiva só tende a assegurar que você e sua família chegarão bem ao destino, sem estragar a comemoração de ninguém. Por isso, é recomendado que, antes de sair para as festas, o motorista faça a manutenção preventiva de seu veículo, para evitar problemas.

Por uma educação de qualidade

O Conselho Nacional de Educação aprovou na sexta-feira, 15, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que estabelece com clareza os processos essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa da Educação Básica brasileira, assegurando seus direitos de aprendizagem. O documento segue para homologação do ministro da Educação, Mendonça Filho. Com a norma, o Brasil terá, pela primeira vez, uma BNCC do Ensino Fundamental, que servirá de parâmetro para a construção dos currículos pelas escolas e redes de ensino. A BNCC foi construída ao longo de mais de três anos, sob a coordenação do MEC e com a colaboração de milhares de educadores, especialistas e acadêmicos de todas as regiões do país.