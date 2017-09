Flavia Carolina e Raphael subiram ao altar dia 09

Fotos/Alex Pacheco Os jovens Milena Amui e Túlio Abud tracaram alianças em bucólica e romântica cerimônia, na manhã do dia 9 A bela noiva com seus pais, Robson Fidalgo Amui e Mirlei Amui

Os recém-casados com os pais dele, Jorge Felipe Abud e Sandra Abud

Casamento no campo

Na manhã do dia 9 de setembro, os jovens Milena Amui e Túlio Abud trocaram juras de amor, em uma linda chácara nos arredores da cidade. A natureza exuberante do local emoldurou a romântica cerimônia, que foi acompanhada por seus familiares e amigos íntimos. No altar, abençoando a união do feliz casal, estavam os pais dele, Jorge Felipe Abud e Sandra, e os pais dela, Robson Fidalgo Amui e Mirlei. Após o casamento, os convidados participaram de um alegre almoço, oferecido pelos noivos. A tarde seguiu festiva e todos que por lá passaram só tinham comentários elogiosos a fazer.

Com Robson Fidalgo Amui Jr., irmão da noiva, e a esposa, Maysa Miziara Amui



Com Gustavo Abud, irmão do noivo, e a esposa, Paula Borela Abud, com o filho Tomás



Os noivos entre Murilo Abud, irmão dele, com a esposa, Kariza Frantz, e o afilhado, Rafael



Milena com a avó materna, Ramide, e a tia Márcia



Com a avó paterna, Hilda Fidalgo Amui



A noiva com amigas de infância: Roberta, Carol, Juliana e Ana Carla



FOTOS/ALEX PACHECO Flavia Carolina e Raphael de Melo subiram ao altar dia 9, com a bênção de seus familiares e amigos



Os recém-casados com os pais dela, Elzo Teixeira e Mauriza



Casamento de Raphael e Flávia

No dia 9 passado, a Capela do Marista abriu suas portas para celebrar o amor de Raphael de Melo e Flávia Carolina. A linda cerimônia foi marcada por momentos emocionantes. A noiva entrou pela nave da igreja usando um dress de extrema elegância, todo bordado com cristais e pedrarias. O buquê de botões brancos chamou atenção pela delicadeza e perfeição. Para festejar o enlace, os noivos receberam seus convidados em badalado salão de eventos da cidade. A festa estava perfeita e a decoração era um luxo só. Os arranjos suntuosos e os lindos lustres davam um ar palaciano aos ambientes. O destino escolhido pelos recém-casados para a lua de mel foi Roma, capital da Itália. Glamour merecido para este casal que inicia uma nova fase de suas vidas.

Com os pais do noivo, Carlos Franciscon e Maria Conceição



O noivo com a irmã Priscila Franciscon



Os noivos com o cunhado e a irmã dela, Alexandre e Paula



Os avós maternos da noiva, Alcides e Elza



Com a avó paterna da noiva, Cristina



Baixa umidade do ar

As temperaturas elevadas ao mesmo tempo em que falta chuva fizeram baixar a umidade relativa do ar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por causa da baixa umidade relativa do ar, 11 unidades federativas estão em alerta. As regiões consideradas em estado mais grave são Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e parte de São Paulo. Nos locais em alerta, a estimativa é de que a umidade fique em menos de 20%. Quando a umidade relativa do ar é inferior a 30%, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda estado de atenção. Crianças, idosos e pessoas que já possuem alguma doença alérgica respiratória sofrem mais com essa situação. Ao contrário do que muitos pensam, o problema não está apenas nas ruas ou nos transportes coletivos, com grandes aglomerações de pessoas. A casa e o escritório podem se tornar ambientes inóspitos para pessoas alérgicas quando o clima está seco e a umidade do ar muito baixa.