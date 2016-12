Mariana Pontes e Renato Velloso celebraram o amor em cerimônia superconcorrida

Mariana Pontes e Renato Velloso celebraram o amor em cerimnia superconcorrida

Fotos/Marise Romano Os felizes noivos de sábado, Mariana Pontes de Oliveira e Renato Velloso Renato Velloso com sua mãe Elizabeth Francioli e sua irmã

Zuleide Velloso

O casamento de Mariana e Renato

A beleza inigualável da Capela do Marista transformou essa delicada igreja, em um dos endereços mais disputados para a realização de casamentos em Uberaba. E no sábado, 17 de dezembro os felizes noivos a celebrar os votos de amor e cumplicidade foram Mariana Pontes de Oliveira e Renato Velloso. A noiva usava um romântico vestido em renda bordada e trazia em suas mãos um buquê de lírios e terço de pérolas e foi conduzida ao altar por seu pai Sebastião Ramos de Oliveira, sob o emocionado olhar de sua mãe Mariza Pontes Borges de Oliveira. Após a tocante cerimônia religiosa, familiares e amigos foram recepcionados por Renato Velloso e sua mãe Elizabeth Francioli ao lado de Mariana e seus pais, em um ambiente ricamente decorado com flores e com o serviço ímpar de Jane Cordeiro. Um casamento de sonhos para coroar um amor real.

Sebastião Ramos de Oliveira e Mariza Pontes Borges de Oliveira com seus filhos Mariana Pontes de Oliveira e Eduardo Pontes de Oliveira.

Os recém casados com o filho dela, Vítor.

A exuberante mesa de frios e antepastos preparada pelo

Buffet Jane Cordeiro para a apreciação dos noivos e convidados.

O Buffet

O carinho dos noivos para com seus convidados se traduziu tanto na beleza do salão, quanto no cuidado em escolher o requintado Buffet Jane Cordeiro. O cardápio percorreu sabores intensos, começando pelas sofisticadas entradas com Brandade de Bacalhau, Bobó de Camarão e Gaspacho de Frutas Vermelhas. Uma ilha de Massas Italianas finamente decorada dava as maiores provas da excelência dos serviços gastronômicos da equipe de Jane, um primor! Para os aficcionados por doces, mini churros, picolés especiais e petit gateu compunham o menu de sobremesas. Os convidados puderam no fim da noite, saborear ainda Miniburgers de Angus, um mimo a mais para os presentes. Confiar sua festa aos cuidados de Jane Cordeiro é certeza de sucesso e lembranças felizes sempre.

Familiares de Mariana e Renato reunidos em tradicional foto

para álbum de casamento.

Fotos/Baby Kids Manuela com os pais Aurélio e Adriana, e o irmão Otávio em festa de 2 anos.

Dois anos de Manuela

A graciosa Manuela Lopes Cuin comemorou seu segundo aniversário em deliciosa festa preparada pela equipe do Salamê Mingueê. Em clima de fazendinha, Manu pode receber seus amiguinhos num delicado ambiente cor-de-rosa, com muitas plantas, rosas e bichinhos de pelúcia. Os balões com estampa de vaquinha fizeram o maior sucesso entre as crianças. Os papais Aurélio Flávio Cuin e Adriana Lopes Cuin eram pura felicidade em celebrar com o filho mais velho Otávio, mais um ano de vida da pequena Manuela. Av. Dr. Abel Reis, 731. Tel: (34) 3338-7578. www.salameminguee.com.br

Charmosa decoração feita pelo Salamê Mingueê para o niver de Manu

A arquiteta Vera Derenusson termina o ano realizada em seu

trabalho e já está elaborando os projetos para 2017

Fotos/Alex Pacheco Mariana Alem e Luís Felipe Nassif se casaram na orla de Rifaina no dia 17 Mariana recebendo o carinho da mãe Sandra Regina

Amor ao entardecer

As intensas luzes do pôr-do-sol deram o toque final de glamour e grandiosidade ao casamento de Mariana Alem e Luís Felipe Nassif Rodrigues da Cunha em cerimôniarealizada em Rifaina (SP) no sábado, 17 de dezembro. Filha de Sandra Regina da Silva e Acácio Tadeu Alem, Mariana estava deslumbrante em seu vestido de noiva, um tomara que caia clássico arrematado por um véu finamente bordado. A emoção do filho de José Eduardo Rodrigues da Cunha e Maria Alice Nassif saltava aos olhos ao receber a noiva e contagiou a todos os convidados, dando ainda mais romantismo e encantamento ao enlace. Felicidades ao casal!

O noivo com a mãe Maria Alice Nassif Mariana ao lado de seu pai Luís Felipe

O noivo com o pai José Eduardo Rodrigues da Cunha