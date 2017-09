Lusa e Meg Andrade reuniram a turma para niver em dose dupla

FOTOS/Alex Pacheco Maíla Dornfeld Borges e Fernando Alonso Garcia foram os noivos mais comentados dos últimos tempos Bárbara Salles com o namorado, Marco Barbosa





Os noivos com a mãe e o irmão dela, Denise e Renzo Dornfeld Borges



Lívia Maria e Sérgio Castejon Garcia, pais do noivo, e Marcella Alonso Garcia, a irmã



Os recém-casados com Andreus Maatsura e Maria Carolina Nassif



Maíla e Fernando

Durante toda a semana, o assunto mais comentado em nossa sociedade foi em torno da beleza e do luxo do casamento da querida Maíla Dornfeld Borges e Fernando Alonso Garcia. A noiva estava deslumbrante e encabeçava o desfile de beldades na noite especial. A mulherada ficou dias se preparando para a chique festa. Muito glamour nos vestidos e na decoração elaborada pelo expert Alexandre Assumpção. Com seu bom gosto habitual, ele transformou o salão, deixando os ambientes aconchegantes e muito lindos. Alê arrasou mais uma vez e promete repetir o feito, semana que vem, no enlace de Larissa Prata Ciabotti e Mateus de Oliveira Santos.

Responsável pela linda decoração da festa, Alexandre Assumpção aproveitou a companhia das queridas Camila Mazão, Camila Bertolucci e Juliana Mazão para fazer um brinde



Aproveite as dicas do Detox Bucattini para se refrescar e diminuir o inchaço



Detox contra o inchaço

Depois de um feriado prolongado e muitos excessos na alimentação, o corpo começa a dar respostas negativas. Se você saiu da linha, que tal um suco bem refrescante pra combater o inchaço? A dica do Detox Bucattini é um delicioso suco de melancia, que é um complexo vitamínico estimulante, com vitaminas A, C, E, K e todas as do complexo B, além de ter alta atividade diurética. Possui alto conteúdo de líquido e baixo valor calórico em relação à maior parte das frutas. A melancia é rica em uma série de antioxidantes, como o licopeno, que protege as células contra o envelhecimento. Combinado a isso, temos a lima-da-pérsia, que também é rica em antioxidantes, favorece a circulação linfática, sendo indicada para evitar retenções de líquidos e celulite. Quer saber mais? Telefone: (34) 3336-8436 ou 98414-0036. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos.

José Domingos A bela Laís Borges e Flávio Madeira, presenças constantes no Restaurante Tamareiras A fofa Ágatha Vieira Alves completa 1 aninho dia 12, para a alegria da família

Restaurante Tamareiras

Comer bem, ouvir boa música e saborear um vinho de qualidade melhoram a vida de qualquer pessoa. O Restaurante Tamareiras acredita nesta energia transformadora dos temperos e aromas e por isso criou um cardápio especial para seus clientes. Além do tradicional menu à la carte, eles oferecem pratos executivos, a partir de 30 reais por pessoa. O Restaurante abre todos os dias para o jantar e dispõe de um serviço digno dos grandes centros. Ficou com água na boca? Então passe por lá e tenha uma verdadeira experiência gastronômica.Telefone: (34) 3318-8500. Rua Olegário Maciel, 187 ou acesse: www.tamareiras.com.br.

Primeiro niver

A princesinha Agatha Vieira Alves vai completar seu primeiro ano de vida na terça-feira, dia 12. Para comemorar essa data tão importante, seus pais, Lauryane Vieira e Gabriel Alves, fizeram uma linda sessão fotográfica com a filhota. Ela se fantasiou de Alice no País das Maravilhas e ficou uma lindeza. Os avós Emerson, Márcia, Paulo e Sandra estão corujando bastante a netinha. É amor que não tem fim! Que a pequena Agatha cresça feliz e saudável e que esse amor familiar a proteja sempre. Parabéns!

BABI MAGELA ALEX PACHECO Mariana Balduino Fakhouri e Fauze Sadalah Fakhouri à espera da pequena Maria Eduarda Túlio Batista Abud e Milena de Oliveira Amui, os felizes noivos de ontem

FOTOS/Martinha sabino Dona Lusa e sua nora Meg Andrade reuniram amigos e familiares para comemorar o niver em dose dupla Alcione Rodrigues com a aniversariante



Dona Lusa, Martinha Sabino, Meg e Ilka Maria



Mônica Hial Abreu, Rozângela Crozara, Meg e Virgínia Adriano



As anfitriãs, ladeadas por Tuca Antônio e Rosângela Cordeiro



Niver de Lusa e Meg

Na quarta-feira, dia 6, em um conhecido restaurante da cidade aconteceu a animada comemoração dos aniversários das queridas Lusa Almeida Soares Andrade e Meg Andrade. Elas são sogra e nora e essa dupla comemoração já está se tornando tradição. Muito gentis e elegantes, elas receberam seus convidados com maestria. No cardápio, além de comidas deliciosas, não faltaram alegria e alto-astral. Quem passou por lá pode experimentar mais uma vez a felicidade de compartilhar momentos especiais ao lado dessas duas damas de nossa sociedade. Parabéns, meninas!