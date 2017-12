Cynthia Ottaiano comemorou o niver rodeada de amigos

Fotos/RAMON MAGELA A bela Cynthia Ottaiano comemorou seu niver dia 25/11 cercada pelo carinho da família e de amigos A feliz aniversariante com o marido, Rodrigo Coelho

Niver de Cynthia

Muitos comentários elogiosos sobre a festa em comemoração ao aniversário da bela Cynthia Ottaiano, que aconteceu no dia 25 de novembro. O casal Cynthia e Rodrigo Coelho recebeu amigos e familiares em sua belíssima casa, com direito a pista de dança no jardim. Muita gente bonita e bacana passou por lá para prestigiar a aniversariante. Tim-tim!

Cynthia, ladeada pelo casal Lilian Antonio e Gilvan Antonio Luciene Barsam, Florença Barsam e Maria Luiza Barsam Junqueira



Com Juliana De Paula Rosado e Beto Detoni



Cristiane Guarato, Cynthia, Hedilamar Guarato e Vaniana Helou



Cynthia, recepcionando os amigos Marcinha Oliveira, Tuca Antônio e Julinho Oliveira



Luiza Barbosa com o marido, Guilherme Carrara



Lisiane Peduti, Ana Carolina Hueb, Renata Cardoso, Cynthia e Renata Paranhos



Marcela Melo Cunha, Helen, Vinicius Abud, José Carlos Abud e Tânia Abud



Os irmãos Fabiano, Dulciana e Alexandre Cavalcante





Conferência Nacional

Entre os dias 27 e 30 de novembro, aconteceu em São Paulo a XXIII Conferência Nacional da Advocacia, com o tema “Em Defesa dos Direitos Fundamentais: Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania”. O evento, que é realizado a cada três anos, teve programação variada, totalizando mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais. A advocacia uberabense se fez representar pelos advogados Wolmer de Almeida Januário e Mariana de Fátima Cândido, do escritório Januário Advocacia, sempre antenados no que há de novo no cenário jurídico. Na ocasião, participaram do lançamento do livro Estratégia na Advocacia, de Lara Selem, e do livro Marketing Jurídico – o Poder das Novas Mídias & Inteligênica Artificial, de Rodrigo Bertozzi.

Os advogados Wolmer de Almeida Januário e Mariana de Fátima Cândido, do escritório Januário Advocacia, estiveram presentes na XXIII Conferência Nacional da Advocacia, em SP



Mariana e Wolmer, prestigiando o lançamento do livro Marketing Jurídico – o Poder das Novas Mídias & Inteligênica Artificial, de Rodrigo Bertozzi



Ramon Peres, querido chef dos Hotéis Tamareiras, é um mestre da arte dos sabores



Talento e bom tempero

O querido chef dos Hotéis Tamareiras, Ramon Peres, tem sido muito elogiado por hóspedes e clientes, que apreciam, além da cozinha internacional, um ambiente aconchegante, embalados pelo som do piano de Jair Guarato ou Cida. A carta de vinhos foi minuciosamente montada com os melhores rótulos do mercado e, por isso, é uma excelente opção de acompanhamento para os deliciosos pratos da casa. Lembrando que o restaurante é aberto ao público para o jantar, em área de fácil estacionamento. Rua Olegário Maciel, 187. Telefone: (34) 3318-8500.

Fotos/BABI MAGELA A princesinha Antonella comemorou seu 1º niver com os pais, Lucas Bisinoto e Marcela Brock, no dia 25/11



Primeiro ano de Antonella

A graciosa Antonella ganhou uma superfesta para comemorar seu primeiro aniversário, no dia 25 de novembro. Marcela Brock e Lucas Bisinoto, pais da encantadora aniversariante, não pouparam esforços para transformar a data em um sonho cor-de-rosa, com o tema Carrossel, onde Antonella reinou absoluta com sua alegria entre os familiares e amigos.

Marcela Brock com os amigos Isabella Duarte, Franco Vilela, Felipe Detoni, Lucas Bisinoto, Victor Oliveira e Rodrigo Franco



Conscientização mundial

Na sexta-feira, dia 1° de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Aids (sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Essa data foi estabelecida pela Assembleia Mundial da Saúde, em 1987, com o apoio da Oganização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, a data é adotada desde 1988. Nesse dia, são realizadas ações em diversos países, visando a conscientização sobre a importância de se combater o vírus do HIV. Uma das ideias que a data busca promover é o sentimento de solidariedade entre os infectados pelo vírus, além do combate ao preconceito. De fato, por falta de informação, muitas pessoas acabam sendo discriminadas. Daí a importância de se compartilhar informações corretas, que busquem derrubar mitos sobre a doença.



Negociação on-line

Cerca de 61 milhões de brasileiros diminuíram a possibilidade de aproveitar as ofertas da Black Friday e Black Week, pois estão negativados junto ao Serasa e ao SPC. Mas resta uma boa notícia para aqueles que ainda pretendem fazer compras neste fim de ano: há diversas formas de negociar dívidas e fugir da lista de inadimplentes. O ideal é tentar um acordo dos débitos direto com o credor para ter seu nome fora dos registros de negativação. Entretanto, hoje em dia existem diversas plataformas on-line de negociação de dívidas que fazem a intermediação no processo entre credores e devedores de forma 100% digital, sem a necessidade de um contato direto com um negociador.