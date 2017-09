Rafael Nakayama e Rafaella Gomide felizes noivos de Sacramento

Fotos/Paulo Lúcio Rafael Gomes Nakayama e Rafaella Gomides de Andrade se casaram dia 23, na vizinha cidade de Sacramento O noivo com Karla Nakayama e Guilherme Nakayama

Bodas de Rafael e Rafaella

A bela Rafaella Gomides de Andrade e o jovem Rafael Gomes Nakayama se casaram no sábado, dia 23 de setembro, na vizinha cidade de Sacramento. Familiares e amigos estiveram presentes na linda cerimônia, que foi realizada na residência dos tios da noiva. A coluna deseja que a felicidade a dois continue sendo o objetivo principal desse lindo casal. Que a caminhada seja longa, repleta de amor e compreensão.

Os noivos com o pai dela, Lázaro Batista de Andrade, e os pais dele, Maria Izabel Gomes e Carlos Tadachi Nakayama



Os recém-casados com André Cherin, Luiza Palis, Raquel Ribeiro

e Gabriela Rodrigues



O jovem casal com Claudia Cartafina, Inácio, Arthur e Evandro



Os noivos com Dionir e Ivan



Semana da criança

Na semana da criança, o Ser Tão Mineiro estará com muitas atrações e brincadeiras para animar a criançada, além da tradicional e deliciosa comida mineira O consumo exagerado de açúcar pode causar o envelhecimento precoce da pele. Siga as dicas do Detox Bucattini e tenha uma vida mais saudável



Os males do açúcar

Fotos/Gisele Almeida A princesinha Cecília Albernaz Resende comemorou seu primeiro aniversário em uma linda festa Com os avós maternos, Irene Albernaz Barbosa e Ataíde Pimentel Barbosa

A aniversariante com os pais, Cacildo Rosa Resende Júnior e Flavia Albernaz Barbosa Resende, e o irmão Bernardo Albernaz Resende





Com os avós paternos, Vorli Aparecida Ferreira Resende

e Cacildo Rosa Resende





Delicada e bela decoração com o tema Parque Encantado que a É Pique Festas Criativas criou para o niver de Cecília





Princesa Cecília

Um mundo em tom pastel e um parque encantado foram construídos para comemorar o primeiro aniversário da princesinha Cecília Albernaz Resende. Seus pais, Cacildo Rosa Resende Jr. e Flávia Albernaz Barbosa Resende não mediram esforços para preparar essa grandiosa festa. A equipe da É Pique Festas Criativas, mais uma vez, arrasou na decoração e trouxe muita delicadeza e encantamento para deixar o niver da Cecília perfeito. A fotógrafa Gisele Almeida fez lindos registros para nossa coluna e, também, para o álbum da pequena.

Gabriela Russo Nóbrega e João Marcos Cruvinel Machado Borges ganharam animado chá-bar, dia 23 passado A bela Gabriela com os pais, José Humberto Dal Secco Nóbrega e Marilda Bucchianeri Russo Nóbrega





Badalação

Muita alegria e diversão no badalado chá-bar dos queridos Gabriela Russo Nóbrega e João Marcos Cruvinel. O belo casal recebeu seus amigos no dia 23 de setembro para celebrar a chegada de seu casamento, agendado para o dia 11 de novembro. Ela é filha de José Humberto Dal Decco Nóbrega e Marilda Bucchianeri Russo Nóbrega e ele é filho de Arnaldo Manoel de Souza Machado e Arlinda Cristina Cruvinel Borges. Se o chá-bar já foi o máximo, a cerimônia de casamento será maravilhosa! Tim-tim!

Os noivos com a mãe dele, Arlinda Cristina Cruvinel Borges; o marido dela, Luís Carlos Marino, e o pai do noivo, Arnaldo Manoel Machado Borges





Outubro Rosa

Começa hoje a campanha “Outubro Rosa”, que é difundida mundialmente para que as mulheres fiquem alertas para essa grave ameaça à saúde, que é o câncer de mama. O Brasil inteiro vai se iluminar de rosa. Em todas as grandes cidades, vários monumentos ganharão iluminação especial para homenagear e alertar as mulheres. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O ditado popular serve para exemplificar a importância da prevenção do câncer de mama. Afinal, esse tipo de câncer é o que mais mata mulheres em todo o Brasil, sendo o segundo tipo em incidência geral, atrás apenas do câncer de pele. Em contrapartida, a prevenção é relativamente simples e bastante eficaz e começa pela conscientização das mulheres.