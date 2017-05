Adrielle comemorando o Dia das Mães com o pequeno Lucca

Adrielle comemorando o Dia das Mes com o pequeno Lucca

Fotos/Marise Romano Gustavo Bessa e Marcela Cadelca se casaram dia 5, no civil, e reuniram os familiares para brindar a feliz ocasião Os recém-casados com os filhos dela, Joaquim e Francisco

Cadelca de Almeida

Um brinde aos noivos

Na sexta-feira, dia 5, a bela Marcela Cadelca se casou em cerimônia civil com o cantor Gustavo Bessa. Após a troca de alianças, os noivos receberam seus familiares mais próximos e amigos íntimos para um brinde. Foi um petit comité para selar o amor do jovem casal. A coluna deseja prosperidade e harmonia neste novo lar que se inicia. Parabéns!

Marcos Sampaio com a mãe da noiva, Rosana Gouveia Luiz Neto, irmão da noiva, e Andrea com a filha Luiza Vasques Cadelca

Beatriz Martins com Gustavo e Marcela

Lucas Gouveia com a irmã Marcela e Gustavo Bessa

Delivery grátis

A promoção do delivery do Detox Bucattini está fazendo o maior sucesso. Durante todo o mês, quem fechar um contrato de quatro semanas (de segunda a sexta) da dieta detox vai ganhar a taxa de entrega totalmente grátis. Para quem quer mudar os hábitos alimentares e passar a ter uma dieta mais saudável, é só entrar em contato com a empresária Adriana Perez e sua equipe, que eles preparam tudinho para você. São seis refeições diárias, com alimentos de excelente procedência e de baixas calorias. Rua Antônio Carlos, 214 - Jardim Alexandre Campos. Informações e agendamentos: (34) 3336-8436 e 98414-0036.

FOTOS/Pâmela Continua bombando a promoção de entrega grátis para 20 dias de Detox Bucattini Enzo Gabriel Oliveira Machado comemorou seu 1º niver com os pais, Humberto e Thais, e a irmã Maria Fernanda

Ursinho marinheiro

Diversão sem limites; assim foi a festa em comemoração ao primeiro aniversário do garotão Enzo Gabriel Oliveira Machado, realizado no Buffet Salamê Mingueê. O tema escolhido pelos papais Humberto Machado Oliveira Andrade e Thais Silva foi Ursinho Marinheiro. Ficou tudo lindo e os convidados amaram cada minuto que passaram na big party do Enzo. Quer uma festa assim para seu filho? Então é só ligar e agendar uma visita. Avenida Dr. Abel Reis, 731, em Uberaba. Telefone: (34) 3338-7578.

Marise Romano A equipe do Buffet Salamê Mingueê preparou linda decoração, com o tema Ursinho Marinheiro Andrea Nunes Ferreira vai comemorar o Dia das Mães ao lado do filho

Felipe Carvalho

Fotos/Regiane Roque Dani Fedrigo em momento de carinho com a filhota Maria Flor Adrielle se cercou de flores para comemorar o Dia das

Mães com o pequeno Lucca

Mãe

Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, de adivinhar os sentimentos mais escondidos. Encontra sempre a palavra certa nos momentos incertos. É a pessoa que nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. De Deus ela pegou a sabedoria emprestada para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar... Amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido, Mãe deveria ser um ser infinito! Nesta adaptação da poesia de Anderson Cavalcanti me apoiei para homenagear todas as mães de Uberaba. E, com a parceria das fotógrafas Marise Romano, Babi Magela e Regiane Roque, escolhi algumas representantes para receber o carinho da coluna em nome de todas. Parabéns, mamães!

Fotos/BABI MAGELA Mamãe Débora toda orgulhosa do garotão Nathan Alves Indyara Maiolino fez a maior farra com o filho João

Luciene Barsam divide seu amor de mãe entre os filhos Gabriela e Pedro Renata Melo recebe carinho em dose dupla dos filhos Rafael e Luisa

Antes

O antes e o depois de um dos recentes projetos elaborados pelo requisitado paisagista Frederico Lopes Cançado

Depois

Transformação pelas plantas

O trabalho do paisagista Frederico Lopes Cançado vem recebendo muitos elogios na cidade e região pela coerência e eficiência na hora de escolher as plantas certas para cada projeto. Ele consegue, como poucos, aliar o desejo do cliente com o projeto arquitetônico da casa e com a realidade do terreno. No antes e no depois que apresentamos nas fotos ao lado, dá para ver a grande transformação que ele fez para deixar o imóvel mais bonito e aconchegante. Informações: (34) 99907-3457.