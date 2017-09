Fofo Afonso Detoni recebeu seu primeiro sacramento

Fotos/Babi Magela Recebendo bênçãos

O pequeno e muito fofo Afonso Detoni Ribeiro foi batizado no domingo, dia 27 de agosto, no Santuário da Medalha Milagrosa. Os pais, Adriles Ferreira Ribeiro e Mayra Detoni Ribeiro, receberam seus familiares e amigos íntimos, para comemorar o primeiro sacramento do filho, num almoço festivo em linda chácara nos arredores da cidade. A fotógrafa Babi Magela esteve presente e fez lindos registros para nossa coluna. Que Afonso cresça feliz e muito saudável! Linda imagem do pequeno Afonso Detoni Ribeiro com sua mãe, Mayra Detoni Ribeiro, no dia de seu batizado

Com os avós maternos, Afonso Detoni e Daniela Marajó Detoni



Afonso com os pais, Adriles Ribeiro e Mayra Detoni Ribeiro, e os padrinhos, Amanda Detoni e Cristiano Angotti



Linda Dani Marajó Detoni com as filhas Gabriela, Mayra e Amanda Marajó Detoni e a mãe, Cryseida Marajó



No topo da moda

Uberaba é mesmo uma terra de mulheres bonitas e elegantes. No mês passado, a coluna publicou as fotos e contou um pouco da história de quatro modelos uberabenses que estão conquistando a moda mundo afora. Hoje trouxemos para o conhecimento de todos um feito inédito e muito importante para a carreira de qualquer menina que sonha em se tornar top model. A bela Ana Barbosa está morando em São Paulo há menos de um ano e já conquistou a admiração dos produtores de moda. Ela acaba de desfilar para cinco grandes marcas na São Paulo Fashion Week. Somente modelos famosas fazem tantas participações em uma única temporada. Isso significa que nossa conterrânea tem grandes chances de se tornar um importante nome desta concorrida indústria. Ana mostrou seu talento ao desfilar para nomes conhecidos como Lenny Niemeyer, Pat Bo, Amir Slama entre outros. A gata já está com passagem comprada e contrato de um ano para Milão, na Itália. Fica aqui nossa torcida para que ela estampe muitas capas de revistas pelo mundo!

Zé Takahashi Fotos/Aysson Oliveira A modelo uberabense Ana Barbosa foi destaque em cinco desfiles na São Paulo Fashion Week; um feito inédito para as tops de Uberaba! A bela Vitória Fernandes completou 15 anos dia 26 de agosto



A debutante com os pais, Ilma Reis e Sindomar Fernandes



A grande noite

Reserve sua noite de núpcias em uma das belas suítes dos Hotéis Tamareiras. Lá você terá acesso a pacotes especiais para tornar esse dia inesquecível! Seus convidados também poderão hospedar-se no Tamareiras e desfrutar de muito conforto e comodidade, além de se deliciarem com um café da manhã em estilo colonial. As melhores suítes da região aliadas a um atendimento de primeira qualidade colocaram o Tamareiras entre os grandes hotéis de Minas Gerais. Não espere mais, faça agora mesmo sua reserva! Telefone: (34) 3318-8500. Rua Olegário Maciel, 187. reservas@tamareiras.com.br ou acesse: www.tamareiras.com.br.

Casal querido Rafael Madeira e Cíntia com a ótima Elaine, em noite de comemorações no Restaurante Tamareiras



Felipe Mendes Carvalho completou niver dia 19 de agosto, mas a big festa foi dia 26, com sua mãe, Maria Paula; a irmã Juliana e animada turma de amigos



Festejando com os amigos

Para comemorar seu aniversário em grande estilo, Felipe Mendes Carvalho reuniu seus familiares e amigos de longa data para uma festa de arromba. Sua mãe, Maria Paula Mendes, e sua irmã Juliana ajudaram-no a recepcionar os convidados, com elegância e maestria. A turma do colégio marcou presença e deu um ritmo animadíssimo para a reunião. A coluna deixa aqui os votos de muitos anos de vida e de muitas festas, como esta, no futuro de Felipe. Tim-tim!

Felipe com a namorada, Paula



O aniversariante com a avó Valdete Mendes, as tias Jaqueline e Ângela Mendes e o primo Hélio Neto, com a namorada, Bárbara



Fotos/PAULO LÚCIO Garotão Felipe Martins Brasil comemorou seu niver de

5 anos no dia 31 de agosto, com o tema Star Wars



Que a força esteja com o Felipe

É difícil encontrar alguém que não goste da série de filmes Star Wars. E foi nesse clima intergaláctico que o garotão Felipe Martis Brasil resolveu comemorar seus 5 anos. Ele reuniu sua animada turminha na quinta-feira, dia 31 de agosto, para uma guerra nas estrelas, no divertido Buffet Catavento. Seus pais, Marcela Martins Brasil e Luis Gustavo Brasil, entraram na brincadeira e convidaram até o Darth Vader para a festa estelar. Quem passou por lá teve diversão garantida e, de quebra, vivenciou aventuras espaciais. Quer ter uma festa assim? Então passe no Buffet Catavento – Rua Dr. Jesuíno Felicíssimo, 221. Telefone: (34) 3312-4716.

Felipe com os pais, Marcela Martins Brasil e Luis Gustavo Brasil,

e a irmã Luisa



Festejando com os tios Joaquim, com Marcela, e André,

com Carol Rodovalho



Criativa e moderna mesa que a equipe do Buffet Catavento preparou para o niver de Felipe



O aniversariante com os avós paternos, Dalton Brasil e Maria José Brasil



Reconhecimento

O advento da comida industrializada trouxe por um lado a praticidade para nossas vidas. Mas também trouxe cargas de sentimentos negativos em nossa relação com a comida. O nutricionista é o profissional que nos orienta a buscar o que há de mais bonito em nossa relação com o alimento: a naturalidade, o amor, a simplicidade que nos conduz a uma vida mais saudável. Por isso a equipe do Detox Bucattini agradece a todos os profissionais da Nutrição pelo engajamento na luta por uma alimentação mais saudável e parabeniza pelo seu dia, comemorado em 31 de agosto.Telefones: (34) 3336-8436 e 98414-0036. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos.