Lindo e emocionante ensaio para celebrarmos a Páscoa. Confira!

Nobreza e conforto

O Tamareiras Prime Hotel já está recebendo muitas reservas para a temporada de leilões que está prestes a começar. Os maiores nomes da pecuária nacional poderão usufruir de acomodações com padrão internacional. A arquiteta Cláudia Ribeiro utilizou materiais nobres, como mármore norueguês, lustres de cristais e até banheiras com pedras vulcânicas para dar maior conforto aos hóspedes. Rua Olegário Maciel, 187 – Reservas: (34) 3318-8500.

Recepção do Tamareiras Prime Hotel, com destaque para o suntuoso lustre de cristal

Coma castanhas

O Detox Bucattini estimula o consumo moderado de castanhas, pois esse bom hábito contribui para retardar o envelhecimento não só da pele e dos cabelos, mas também mantém seu cérebro funcionando melhor e por mais tempo. O selênio encontrado nessas oleaginosas ajuda no combate aos radicais livres, que tanto nos prejudicam ao longo da vida. Rua Antônio Carlos, 214 – Jd. Alexandre Campos. Informações, agendamentos e encomendas apenas pelos telefones: (34) 3336-8436 e 98414-0036.

A dica do Detox Bucattini é consumir pelo menos uma castanha por dia para combater os radicais livres

O Bob’s já veio

A primeira loja do Segóvia Mall já está quase pronta. Uma das franquias de lanchonetes mais importantes do Brasil fechou parceria e vai inaugurar o espaço em breve. Agora, você vai poder saborear as delícias do Bob’s também no Segóvia. O posto de gasolina já está em pleno funcionamento e prepara muitas surpresas para seus clientes. Se você também quer abrir um negócio, é só passar por lá e conhecer uma das melhores estruturas da cidade. Fidélis Reis, 580. Mais informações: (34) 9.8851-0109.

Está quase tudo pronto para a inauguração do Bob’s, no Segóvia Mall

Divirta-se

O Salamê Mingueê é uma empresa especializada em diversão e isso fica bem claro quando os pais veem a alegria de seus filhos nas festas organizadas pela equipe Salamê. O objetivo do Buffet é produzir festas de qualidade, personalizadas e com muito profissionalismo, fazendo o sonho se tornar realidade. A empresa realiza, também, confraternizações empresariais, chá de bebês, batizados. Enfim... festas para todas as idades. Avenida Dr. Abel Reis, 731, em Uberaba. Telefone: (34) 3338-7578.