Thiara Sinicatto e Mateus Borges em elegante cerimônia

Thiara Sinicatto e Mateus Borges em elegante cerimnia

Fotos/Paulo lúcio e Lúcio Alves Thiara Sinicatto e Mateus Borges Sabino de Freitas se casaram em elegante cerimônia O noivo Mateus com o pai,

Mauro Sabino

A noiva com os pais, Maria Marlene Strazzacapa e Odair Sinicatto,

e a irmã Thais Sinicatto

Casamento badalado

A linda Thiara Sinicatto casou-se com Mateus Borges Sabino, no sábado, dia 10 de junho, em elegante e badalada cerimônia. Amigos e familiares estiveram ao lado do belo casal para celebrar a feliz união. A decoração estava deslumbrante e, mais uma vez, o chique Alexandre Assumpção se superou ao criar tão lindo décor. As inúmeras orquídeas e os painéis feitos com tapetes Aubusson deram um charme a mais aos ambientes. Após o enlace, os recém-casados partiram em lua de mel para as ilhas Maldivas e no retorno passarão uma temporada em Dubai.

Os recém-casados com os irmãos dele, Gabriel, com a namorada, Laura,

e Pedro, com a namorada, Renata

O apaixonado casal com a avó dele, Marli

Linda e luxuosa decoração, elaborada pelo talentoso Alexandre Assumpção

As lindas taças Bohemia são excelentes sugestões de presente para casamentos e chá-bares que você encontra na D’Casa

Presentes D’Casa

Sempre que pensamos em presentear alguém em ocasiões especiais, como casamentos, chá-bares e aniversários, a loja D’Casa é uma das primeiras opções. Lá é fácil encontrar objetos decorativos, faqueiros, jogos de jantar e, é claro, uma incrível variedade de copos e taças. E para fazer um brinde com muita classe, a dica D’Casa desta semana para nossa coluna são as taças Bohemia. Elas imprimem elegância e sofisticação em qualquer evento, trazendo para sua casa o bom gosto e a qualidade dos cristais europeus com preços acessíveis a todos. Avenida Dr. Fidélis Reis, 113 – Centro. Fone: (34) 3331-0338.

Restaurante Tamareiras

O jantar do Dia dos Namorados foi um grandioso sucesso no restaurante do Hotel Tamareiras. Os casais apaixonados de nossa cidade puderam apreciar um cardápio elegante e muito saboroso, com direito a pratos exóticos e até afrodisíacos. A carta de vinhos foi elaborada de maneira especial para a ocasião romântica e a música do piano bar já é conhecida por ser a melhor da cidade. Lembramos que o restaurante abre todas as noites para o jantar e o cardápio tem opções de pratos para todos os paladares. Rua Olegário Maciel, 187 – 3318-8500.

Renato Resende, Esterina Lenza, Glauce Valadares e João Luís foram recebidos no restaurante do Hotel Tamareiras pelos queridos Bia Tahan e Boanerges Oliveira Jr. para o jantar do Dia dos Namorados

Uma deliciosa sopa de ervilhas é a dica do Detox Bucattini para uma alimentação saudável nos dias mais frios

Foco na dieta

Nos dias mais frios é comum sentirmos mais fome e optarmos por alimentos mais calóricos, por isso, a equipe do Detox Bucattini alerta para o perigo de sairmos da linha. Quando a temperatura baixar, é bom ter à mão uma receitinha de caldo ou sopa light para aquecer sem ganhar uns quilinhos. Se a ideia é focar na dieta, o Detox oferece seis refeições diárias, com baixo teor calórico e alto teor nutricional. Você pode optar por almoçar no local ou receber as refeições em casa ou no trabalho sem taxa de entrega ao contratar um mês de dieta. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos. Informações, agendamentos e encomendas apenas pelos telefones 3336-8436 e 98414-0036.

Fotos/BABI MAGELA Bruno Guarato e Fernanda Rodrigues Amaral ficaram noivos no domingo, dia 11, em petit comité para a família Bruno com com a tia Cris

Guarato e mãe, Dila

Fernanda com a mãe, Alcione, e a avó Maria Terezinha

Almoço de noivado

Os jovens Bruno Guarato e Fernanda Rodrigues Amaral ficaram noivos no domingo, dia 11 de junho, e reuniram familiares e amigos íntimos para um petit comité em comemoração à ocasião especial. Eles escolheram um dos restaurantes mais badalados da cidade para colocar a aliança na mão direita. Ajudando os noivos a recepcionar os convidados estavam as queridas Alcione Rodrigues, mãe dela, e Dila Guarato, mãe dele. Foi um almoço alegre e muito harmonioso, em que as famílias Rodrigues e Guarato começam a vivenciar o início de uma linda história juntas.

Os noivos com a irmã dele Fernanda Guarato, a mãe, Dila, e o padrasto Renato

Reajuste dos planos de saúde

O reajuste liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde é de 13,55%, mas usuários vão receber 28% de reajuste em 1º de julho. Isso acontece porque a data permitida para reajustar os contratos é sempre no aniversário do plano. O percentual de reajuste para o plano de saúde – Coletivo por Adesão – ficará entre 18,98% e 25,80%, dependendo da operadora ou seguradora contratada. Tais reajustes serão aplicados nos contratos já ativos; para os novos, o percentual será ainda maior.