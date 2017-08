Daniela e Guilherme Henrique em festejada cerimônia

Daniela e Guilherme Henrique em festejada cerimnia

O brilho de Renata Prata

Linda, talentosa e cheia de vida, a querida amiga Renata Prata recebeu amigos e clientes na sexta-feira, dia 18, para o coquetel de lançamento do seu novo espaço de arquitetura e galeria de arte. Ela é uma mulher empoderada e atua como arquiteta, designer de interiores e artista plástica. Seus quadros já foram expostos em várias regiões do Brasil e seus projetos arquitetônicos estão espalhados pelo eixo Minas/Brasília. Como atração especial, Renata trouxe de São Paulo a pianista e amiga Flávia Maranesi, que encantou a todos com seu dom. Agende uma reunião e conheça o novo espaço de Renata Prata. Rua Major Eustáquio, 491, salas 1 e 3. Telefone: (34) 9.9637-0008.

A anfitriã da noite festiva com o querido Dimmy Pimentel



A pianista Flávia Maranesi ao lado da mãe, Ana Maria Maranesi; Vera Lúcia Alves Maia, Marli Alves Maia, Sérgio Destro e José Honorato



Renata recepcionando os advogados Viviane Salomão e Vitor Hugo Carvalho Ramos



Renata com os clientes e amigos Cleide, Nilo e Érica Sampaio com o namorado, Marcelo Tosta



Revista JM Magazine

Na terça-feira, dia 29 de agosto, a Casa di Giulietta abrirá suas portas para receber o lançamento da revista JM Magazine, em sua 58ª edição. Será uma festa inesquecível, com a presença da linda Paula Chagas, que estampa a capa da nova edição e, ainda, um show maravilhoso, com a cantora Leslye de Paula. No recheio da revista há muitas matérias interessantes, moda, turismo e os melhores e mais badalados eventos da city. A JM Magazine estará nas bancas no dia 30, então fique atento e garanta sua revista!

A linda empresária e apresentadora de TV Paula Chagas será capa da próxima edição da revista JM Magazine A antenadíssima Ana Keyla Cartafina acaba de trazer para Uberaba e região a representação da Wine Eventos; na foto, com Rogério Salume, dono da famosa revendedora de vinhos



Moda inclusiva

A loja Mega Plus Moda está se tornando o point da mulherada fashion que usa tamanhos maiores. Lá você encontra os últimos lançamentos das melhores marcas especializadas em tamanhos extras. A coleção está lindíssima e os preços já anunciamos aqui, na coluna. A loja está com peças a partir de 20 reais. Aproveite essa oportunidade e confira, amanhã mesmo, as novidades que acabaram de chegar. A moda maior com o menor preço da cidade. Avenida Elias Cruvinel, 1.203. WhatsApp (34) 9 9842-2799. Facebook: @megaplusmoda

FOTOS/ALEX PACHECO A loja Mega Plus Moda já virou a queridinha das mulheres que usam tamanhos maiores; o melhor de tudo é que lá tem peças a partir de 20 reais Daniela Cunha Mota e Guilherme Henrique se casaram dia 19, na igreja São Domingos



O noivo com os pais dele, João Humberto Batista de Alcino e Ineliana Rocha



A noiva com os pais dela, Roberto e Ivone Mota Danúbia Mendes comemorou seu aniversário dia 18, ao lado do marido, Marcelo Oliveira; de amigos íntimos e familiares



A pequena Pietra Monteiro Cruvinel festejou seu niver de

3 anos, com o pai, Thiago; os avós Hélio e Sueli, a tia Lilianne e a prima Helena



Wine Eventos

A bela e arrojada empresária Ana Keyla Cartafina trouxe para Uberaba a representação da famosa revendedora de vinhos Wine, no segmento eventos. Então, quem está planejando alguma festa ou recepção já pode ligar e pedir um orçamento. Através da Wine Eventos, os preços são bem mais em conta do que no site de vendas e a seleção dos vinhos é especial e com um custo-benefício acima da média. Com menos de um mês do início de suas atividades na cidade, a Wine Eventos já está conquistando o mercado. Ana Keyla oferece, também, consultoria na escolha dos rótulos, através do sommelier que integra a equipe Wine. O frete é totalmente grátis e a alegria da festa está garantida. Ligue: (34) 9.9972-1530.

Jantar dos deuses

Experimente o Frango à la king e todas as outras delícias do cardápio do Restaurante Tamareiras. Além do badalado piano bar, a casa oferece selecionada carta de vinhos e atendimento diferenciado. O restaurante é aberto ao público, todos os dias, para o jantar e oferece em seu menu pratos executivos a partir de R$30,00 por pessoa. Quem experimentou aprovou e recomendou. Passe por lá e confira! Rua Olegário Maciel, 187 – Telefone: (34) 3318-8500.



Produtos nutritivos

Os legumes da estação são: abóbora, abobrinha, cará, cenoura, ervilha, fava, inhame, mandioca, mandioquinha, nabo, pimentão e rabanete. O Detox Bucattini recomenda que aproveitemos esses alimentos para diversificar as refeições sem pesar no bolso, pois os produtos da estação custam bem mais barato e são muito nutritivos. Como sugestão, que tal um Purê de Mandioquinha bem leve? É saboroso e ideal para as noites mais frias. Agendamento de refeições, encomenda de congelados e informações pelos telefones: (34) 3336-8436 e 98414-0036. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos