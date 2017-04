Maria Eduarda Lopes Ribeiro foi a festejada debutante do dia 22

Début de Duda

Alegre e cheia de vida, a bela Maria Eduarda Lopes Ribeiro completou 15 anos no sábado passado e ganhou uma festa inesquecível para comemorar seu début. Muito felizes, seus pais, José Eduardo Caixeta Ribeiro e Cris, receberam grande parte da sociedade uberabense para festejar a importante ocasião. O exuberante décor foi assinado pelo expert Alexandre Assumpção, que mais uma vez nos presenteou com seu bom gosto e talento. Certamente, esta foi uma das mais animadas festas da temporada!

FOTOS/Paulo Lúcio Dona de muito carisma e personalidade, a bela Maria Eduarda Lopes Ribeiro debuta em linda festa

Os felizes pais da debutante, José Eduardo Caixeta Ribeiro e a elegante Cris As inseparáveis Adriene e Cris Ribeiro

A anfitriã Cris Ribeiro com Dulce Guaritá, Rosângela Cordeiro e Duda

Amigas de longa data, Luciene Barsan, Aninha e Cris

Maria Eduarda recepcionando o casal André Barsan e Florença

Cris recebendo a querida Ana Paula Ribeiro

Alexandre Assumpção assinou o décor exuberante da festa

Marilda Ferreria Camargos, aniversariante de amanhã, ao lado do afilhado Marco Aurélio Ferreira Cury

Revelando segredos

A restaurateur Adriana Perez resolveu revelar os segredos das deliciosas massas que ela preparava no antigo Bucattini. No dia 5 de maio, às 18h30, ela dará um curso para ensinar o preparo de vários tipos de macarrão e seus molhos. Os 15 sortudos que se inscreverem receberão dicas de utensílios e lista de compras. Agora, você pode reproduzir em sua casa o macarrão ao vivo que conquistou Uberaba. Rua Antônio Carlos, 214 – Jd. Alexandre Campos. Informações e inscrições: (34) 3336-8436 e 98414-0036.



Adriana Perez vai revelar os segredos das massas do antigo Bucattini em curso para 15 sortudos

O endereço do glamour

Foi um megassucesso o lançamento de inverno da Vera Tuychi na quarta-feira, dia 26. A mulherada mais chique da cidade passou na badalada loja para conhecer as novidades das marcas Costume, Mixed e Tigresse. Os homens também puderam acompanhar de perto as tendências que a Zapalla e a Sergio K trouxeram para esta estação. Além das marcas mais poderosas de roupas femininas e masculinas do país, agora a VT representa com exclusividade a Trousseau com suas belíssimas criações para as linhas de cama, mesa, banho, homewear e petit. Simplesmente um luxo!

Rua Irmão Afonso, 37. Tel.: (34) 3312-6533.

Sucesso total o lançamento da nova coleção Trousseau com exclusividade Vera Tuychi

FOTOs/Babi Magela A princesinha Manuela Rodrigues de Castro Castanheira curtindo seu 1º niver, com os pais, Karimme e José Carlos de Castro Castanheira Júnior, e o irmão João Pedro





Jardim Encantado

Muitas rosas e balões para enfeitar a festa em comemoração ao primeiro aniversário da princesinha Manuela Rodrigues de Castro Castanheira, no sábado, dia 22 de abril. Os realizados papais, José Carlos de Castro Castanheira Junior e Karimme, contaram com o apoio da equipe Salamê Mingueê para organizar todos os detalhes do Jardim Encantando da Manu. O tom rosa predominou e a aniversariante não parava de sorrir ao ver tanta beleza em sua festinha. Um verdadeiro sonho! Quer uma festa assim para seu filho? Então, agende um horário com o Buffet Salamê Mingueê.

Avenida Dr. Abel Reis, 731, em Uberaba. Telefone: (34) 3338-7578.

Decoração com o tema Jardim Encantado, que a equipe do Salamê Mingueê criou para o niver da Manu

Dia da noiva

O dia da noiva é uma data planejada com muito carinho e até mesmo ansiedade. Tudo tem que estar perfeito para relaxar a jovem que estará prestes e subir ao altar para se casar. Pensando nesse importante momento, o Tamareiras Prime Hotel criou uma suíte mais que especial para o grande dia. Espaço agradável, conforto, luxo e glamour para quem quer ter um dia de princesa horas antes de dizer o tão sonhado sim. Faça uma visita e conheça a suíte Marilyn. Rua Olegário Maciel, 187 – Reservas: (34) 3318-8500.

Detalhe da suíte Marilyn, do Tamareiras Prime Hotel, especialmente elaborada para receber as noivas de Uberaba

FOTOs/Marco Aurélio Ferreira Cury Augusto Curi Jardim recebendo o carinho de sua mãe, Ana Cristina Curi, em seu niver de 5 anos

A festa do Augusto

Um mundo de fantasias e de super-heróis, assim foi a animada festa para comemorar o niver de 5 anos do garotão Augusto Curi Jardim, no domingo, dia 23. A mamãe coruja, Ana Cris Curi, recebeu a ajuda da madrinha Maria Aparecida e do primo Joel para organizar tudinho e deixar a party do jeito que o aniversariante pediu. Muitas brincadeiras, guloseimas e alegria não faltaram nessa data especial. Parabéns, Augusto!

Augusto com sua irmã Helena Neri Jardim e sua Tia Ana Marta Rezende