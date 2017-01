Bday surprise!

Dia do Fotógrafo

Hoje é uma data muito especial, pois comemoramos o Dia do Fotógrafo. Sem o apoio e a colaboração desses talentosos profissionais a coluna não existiria. O fotógrafo é o profissional que pode atuar em diversas áreas ligadas à parte visual, como filmes, fotojornalismo, publicidade, moda, eventos, instituições oficiais entre outros. Aos amigos fotógrafos que sempre estão por aqui, na coluna, o nosso obrigado e a nossa homenagem!

Crise nos estados

A crise econômica atingiu, também, os estados. A situação é tão grave que a União e os Governos estaduais precisaram fechar um novo acordo para alongar a dívida. Em uma nota técnica, o Ministério da Fazenda apontou que os estados deviam à União cerca de R$427 bilhões. A decisão tomada no novo acordo definiu que o Governo Federal não iria cobrar as dívidas até o fim de 2016. Em 2017, os estados voltam a pagar, porém apenas 5,55% da parcela, e a cada mês o percentual sobe 5,5 pontos até que, ao finalizar os 18 meses, o valor da parcela será completo. O acordo ainda alonga em 10 anos o prazo para pagamento de algumas dívidas que os estados têm com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

FOTOS/Deives Bys Adriana Januário ganhou festa de aniversário surpresa de seu marido, Wolmer, e de seus filhos Gabriel e Maria Cecília

A aniversariante com os cunhados Keila e Weber Januário e a bela sobrinha Letícia

Festa surpresa

Para comemorar o aniversário da amiga Adriana Januário, seu marido, Wolmer, e seus filhos Maria Cecília e Gabriel organizaram uma linda festa surpresa, na segunda-feira passada. Para que ela não desconfiasse de nada, os cunhados Keila e Weber Januário ofereceram sua elegante casa como local da recepção. Amigos e familiares passaram por lá para cumprimentar Adriana. Ela, que sempre organiza festas animadíssimas para todos, desta vez foi surpreendida. Teve homenagem musical, churrasco, drinks especiais e um jantar chiquérrimo.

Com as cunhadas Regina e Elizabete

Recebendo o carinho da irmã Denise Mendonça e do sobrinho Rafael

Adriana, ladeada pelos amigos Kelly Rosa e César Martins

O badalado Gildo (98815-1943) preparou sua famosa caipirinha e foi um dos destaques da festa

Festejando com os filhos, sobrinhos e amigos

Ciça com a prima Fernanda Januário e a amiga Maria Fernanda Pimenta



Celinha, Natália, Regina, Giovanna e Lívia na animada festa

Adriana, ladeada pelos amigos Thiago, Amanda, Mayara e Jean



Marise Romano Edina e Guilherme Souza Árabe esperam pela chegada de Júlia, prevista para 5 de fevereiro Marcela Velasco é a feliz aniversariante de hoje; Parabéns!

Chapeuzinho Vermelho

Em uma festa incrível e muito divertida, no dia 4 passado, a pequena Alice Sousa Lopes Gomes comemorou seu aniversário de 3 anos. Seus pais, Karina Sousa Lopes e Reginaldo Sousa Gomes, contaram com o apoio da competente equipe do Buffet Salamê Mingueê para organizar a linda comemoração, com o tema Chapeuzinho Vermelho. Muitos doces, guloseimas, bombons e um bolo delicioso deixaram a mesa principal encantadora. Não teve vez para o lobo mau nesta festa e a aniversariante teve seu dia de chapeuzinho como sempre sonhou. Avenida Dr. Abel Reis, 731. Tel.: (34) 3338-7578. www.salameminguee.com.br

Studio Baby Kids Alice com os pais, Reginaldo e Karina, em sua linda festa de 3 anos, que aconteceu no dia 4 de janeiro