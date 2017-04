Fofa Valentina ganhou festa na fazenda para comemorar seus 4 aninhos

Festa na fazenda

A alegre Valentina Machado Costa comemorou 4 aninhos no domingo, dia 26 de março, na fazenda dos avós maternos, Lindelma e José Pereira Machado. O tema escolhido foi festa havaiana e todos usaram roupas estampadas e colares floridos. A criançada se divertiu a valer, pescando no lindo lago da fazenda, andaram a cavalo e correram muito. Os pais, Geisa Ribeiro Machado Costa e Marco Aurélio Luiz da Costa Júnior, organizaram tudo com muito carinho e receberam seus amigos e familiares para um agradável dia no campo.

FOTOS/BABI MAGELA A fofa Valentina Machado Costa completou 4 anos, domingo, 26 de março, e ganhou divertida festa na fazenda

Valentina com os pais, Geisa e Marco Aurélio; as irmãs Catharina e Sophia, os avós paternos, Marco Aurélio Luiz da Costa e Jane, e os avós maternos, José Machado e Lindelma

A aniversariante com os padrinhos Geraldo Ribeiro e Bruna

Geisa Costa com as comadres Amanda Machado, Bruninha Afonso, Cinthia, Larissa Cunha Costa e Carol Delfino

Igor Ribeiro Machado, tio da aniversariante, com a esposa, Amanda, e os filhos Miguel e Gabriel

Saboroso e saudável

Quer melhorar a sua alimentação? Comece a dar maior preferência aos alimentos naturais e deixe os industrializados cada vez mais distantes da sua dispensa. Alimentos industrializados costumam ter sódio e açúcar ocultos e aditivos químicos que não fazem bem para você e que podem sabotar a sua reeducação alimentar. O Detox Bucattini faz o alerta para que você não caia na armadilha dos alimentos processados e opte pelas comidas frescas e sem conservantes. Conheça o programa alimentar Detox Bucattini e faça a experiência de pelo menos uma semana de alimentação balanceada. É saboroso e saudável! Rua Antônio Carlos, 214, Jardim Alexandre Campos. Telefones: (34) 3336-8436 e 98414-0036.

Siga a dica do Detox Bucattini e dê preferência aos alimentos naturais

Segóvia Mall

Quem estava esperando a oportunidade certa para abrir seu negócio próprio, a hora chegou. O Segóvia Mall já está prontinho para alugar suas nove salas comerciais, com áreas de 58 a 72 metros quadrados. Tudo integrado a um posto de gasolina, com estacionamento, conforto, segurança e excelente localização. Fica pertinho de tudo, na Fidélis Reis, 580. Segóvia Mall, o lugar certo para o seu novo empreendimento. Mais informações: (34) 99672-9013.

O Segóvia Mall está situado na avenida Dr. Fidélis Reis e é uma excelente oportunidade para você iniciar seu negócio

Chá de lingerie

A bela Maria Carolina Caetano, noiva do dia 8 de abril, ganhou divertidíssimo chá de lingerie das amigas, na casa da querida Nathália Hueb. A mesa dos doces ficou uma graça, com lembrancinhas muito delicadas na cor azul tiffany. Foi uma festa da Luluzinha, com muitos brindes e brincadeiras com a noiva. Foram horas de conversas de meninas, com direito a muito brigadeiro e, é claro, lindas lingeries. Não faltou animação para essa turma que se conhece há anos e que sempre se reúne para comemorar momentos especiais.

FOTOS/BABI MAGELA Carol Caetano ganha chá de lingerie, organizado pela amiga e anfitriã Nathália Hueb Sabino

O brinde de Carol com Karla Fontoura, Pri Borges Belli, Fernanda e Marcela Pimenta

Carol entre Camilinha Moratelli e Ana Luiza Nunes Cunha



A futura noiva com Patrícia Abud, Bárbara Cadelca e Mariana Cunha

Bons negócios

Com mais de uma década de atuação no mercado imobiliário de Uberaba e região, a Imobiliária Zucato se destaca cada vez mais pela eficiência e agilidade nas negociações e pela excelente carteira de imóveis que administra. Se você quer vender, comprar ou alugar imóveis, é só dar uma passadinha na Zucato e conversar com um de seus corretores. A equipe é altamente qualificada e poderá assessorar você para fechar bons negócios. Rua Vigário Silva, 409 – Loja 01 – Centro. Telefone: (34) 3334-8800.

Coloque seu imóvel para locar ou vender na Zucato e fique tranquilo

Prestígio

Com poucas semanas de inauguração, o Tamareiras Prime Hotel já recebeu a visita de pessoas muito importantes de nossa cidade e, também, hospedou inúmeras autoridades nacionais. Assinando o livro de registro estiveram o desembargador Joaquim Cabral Neto, o presidente da Fiemg, Olavo Machado Jr.; o presidente do Cigra, Mário Campos Filho, e o ex-prefeito da capital mineira Márcio Lacerda. As confortáveis suítes Master já estão reservadas para os convidados dos badalados casamentos de Paula Zaidan com Alex Alves e de Maria Carolina Caetano Pires com Gustavo Fatureto, agendados para o dia 8 de abril. Rua Olegário Maciel, 187 – Contato: (34) 3318-8500.

Imponente fachada do Tamareiras Prime, que acaba de ser inaugurado e oferece as melhores acomodações da cidade

FOTOS/DANY BRAGA Maria Luiza comemorou seu 1º niver e recebeu muito carinho dos pais, Daniela Fátima de Oliveira Santos e Leonardo Bento dos Santos

Um mundo cor-de-rosa

Para festejar o primeiro ano da lindinha Maria Luiza, o Buffet Salamê Mingueê caprichou na decoração da festa e não economizou na cor rosa. O tema escolhido foi Princesa Ursinha e a mesa de doces e bolo recebeu muitos elogios, pela delicadeza dos detalhes. Os papais, Daniela Fátima de Oliveira Santos e Leonardo Bento dos Santos, eram a imagem da alegria ao ver a beleza da festa da filha. Amiguinhos e familiares compareceram para celebrar, neste ano, tão importante dia da vida da pequena. Quer uma festa assim? Então, passe no Salamê e agende uma visita. Avenida Doutor Abel Reis, 731, Quinta Boa Esperança – Telefone: (34) 3338-7578.