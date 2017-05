Nayrana de Andrade ganha linda festa de début

Nayrana de Andrade ganha linda festa de dbut

FOTOS/Gisele Silva Carmelina Santos Bernardes completou 80, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, em grandiosa festa temática A aniversariante com o esposo, Aguinaldo Bernardes, e sua filha Kátia Bernardes, que organizou o niver com muito carinho

Uma festa portuguesa com certeza

A querida Carmelina Santos Bernardes completou 80 anos, dia 20, e celebrou as oito décadas em big festa, preparada pela filha Kátia Bernardes e pelo genro Márcio Cecílio, que são os proprietários da Mac Festas. Foi uma noite para celebrar a dádiva da vida e relembrar as origens da aniversariante. Como dona Carmelina tem descendência portuguesa e espanhola, a festa foi toda decorada com esse tema. Teve apresentação de danças típicas de Portugal e da Espanha e o menu e a decoração, feitos pela Mac Festas (3322-4551), também seguiram nessa mesma linha.

Luiza, Maria Inês, Aguinaldo Bernardes e Carmelina, Aguinaldo Filho e os netos Paulo Cesar, Gustavo e Sofia

Dona Carmelina com sua neta Gabriela Carline

Aguinaldo e Carmelina com sua netinha Rafa Cecilio, integrando o grupo de dança portuguesa

Carmelina e seus irmãos, Raimunda, Marilda, Zélia, Cecilia, Adalberto, Anibal, Tereza, Rosa, Maria, Clarice e Nailda

Linda decoração e buffet delicioso com direito a pratos da culinária portuguesa e espanhola feitos pela Mac Festas

Gift a Porter

Dia 1º de junho, a Empório Abreu espera você para a Gift a Porter; grandes marcas reunidas em um mesmo evento, mas é somente um dia. Aproveite!

Comer sem culpa

Promoção Dia dos Namorados

Fique de olho no Facebook do Hotel Tamareiras e concorra a um romântico jantar no Dia dos Namorados

Prepare-se para ficar de queixo caído com as tendências da moda outono/inverno 2017, que a Vera Tuychi trouxe para Uberaba. Se você quer saber o que está bombando na estação mais fria de 2017, é só passar por lá. Opções para todos os gostos e estilos, desde peças mais clássicas e discretas até uma linha sensual elegante. A loja está linda e a equipe VT espera sua visita, com muitas novidades! Rua Irmão Afonso, 37. Telefone: (34) 3312-6533.

FOTOS/ALEX PACHECO A nova coleção da Vera Tuychi está simplesmente um luxo! Destaque para esta linda saia de seda Mixed Nayrana de Andrade Teles Rezende foi a feliz debutante do dia 15

A debutante com os pais, Ana Cláudia de Andrade e Clever Teles da Silva, e a irmã Rayana A fofíssima Luiza Marques Brandolis com os pais, Ricardo Brandolis e Luciana Clea, em seu niver de 2 anos

A valsa de Nayrana

Muitas luzes, flores e glamour para comemorar os 15 anos da bela Nayrana de Andrade Teles Rezende. Para realizar o sonho da filha, os estimados Ana Cláudia de Andrade e Clever Teles da Silva organizaram uma festa de princesa. Foi uma noite emocionante, que ficará por muito tempo na memória da linda debutante e de seus familiares. Ela teve seu baile particular, dançou a tradicional valsa com seu pai e depois abriu a pista de dança para seus amigos curtirem a festa por toda a noite. Linda fase, festa perfeita e um futuro brilhante pela frente. Congratulations!

Parque da Luiza

Muito linda e sorridente, a princesinha Luiza Marques Brandolis completou dois anos, dia 14 de maio. Seus pais, Ricardo Brandolis e Luciana Clea, reuniram familiares e amigos para juntos festejarem esta data tão especial. O tema da big festa foi Parque da Luiza e as brincadeiras ao ar livre foram o grande destaque do dia. A criançada não parou um só minuto e a alegria tomou conta de todos que por lá passaram. Parabéns!

Com os avós paternos, Antonio Santana e Ana Maria, e avó materna,

Lúcia Helena