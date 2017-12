Pequena Luiza com os pais em sua festa de 2 anos

Lorena Natália e Ilidio Oliveira Júnior começaram a contagem regressiva para o romântico enlace, agendado para o dia 22

Lorena e Ilidio

Lorena Natália e Ilidio de Oliveira Júnior são pura ansiedade e já começaram a contagem regressiva para o grande dia de seu casamento. O apaixonado casal reunirá familiares e amigos para testemunhar e abençoar seu enlace, que acontecerá dia 22, no Santuário de Nossa Senhora d’Abadia. Como são muito queridos em nossa sociedade, suas bodas prometem ser muito prestigiadas e animadas. A julgar pela beleza e pelo capricho do convite, a cerimônia certamente será belíssima e repleta de momentos emocionantes.

Silvia Helena, Lélia Bruno, Ana Miriam e Nora Tormim com o prefeito de São Paulo, João Doria Junior, em recente viagem cultural à capital paulista

Hóspedes ilustres

Esta semana, o Hotel Tamareiras esteve movimentadíssimo e recebeu hóspedes muito ilustres. A bela jornalista Carla Vilhena se hospedou na torre do Prime e fez um tour por todas as dependências dos hotéis, acompanhada pela querida Claudinha Ribeiro, arquiteta dos Hotéis Tamareiras. Carla fez questão de assinar o livro de ouro do belo Hotel e registrar sua opinião excepcional. A delegação das Filipinas, juntamente com seu Ministro da Agricultura, também esteve no Tamareiras. Eles foram recebidos por José Otávio Lemos e se encantaram com a arquitetura e o conforto dos hotéis Tamareiras. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34) 3318-8500.

José Otávio Lemos recebeu o ministro da Agricultora e a delegação das Filipinas no Hotel Tamareiras

Fotos/Alysson Oliveira Ana Carolina Gobbi Hauck comemorou seus 3 aninhos, no dia 2, com encantada festa da Branca de Neve

A linda aniversariante com os pais, Pedro César Hauck Rocha e

Isadora Maciel Gobbi

Lançamento Empório Abreu

Na terça-feira, dia 12, a fashion Mônica Hial Abreu receberá as chiques da cidade na Empório Abreu, para um trunk show da conhecida grife Fenske, especializada em roupas de couro. Conhecida por criar peças clássicas e com um corte impecável, a marca também se destaca pelo excelente valor das roupas, pois tudo será comercializado pelo preço de fábrica. Quem ama couro não pode perder essa oportunidade! Anote aí: Dia 12, das 10 às 19 horas, na rua Tristão de Castro, 168. Tel.: (34) 3312-5046.

Mônica Hial Abreu recebe as chiques da cidade na Empório Abreu, dia 12, para o lançamento da grife Fenske, especializada em roupas de couro

Fotos/Cláudio Freitas Bel e Fernando Martins comemoraram seus 15 anos de casados e 40 anos de vida em animada festa Os queridos Sandra Martins e Paulão, pais do aniversante

Festa 100

Para celebrar seus 15 anos de casados e os aniversários de 40 anos, o querido casal Bel e Fernando Martins prepararam uma festa animadíssima, com a presença de seus familiares e muitos amigos. A big comemoração recebeu o nome de Festa 100, que é o resultado da soma dos 40 anos da Bel + os 40 anos do Fernando + os 15 anos de casamento + os cinco filhos: Maria, Pedro, José, Francisco e Tereza. Uma ideia criativa e repleta de amor. Quem os conhece sabe o quanto eles são apaixonados e vivem numa sintonia perfeita. Os filhos são fofos e muito educados. Parabéns ao feliz casal pelas datas especiais e pela linda família que formaram! Santé!

Vovó Ana Maria Campos Freire com a netinha Teresa, a caçula de Bel e Fernando A primogênita do casal, Maria, com a madrinha Paula Martins

Fernando com seu sogro, Geraldo de Campos Freire, e seus filhos

Pedro e José



Bel e sua animada turma de amigas



A pequena Luiza com os pais, Luciana e Luís Carlos Scalon Cunha, em sua festa de 2 anos Luiza com a avó paterna, Teresinha Scalon



A festa de Luiza

Muito linda e divertida a festa de dois anos que a fofa Luiza Paiva Scalon Cunha ganhou de seus pais, Luciana Paiva Scalon Cunha e Luís Carlos Scalon Cunha, no sábado, dia 2. O tema escolhido foi Marsha e o Urso. Todos os detalhes foram preparados com muito carinho. Luiza se divertiu a valer com seus amiguinhos e recebeu muito amor de sua mãe, seus avós, tios e primos. Foram momentos de pura diversão que ficarão para sempre em sua memória.

Luiza e os pais com os avós maternos, Maria Cristina e Luciano; os primos Guilherme, Pedro e Júlia e os tios e padrinhos Isabela e Rafael



JM Magazine

A espera está chegando ao fim e a JM Magazine já está no forno. A revista será lançada no dia 19, no Maison Blanche. Muitas novidades, matérias interessantes, moda, turismo e as festas que se destacaram nos últimos meses. Para quem vai passar as férias no litoral, a dica é o editorial de Moda Praia, produzido pelo colunista em parceria com as fashionistas Esmê Nasser e Silvia Schweizer, que foi estrelado pela modelo internacional Thay Lima. Vale a pena conferir e ficar por dentro das últimas tendências em biquínis, maiôs, acessórios, óculos e make de verão. Um luxo!