Gustavo e Paula comemoram o primeiro niver da filha

A feirinha da Bela

Foi dia 13 de maio a comemoração do 1º aniversário da bonequinha Isabela Gomes. Seus pais, Paula de Paula Gomes e Gustavo Gomes, organizaram uma divertida festa, com o tema Feirinha. Familiares e amigos fizeram questão de marcar presença na especial celebração. A pequena aniversariante encantou a todos com sua fofura e seu carisma.

Presenteie na VT

Se você precisa presentear alguém e ainda não sabe o que comprar, a coluna tem a solução. Passe na loja Vera Tuychi e conheça o espaço Trousseau, que foi montado com exclusividade para os clientes de Uberaba. O destaque da semana são as toalhas fofinhas e coloridas da linha de banho e, também, os aromas deliciosos dos home spray. Tudo criado para agradar aos mais exigentes gostos e estilos. Na VT tem também as grifes de roupas femininas e masculinas mais famosas e desejadas do país e, ainda, uma seção toda dedicada aos apaixonados por decoração. Rua Irmão Afonso, 37. Telefone: (34) 3312-6533.

Detox Delivery

Independente do lugar onde esteja, agora sua alimentação pode ser muito mais saudável. Entre em contato com a equipe do Detox Bucattini e participe da promoção delivery grátis. Contratando 20 dias da dieta Detox, você terá a entrega inteiramente grátis. Eles levam à sua casa ou ao seu trabalho. Não perca tempo e comece amanhã mesmo! Detox Bucattini, muito mais que o suco verde. Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos – Informações, agendamentos e encomendas apenas pelos telefones 3336-8436 e 98414-0036.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Café Solidário

Está quase chegando o tão esperado dia do Café Solidário do Asilo Santo Antônio. Voluntários, benfeitores e empresários da cidade se uniram para servir um delicioso café da manhã, no dia 28, às 9 horas. Toda a renda será destinada à melhoria da qualidade de vida dos idosos atendidos pelo asilo. Reúna sua família, convide os amigos e participe deste evento beneficente. O convite custa apenas 20 reais. Mais informações pelo telefone (34) 3316-9663 ou no endereço da entidade, praça Dr. Tomás Ulhôa, 210.

Os animais podem curar

A convivência com animais de estimação é tão importante para nós que até na reabilitação eles fazem um bem enorme ao ser humano. São considerados o melhor remédio para o corpo e para a alma, pois fazem com que os seus tutores não se sintam sozinhos e inseguros.Há registros no mundo de vários casos de pessoas que superaram a depressão devido ao convívio com pets. Segundo a editora da revista Ecotour News, estudos científicos comprovam que a chance de sobreviver a um enfarte é quatro vezes maior para quem tem um animalzinho em casa em comparação a quem vive só. Fica a dica para adotar um pet. Em Uberaba existem várias ONGs que recolhem animais das ruas e auxiliam na adoção dos mesmos.