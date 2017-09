Badalação e emoção marcam o casamento de Larissa e Mateus

Badalao e emoo marcam o casamento de Larissa e Mateus

Fotos/Alex Pacheco e Paulo Lúcio Larissa Prata Ciabotti e Mateus Santos brilharam em suas bodas, dia 15 passado

Larissa e Mateus

Glamour, badalação e muita emoção marcaram o casamento da querida Larissa Prata Ciabotti com o jovem Mateus Santos, na sexta-feira, dia 15. Foi um evento repleto de detalhes especiais que o tornaram o ponto alto da sociedade uberabense nos últimos tempos. O vestido da noiva recebeu muitos elogios, pela delicadeza e pelo corte impecável. Quem assinou o exuberante dress foi a famosa grife espanhola Rosa Clará. A mãe da noiva, a irmã e as daminhas usaram vestidos confeccionados pela maravilhosa Sílvia Carneiro, que firma seu nome cada vez mais em nossa região. A decoração ficou sob os cuidados do expert Alexandre Assumpção, que soube como poucos mesclar flores de várias espécies e cores com harmonia e sofisticação.

Os noivos com a família dela: os pais, Luiz Ciabotti Neto e Lídia Prata Ciabotti, e a irmã Giovana Prata, com o marido, Luciano Camargos; a noiva veste criação da famosa grife Rosa Clará e a mãe e a irmã, usam vestidos confeccionados por Silvia Carneiro



O noivo com os pais, Paulo Pereira dos Santos e Nilda Maria, e os irmãos Marcelo, Monalisa e Marcos



Itagyba com a queridíssima Jane Cordeiro Muito carinho entre a noiva Larissa e a querida Mônica Gondim



As chicosas Lélia Bruno, Maria Paula, Portelinha e Ana Paula Sabino Ciabotti se destacaram na festa



A jornalista Gê Alves e Bruno Cordeiro Raquel Ribeiro estava deslumbrante com seu vestido “lady in red”, ao lado do marido, Raphael Pagliaro, e do filho Francisco



Magnífico hall de entrada, projetado pelo expert Alexandre Assumpção



Detalhe do salão, que foi ornamentado com milhares de flores de várias espécies e cores



Para um dia da noiva e uma noite de núpcias especiais, o Hotel Tamareiras Prime tem a suíte perfeita; faça já sua reserva!



Tudo perfeito para você

O dia do seu casamento merece ser o mais especial. Então é preciso escolher bem o local que irá satisfazer todas as suas expectativas. Os Hotéis Tamareiras possuem as melhores suítes da região e oferecem um serviço digno dos grandes centros. No Tamareiras você terá tudo o que precisar para que seu dia de princesa seja perfeito. A noite de núpcias também merece ser inesquecível. Então, verifique a disponibilidade e faça sua reserva! Ligue para (34) 3318-8500 ou acesse: www.tamareiras.com.br.

Siga as dicas do Detox Bucattini e tenha uma alimentação saudável



Um alimento milagroso

Barato e disponível ao longo do ano, o repolho é um excelente aliado da nossa saúde! Por isso, o Detox Bucattini indica essa maravilhosa verdura, que é rica em fibras, com poucas calorias e colabora na eliminação de toxinas do organismo. Se por um lado o repolho branco é rico em vitamina A, ácido fólico e potássio, o roxo tem o dobro de fósforo, é rico em selênio e vitamina C, além de antocianinas, os mesmos pigmentos que fazem a fama da uva e do vinho, cujo grande poder é afastar o risco de infarto. Detox Bucattini: agendamento de refeições, encomenda de congelados e informações pelos telefones 3336-8436 e 98414-0036. Rua Antônio Carlos, 214 – Uberaba, MG.

Rock para todos

Este ano a equipe do Rock in Rio trabalhou pesado para proporcionar uma experiência inesquecível às pessoas com necessidades especiais. Esse público conta com uma plataforma exclusiva para assistir aos shows e lounge com serviços para cadeirantes. O festival ainda reservou para eles duas atividades incríveis: um salto radical numa tirolesa adaptada e um passeio na roda-gigante, que oferece a melhor vista da festa. O plano de trabalho tem sido minucioso e inclui muitos detalhes, que consideram não só pessoas com necessidades especiais, mas também a estrutura que os cerca. Os cães-guia, por exemplo, terão um espaço só para eles. Já os deficientes auditivos terão um lugar bem perto das caixas de som, podendo sentir assim as vibrações. Haverá, ainda, estacionamento exclusivo e infraestrutura completa, com balcões e mesas acessíveis na área gastronômica, piso e mapas táteis para deficientes visuais e 22 banheiros exclusivos. Seria bom se todos os shows tivessem esses cuidados. Fica a dica!

Alzheimer

Na quinta-feira, dia 21 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, oportunidade para respeitar aqueles que vivem com demência e para aprender os sinais de alerta que aumentam a possibilidade de diagnóstico precoce. Nas fases iniciais, os sintomas do Alzheimer podem ser muito sutis. Frequentemente, começam por lapsos de memória, dificuldade em encontrar as palavras certas para objetos do dia a dia, desorientação de tempo e espaço, guardar coisas fora do lugar, alterações de humor e isolamento social e do trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Alzheimer é a forma mais comum de demência, responsável por 60% a 70% dos casos. A estimativa é de que, no mundo inteiro, 47 milhões de pessoas sofram de demência e, a cada ano, cerca de dez milhões de novos casos sejam registrados.

Viajar barato

A coluna de hoje traz dicas de como conhecer o mundo gastando pouco e se divertindo muito. E é importante lembrar que você pode sonhar alto, sim! Alguns destinos de viagens fora do país podem ser mais baratos do que visitar a cidadezinha turística perto da sua casa. Busque por passagens aéreas baratas, compre antecipadamente e aproveite as promoções. Existem sites de passagens aéreas que dão alerta dos preços para o destino desejado diariamente. Antecipe a busca por hotéis e fique de olho nas promoções. Prefira estadias em hostels, pois os quartos são compartilhados com pessoas diferentes e, geralmente, paga-se o valor de seu “espaço/cama” no quarto. Você pode optar pelo conceito de House Sitting, que é um sistema em que pessoas que querem viajar disponibilizam suas próprias residências para outros viajantes se hospedarem, em troca de deixar a casa em ordem, cuidar de animais de estimação e mantendo um ambiente seguro. Siga nossas dicas e boa viagem!