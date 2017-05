Luiza Barbosa ganhou carinho especial da família pelo bday

Luiza Barbosa ganhou carinho especial da famlia pelo bday

FOTOS/Martinha Sabino A querida Luiza Barbosa reuniu familiares e amigos para celebrar seus 30 anos, completados no dia 28 de abril

B-day Luiza

Simpática e muito querida por todos, Luiza Barbosa completou 30 anos na semana passada e resolveu reunir amigos e familiares para uma animada festa. Sua mãe, Bea, e sua avó Ilka ajudaram a receber os convidados, que passaram por lá para cumprimentar a feliz aniversariante. A filhota Donata roubou a cena, com sua fofura, e todos queriam pegar a princesinha no colo. Na hora dos parabéns, os convidados ficaram encantados com o naked cake que a Casa das Guloseimas criou para esse momento especial da vida de Luiza. (34) 99247-6796 ou (34) 99967-6495.

A aniversariante recebendo o carinho do marido, Guilherme Carrara, e da filha Donata

Dona Ilka, Donata, Luiza e Bea, representando quatro gerações da família Cançado

Bárbara Cunha e Marco Barbosa, cunhada e irmão da aniversariante

O casal Tunica Barbosa e Daniel Cecílio passou para cumprimentar a prima

Bea recebendo a amiga Cristina Guido

Ângela Ratto e Ana Cristina Andrade, brindando ao niver de Luiza

Bea e o namorado, Afonso Arnaldo, na linda festa que animou o fim de semana passado

O delicioso naked cake criado pela Casa das Guloseimas recebeu muitos elogios; (34) 99247-6796 ou (34) 99967-6495

FÁBIO LOPES A bela fotógrafa Rita Lacerda recebe o carinho da coluna pela passagem de seu niver, dia 3

Muita fofura nesta foto do garotão Luiz Gusttavo de Freitas Urias, que completou 2 anos dia 28 de abril

Dia das Mães na VT

O conforto e o bem-estar são indispensáveis para quem procura se desconectar da rotina para se conectar ao momento que só o lar proporciona. Com a finalidade de criar felizes experiências de aconchego, a Vera Tuychi criou um espaço exclusivo com todos os produtos da conceituada marca Trousseau. A dica da coluna para presentear sua mãe é a linha de sabonete líquido e home spray. Passe por lá e encante a pessoa mais importante de sua vida! Rua Irmão Afonso, 37. Telefone: (34) 3312-6533.

Uma boa dica para presentear no Dia das Mães é a linha de sobonete líquido e home spray da Trousseau com exclusividade Vera Tuychi

FOTOs/ALEX PACHECO Fernanda Simões Pereira e Thiago Rocha Xavier protagonizaram belíssimo enlance, dia 29 de abril

História de amor

Dizem que amar é aceitar o outro por completo, sem tirar nem alterar nada. Quando você encontra uma pessoa que o completa tão plenamente, a união é o caminho a seguir. Foi assim que aconteceu com o apaixonado casal Fernanda Simões Pereira e Thiago Rocha Xavier. Eles se apaixonaram e, depois de um linda história de amor, resolveram se casar, no dia 29 de abril, na igreja de São Domingos. Ela é filha de Fátima Aparecida Alves Simões Pereira e Egnaldo Pereira da Silva e ele é filho de Almerita da Conceição Rocha Xavier e Ailto Xavier da Silva. Aos recém-casados a coluna deseja uma vida repleta de harmonia e amor!

Os noivos com os pais dela, Fátima Aparecida Alves Simões Pereira e Egnaldo Pereira da Silva

Os pais do noivo, Almerita da Conceição Rocha Xavier e Ailto Xavier da Silva

O apaixonado casal brindando com seus padrinhos e familiares na elegante festa em comemoração ao casamento



Feijoada Vencer

A XIII Feijoada Vencer será realizada no dia 28 de maio, um domingo, a partir das 12h, no Tatersal Rubico Carvalho – ABCZ. Ingressos estão sendo oferecidos no valor de R$40,00 e as primeiras aquisições terão direito a uma camiseta do evento.Toda a renda será em prol dos pacientes carentes com câncer, que são atendidos no Hospital Dr. Hélio Angotti. Sua participação vai ajudar no apoio desta causa tão importante que a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Uberaba capitaneia. Mais informações: rua Governador Valadares nº 629 – Telefones: (34)3333-1952/3333-0670.

Contratando 1 mês de Detox Bucattini, a entrega sai de graça; bom demais!

A hora da dieta

Que tal investir em sua saúde e ter uma alimentação mais saudável este mês? Contrate quatro semanas de Detox Bucattini (5 dias por semana) e ganhe o delivery totalmente grátis. É comida bem feita, gostosa e de baixa caloria entregue em sua casa, de maneira rápida e segura. São seis refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço, jantar, lanchinhos intermediários e, ainda, sobremesa. Delícia! Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos. Informações e inscrições: (34) 3336-8436 e 98414-0036.

Talento

Venha ser a próxima estrela da Rádio JM! A Rádio JM está mudando e você pode ser a nova prata da casa. Se você é dinâmico e interativo, esta pode ser a oportunidade que estava faltando para o seu futuro começar agora. Envie um vídeo para a Rádio JM e explique, em um minuto, por que você deve ser a nova estrela JM. Os vídeos deverão ser enviados para o e-mail radiojmuberaba@gmail.com até o dia 10 de maio.