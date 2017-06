Dayane Vilela e Frederico Lenza protagonizam romântico casamento

Dayane Vilela e Frederico Lenza protagonizam romntico casamento

Valentine’s Day na VT

Dayane Vilela e Frederico Lenza Prata protagonizaram romântico casamento, dia 26 de maio, em Cancún

A bela noiva com os padrinhos Orlando Vieira do Nascimento, Celiandro Prata, Sandrin Vilela, Henrique Matheus, Afonso Prata Gonçalves e Iuri

O noivo com as madrinhas Bruna Mayra, Gabriela Lenza, Carla Debs,

Aline Faria e Rafaela Assis

Charmoso e criativo mimo de agradecimento aos padrinhos do chique casamento Juliana Borges e Diego Fonseca em Cardiff, conferindo grande final da Champions League

Belas, dinâmicas e criativas Vaniana Helou e Raquel Ribeiro são exemplos perfeitos da mulher moderna Arrojada produção da Tigresse sugerida pela Vera Tuychi para o Dia dos Namorados

MARISE ROMANO Mylena Antunes de Oliveira completou mais um aniversário,

semana passada A linda modelo uberabense Yse Cardoso, que atualmente mora no Chile, apreciando as belezas geladas do Vale Nevado



Querida amiga Monalisa Spaniol foi destaque no red carpet do

A hair stylist Neide Ferreira está repleta de novidades para suas clientes na semana dos namorados; na foto, com o famoso cabeleireiro Marcos Proença







Bordado do bem

Grupo de 20 mulheres que se reúnem semanalmente na Casa do Menino pede doação de materiais para artesanato, costura e crochê. Todas as peças produzidas são vendidas no fim do ano, em um bazar promovido na instituição. São materiais como linhas de costura de diversas cores, tecidos para pano de prato, linhas brilhantes de cores variadas, linha para crochê e novelo de lã pequeno. Com esses materiais é possível produzir vários produtos, cuja renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da casa e a confraternização de fim de ano dos assistidos. Avenida Nenê Sabino, 180, Bairro Olinda. As reuniões das bordadeiras são realizadas todas as terças, das 13h30 às 16h30.

Devoção

No dia 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio e, em Uberaba, a festa é celebrada com muita devoção na capela do Asilo Santo Antônio. A comemoração terá início com a trezena em louvor ao santo padroeiro e será realizada do dia 1º a 13 de junho. Durante a semana, a celebração eucarística acontece às 19h, e aos sábados e domingos, às 16 horas. Vale lembrar que, durante a trezena, será realizada a campanha do óleo, quando os devotos poderão doar o produto. O Asilo Santo Antônio fica na praça Dr. Tomaz Ulhôa, 210 – Bairro Abadia.