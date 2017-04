Bday

FOTOS/Neto Oliveira O querido Vinny Santos foi o protagonista da festa mais animada da temporada

Vinny e Mário Sene recebendo Welliton Freitas no chique baile de máscaras

Bal Masqué

Umas das festas mais badaladas da temporada foi o baile de máscaras em comemoração aos 30 anos do querido Vinny Santos. Pessoa muito querida da sociedade, Vinny recebeu centenas de amigos e familiares para uma grandiosa festa, cheia de glamour e emoção. Ajudando a receber os convivas estava seu companheiro de vida, Mário Sene. Os dois foram anfitriões perfeitos e fizeram com que todos se divertissem durante a animada noite. O ápice da comemoração foi a apresentação da Xuxa cover, que cantou “Lua de Cristal” especialmente para o aniversariante, que é superfã da Rainha dos Baixinhos. Vinny, a coluna lhe deseja muitas e muitas festas felizes, como esta. Parabéns!

Os anfitriões da noite especial com o competente fotógrafo Neto Oliveira, que fez lindos registros para a coluna de hoje

Vinny, ladeado por animada turma de amigos, na comemoração de seus 30 anos. Foi uma noite inesquecível!

Robson Filho curtindo a festa com Vinny e Mário

Vinny e Cíntia Lopes, que fez o show cover da Rainha dos Baixinhos. I love Xuxa!

O aniversariante com a amiga Maria Cláudia Cicci

Poliana Pinti já confirmou a presença dela e dos filhos Pedro e Isabela no Slowkids Uberaba, hoje, até as 16 horas, no gramado do campus da Uniube

Criança feliz

O Slowkids é um conceito criado para tratar de questões relacionadas à criança, com base na desaceleração, maior contato com a natureza e pensamento sustentável. Uberaba recebe hoje a primeira edição do evento fora de SP e os organizadores prepararam tudo com muito carinho para as nossas famílias. Corra pra lá e leve a criançada! Será no gramado do campus Aeroporto da Uniube, das 9h às 16 horas. Vai ter brincadeiras, piquenique, espaço sensorial para bebês, roda de leitura e muitas outras oficinas divertidíssimas.

O Segóvia Mall é o lugar certo para você abrir seu negócio. Nove salas comerciais, integradas a posto de gasolina, e loja de conveniência com estacionamento, conforto e segurança

Sucesso garantido

O Segóvia Mall chega para oferecer comodidade, praticidade, conforto e segurança no centro de Uberaba. Se você estava procurando o melhor ponto para abrir o seu negócio, não precisa procurar mais; venha para o Segóvia! São nove salas comerciais, integradas a um posto de gasolina, e loja de conveniência com amplo estacionamento, situadas em um dos endereços mais nobres da cidade: Fidélis Reis, 580. Mais informações: (34) 98851-0109.

O Detox Bucattini faz a comparação das calorias dos alimentos e indica os mais saudáveis

A escolha certa

Quando a gente diz que não é preciso passar fome para comer bem e perder peso de forma saudável, estamos falando do nosso poder de escolha. Muitas vezes damos preferência a alimentos processados e ultracalóricos e que acabamos comendo em maiores quantidades. Dar preferência às frutas quando bate aquela vontadezinha de beliscar algo entre as refeições pode fazer uma grande diferença na nossa saúde. O Detox Bucattini faz comparações reais das calorias existentes nos alimentos e nos orienta sobre o quanto é importante preferir os alimentos minimamente processados. A foto da coluna mostra que uma porção de 40 gramas de confetes de chocolate tem 200 calorias, o que equivale a 290 gramas de uvas. Pense nisso! Rua Antônio Carlos, 214 – Jardim Alexandre Campos. Telefones (34) 3336-8436 e 98414-0036.

A Imoboliária Zucato trabalha cada vez mais para realizar o seu sonho de morar bem e com tranquilidade

Tranquilidade e segurança

Ter profissionais que lhe transmitam segurança e tranquilidade na hora de concretizar um negócio faz toda a diferença para o sucesso de uma negociação. É por isso que a Imobiliária Zucato investe na preparação e especialização de seus corretores. Se você procura alguém para administrar seus imóveis, quer alugar uma casa ou até mesmo comprar, é só falar com a equipe Zucato e ficar tranquilo. Afinal são mais de 10 anos de experiência no mercado de Uberaba e região. Rua Vigário Silva, 409 – Loja 01 – Centro. Telefone: (34) 3334-8800.

Marise Romano Fotógrafo e amigo Alysson Oliveira, festejado aniversariande do dia 5. Parabéns! Michelle Chagas comemora seu aniversário hoje, ao lado da família e de amigos



Marise Romano A grande amiga Maria Paula Mendes completa mais um aniversário na terça-feira, dia 11



Parabéns, jornalistas

No dia 7 deste mês, comemoramos o Dia do Jornalista. Não se sabe ao certo a origem exata do jornalismo e qual foi o primeiro jornal do mundo, mas historiadores atribuem ao lendário imperador Romano Júlio César esta invenção. Ao que tudo indica, Júlio César, além de um excelente general e comandante, foi um ótimo profissional de marketing: para poder divulgar suas conquistas militares e informar o povo sobre a expansão do Império (fazendo obviamente muita propaganda pessoal), César criou a chamada Acta Diurna, o primeiro jornal de que se tem notícia no mundo, tendo sido criado no ano de 59 a.C. Assim surgiram os primeiros profissionais de jornalismo do mundo, os chamados Correspondentes Imperiais. Eles foram enviados para todas as regiões e províncias romanas para que acompanhassem e escrevessem as notícias.