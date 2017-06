Chique sim

Fotos/Daniel Cavalari Laurene Parreira Tiradentes de Oliveira e Tharsis Bastos de Barros Jr. foram os noivos mais badalados da semana

Casamento de Laurene e Tharsis

O chique casamento dos jovens Tharsis Bastos de Barros Jr. e Laurene Parreira Tiradentes de Oliveira movimentou a sociedade uberabense no dia 3, sábado. A capela do Marista foi o local que o apaixonado casal escolheu para fazer seus votos de amor. Por lá passaram amigos, familiares e muitos convidados colunáveis. Após a cerimônia religiosa, os recém-casados receberam seus convidados em elegante e animada festa. A cerimonialista Tati Botelho coordenou todo o evento, com muita eficiência e profissionalismo. Tudo estava impecável, do serviço à decoração, os elogios vieram aos montes. Parabéns!

A noiva com a mãe, Maria Aparecida Parreira Tiradentes de Oliveira Tharsis com as irmãs Summaya e Daniela

O noivo com os pais, Tharsis Bastos de Barros e Vera Arruda Feliz casal cercado pelo carinho das madrinhas Os recém-casados com o elenco de padrinhos A competente cerimonialista Tati Botelho orquestrou todo o evento com maestria e profissionalismo (98845-3971)

Irmão da noiva, Luciano Parreira Tiradentes de Oliveira com a esposa, Claudia, e os filhos Leonardo, Bruno e Luciano As belas Juliana e Maria Paula Mendes foram presenças de destaque no elegante enlace O Restaurante Chef Tuca Antonio promoverá jantar especial hoje e amanhã para comemorar o Dia dos Namorados; delícia! A querida Ciça Januário soprou mais uma velinha, na sexta, e comemorou a data em viagem com as amigas

A linda Aline Beatriz Ferreira completou mais um aniversário ontem; parabéns! Aniversariante do dia 6, Nadir de Fátima Caiado de Oliveira, comemorando com o marido,

André Luiz

Teste do pezinho

O Dia Nacional do Teste do Pezinho foi lembrado em 6 de junho e tem como principal objetivo alertar a população sobre a importância dos exames de triagem neonatal. Com apenas uma gota de sangue, retirada do pé do bebê, são detectadas cerca de 50 doenças que podem interferir no desenvolvimento físico, neurológico e motor do recém-nascido. O exame é capaz de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, garantindo o tratamento precoce e impedindo complicações, como atrasos neuropsicomotores e mentais. A coleta do sangue do recém-nascido precisa ser feita apenas depois de 48 horas de vida. O exame deve ocorrer quando a alimentação do bebê estiver estabelecida e quando houver uma influência menor do metabolismo materno. Então, o ideal é que aconteça entre o segundo e o quinto dia de vida.

Todo cuidado é pouco

Nos meses de junho e julho acontecem as animadas quadrilhas em todo o país, mas são também nesses meses que ocorrem o maior número de acidentes com fogos de artifício, balões e fogueiras. Essas atividades aumentam em 50% a incidência de pacientes com queimaduras nos hospitais de todo o Brasil. Acontece por ano cerca de um milhão de acidentes com queimaduras, dos quais cerca de 200 mil são notificados pelos hospitais e

10 mil se tornam vítimas. Das pessoas atendidas anualmente, 40% estão na faixa de 3 a 12 anos de idade. O quadro torna-se ainda mais preocupante quando consideramos o desconhecimento da população em relação aos problemas envolvendo a queimadura e suas consequências.

